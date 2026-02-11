Lo que revelan 13 fragmentos censurados de los archivos de Jeffrey Epstein

Análisis de Aaron Blake, CNN

Esta ha sido una semana crucial en la larga —y aún no concluida— saga de los archivos de Jeffrey Epstein.

Esto se debe a que hemos comenzado a conocer más sobre las tachaduras controvertidas del Departamento de Justicia de EE.UU., ya que los legisladores han tenido la oportunidad de revisar los archivos sin tachaduras.

Un destacado demócrata de la Cámara de Representantes, el representante Jamie Raskin, de Maryland, declaró el lunes por la tarde que había revisado los documentos sin tachaduras y había visto “montones de tachaduras completamente innecesarias”.

Y los legisladores bipartidistas que obligaron a la administración Trump a publicar los archivos de Epstein han identificado a seis personas cuyos nombres, según afirman, fueron tachados de forma inapropiada.

A medida que millones de documentos han ido saliendo a la luz y se han revisado, una de las principales subtramas es lo que el Departamento de Justicia decidió tachar. En muchos casos, sus decisiones de tachadura fueron mucho más allá de lo que exigía la legislación aprobada por el Congreso.

Quizás ninguna edición ha atraído más atención que los presuntos cómplices descritos en documentos internos del Departamento de Justicia y otros que intercambiaron correos electrónicos impactantes con Epstein.

Estos últimos casos incluyen correos electrónicos que parecen indicar que se estaba evaluando e incluso buscando mujeres o niñas para Epstein. En otros casos, hacen referencia a comportamientos cuestionables.

Las ediciones también generaron preocupación entre las sobrevivientes de Epstein. Una declaró a CNN que el Departamento de Justicia estaba “protegiendo a depredadores”. Otro afirmó que el Departamento de Justicia ha “protegido al grupo de Epstein con ediciones generales”.

El Departamento de Justicia sugirió la semana pasada que dichas ediciones se referían a mujeres o niñas que podrían haber sido víctimas en algún momento, o a agentes del orden.

“No tachamos ningún nombre de hombres, solo mujeres víctimas”, declaró un funcionario del Departamento de Justicia a CNN en ese momento.

Pero eso no ha sido cierto.

Entonces, ¿qué documentos están en cuestión? A continuación, algunos ejemplos notables.

En un correo electrónico de 2014, un remitente cuyo nombre está censurado le envió a Epstein: “Gracias por una noche divertida… Tu niña más pequeña era un poco traviesa”.

El representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, uno de los dos miembros del dúo bipartidista que forzó la publicación de los archivos de Epstein, afirmó que el correo fue enviado por una mujer.

“Así que podría ser apropiado censurarlo. Podría no serlo, no lo sé”, dijo Massie. “Parece que parte de su algoritmo para la censura era simplemente censurar a prácticamente todas las mujeres que estaban ahí”.

En un correo electrónico de 2018, un remitente con información censurada le envió a Epstein: “Encontré al menos a tres jóvenes pobres muy buenas, pero estábamos muy cansados”.

El remitente luego sugiere que el asunto del correo era mujeres o niñas: “Les presento a esta, no es la reina de belleza, pero a ambos nos gusta mucho”.

En un correo electrónico de 2017, un remitente censurado le escribió a Epstein: “Conocí a [CENSURADO] hoy. Es como la Lolita de Nabokov, ¡una mujer miniatura!”. ¿Así que ahora debería enviarte solo candidatas de su tipo?”.

“Mujer miniatura” en francés significa literalmente “mujer pequeña”. “Lolita de Nabokov” se refiere a la novela de Vladimir Nabokov de 1955 sobre un hombre de mediana edad que se enamora de una niña, de 12 años, y abusa sexualmente de ella. (El avión de Epstein ha sido apodado a menudo “Lolita Express” debido a las acusaciones de que se utilizaba para explotar a niñas).

Una de las noticias más importantes tras la última filtración de documentos fue que finalmente pudimos ver un borrador de la acusación contra Epstein de la década de 2000, antes de que escapara con un trato preferencial.

El borrador de la acusación es particularmente notable porque incluye a tres cómplices que la Fiscalía aparentemente consideró imputar. Se describe a los cómplices como empleados de Epstein, pero sus nombres están omitidos.

Los documentos también incluyen una gráfica, aparentemente de las fuerzas del orden, que muestra a Epstein, a su cómplice Ghislaine Maxwell y a su asistente de muchos años, Lesley Groff (cuyo nombre de pila está mal escrito como “Leslie”).

Sin embargo, se han eliminado los nombres de tres empleados y una “novia” de Epstein, quienes las autoridades sospechaban que podrían estar reclutando para Epstein y, en algunos casos, participando en delitos.

De una de ellas, se dice: “Se desconoce si era directamente responsable del reclutamiento de chicas, pero al menos 10 de ellas afirman que ella es su contacto directo para programar sus citas de masajes”.

Otras gráficas similares presentan eliminaciones similares.

Sin embargo, esta semana, el Departamento de Justicia eliminó la tachadura de varios nombres de documentos similares, incluyendo a Groff; el magnate multimillonario Les Wexner; y el ex agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, quienes figuran como “cómplices”.

Un abogado de Groff, Michael Bachner, declaró a CNN que Groff “nunca había visto este documento ni tenía conocimiento de él”.

“De hecho, ni a Lesley ni a su abogado se les notificó que se la consideraba cómplice. Al contrario, después de que Lesley hablara voluntariamente con los fiscales y respondiera a todas y cada una de las preguntas que se le hicieron, se le informó que no sería procesada”, escribió.

Brunel fue encontrado muerto en prisión en 2022. CNN se ha puesto en contacto con la fundación de Wexner para obtener comentarios.

Un representante legal de Wexner declaró a una cadena de televisión local que la caracterización de Wexner como cómplice no era precisa. “El fiscal federal adjunto a cargo de la investigación de Epstein declaró en ese momento que el Sr. Wexner no era cómplice ni objetivo en ningún aspecto. El Sr. Wexner cooperó plenamente proporcionando información de antecedentes sobre Epstein y nunca más se lo contactó”, declaró el representante.

En un correo electrónico de 2017, una persona con información censurada le envía a Epstein información detallada sobre mujeres que serían consideradas para una oportunidad no especificada.

Una de ellas se describe como “desesperada por el trabajo. Pero no tan guapa como otras candidatas”. Otra se describe como “no muy joven, pero guapa y diligente, con buena educación y sencilla, sin ambiciones”.

En un extenso intercambio de correos electrónicos de 2015 entre Epstein y un interlocutor con información censurada, Epstein pregunta: “¿Alguna amiga para Jeffrey mientras te recuperas?”.

La persona responde citando a una amiga cercana descrita como “Una chica dulce. 20 años. Estadounidense”. (Epstein responde que la persona se parece al remitente, sugiriendo que el correo electrónico incluía una foto). Posteriormente, la persona cita a otra: “Es australiana, supergenial, 23 años, muy divertida ;)) (la chica de pelo oscuro en la foto)”.

La persona luego agrega: “Siempre pienso en ti cuando conozco chicas nuevas”. Y luego: “Y esta es (creo) totalmente tu chica… Le envié un mensaje para que se fijara”.

En un correo electrónico de 2009, Epstein escribe un breve correo a un destinatario con información censurada que incluye las palabras: “¿Dónde estás? ¿Estás bien? Me encantó el video de la tortura”.

Después de la publicación inicial de este artículo, Massie identificó al destinatario como un “Sultán”. El vicesecretario de Justicia de EE.UU., Todd Blanche, dijo que se había censurado la dirección de correo electrónico del sultán y enlazó un documento que sugería que el sultán en cuestión era sultán Bin Sulayem, un empresario emiratí. CNN se ha puesto en contacto con su empresa, DP World, para obtener comentarios.

En un correo electrónico de 2013, un remitente con información censurada de una agencia de modelos le escribe a Epstein: “Nueva brasileña recién llegada, sexy y guapa, de 19 años”. El correo electrónico parece incluir imágenes adjuntas. (CNN se ha puesto en contacto con la agencia de modelos).

En otras versiones del mismo correo electrónico publicadas por el Departamento de Justicia, se omite la afiliación del remitente con la agencia de modelos. Algunas versiones del correo electrónico también incluían un signo “=” en lugar del “1” (los archivos incluyen muchos documentos con “=” en lugar de caracteres), lo que llevó a algunos a creer que el correo electrónico describía a una niña de 9 años. Pero no era así.

En un correo electrónico de 2014, un remitente con información censurada le escribe a Epstein: “¡No puedo más!. Acabo de ver a la niña más hermosa de Madison, con su larga y suave cabellera rubia”.

En un correo electrónico de 2018, un remitente con información censurada escribe un correo que incluye una imagen, pero aparece como una imagen rota en el archivo publicado.

“Mi favorita de Lituania, [CENSURADO], 19 años. Nos vemos cuando esté allí”, dice el remitente.

Epstein responde: “¿Nombre completo de Instagram?”.

En un correo electrónico de 2013, una persona con información censurada le envía a Epstein un correo electrónico sin texto, pero que incluye una foto de una mujer posando con una camiseta de SpaceX. El rostro de la persona está tapado.

En un correo electrónico de 2015, un remitente con información censurada envía un correo electrónico a Epstein sobre chicas adolescentes.

“La clave son las chicas de 14 y 15 años. ¿Soy un pervertido sexual porque digo que ya están en edad reproductiva?”, dice el remitente.

El remitente añade: “Que te llamen pervertido sexual no es divertido. Y menos si ya has cumplido condena por el delito. Como yo no, me llaman así simplemente por no haber incitado a tu muerte por decapitación”.

Esta noticia y el titular se han actualizado con nuevos informes, ya que los legisladores han revisado las versiones sin censurar de los archivos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.