Pam Bondi llama al principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara un “abogado fracasado”

Por Tierney Sneed, CNN

La secretaria de Justicia Pam Bondi llamó al representante Jamie Raskin —exprofesor de derecho constitucional y principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes— un “abogado fracasado”, en medio de un enfrentamiento que se intensificó entre ella y los demócratas del comité por su forma de responder a las preguntas.

“Ni siquiera es abogado”, añadió Bondi sobre Raskin, demócrata por Maryland.

Los reproches se produjeron después de que otro demócrata del comité, el representante de Nueva York Jerry Nadler, preguntara a Bondi cuántos presuntos cómplices de Jeffrey Epstein estaban siendo acusados formalmente o investigados.

Ella no respondió de inmediato de forma directa, lo que provocó acusaciones de los demócratas de que estaba eludiendo las preguntas. Raskin intervino para advertirle que no recurriera a tácticas dilatorias y añadió: “Ya le advertí sobre eso, secretaria de Justicia, antes de que empezáramos”.

“Usted no me dice nada”, gritó Bondi.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.