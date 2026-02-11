Muere el actor James Van Der Beek, protagonista de “Dawson’s Creek”

Por Lisa Respers France, CNN

James Van Der Beek, quien saltó a la fama interpretando a Dawson Leery en el exitoso drama adolescente de los años 90 “Dawson’s Creek”, ha muerto.

Según informes, tenía 48 años.

La noticia fue confirmada a través del Instagram verificado del actor el miércoles, donde se publicó: “Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora pedimos privacidad y tranquilidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

Su representante Stuart Manashil escribió a CNN en un correo electrónico solicitando privacidad para la familia.

Van Der Beek anunció en noviembre de 2024 que vivía con cáncer colorrectal en etapa 3.

Esta es una noticia en desarrollo.

