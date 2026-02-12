De Colombia y Ecuador hasta EE.UU.: así es la travesía de las rosas del Día de San Valentín

Por Alexandra Skores, CNN

Este San Valentín, es probable que tu ramo recorra miles de kilómetros en la bodega de un avión y en un camión refrigerado antes de llegar a tu florería local y, finalmente, a tu pareja.

En Estados Unidos, la mayoría de las flores frescas cortadas proceden de Colombia y Ecuador. Las rosas, los crisantemos y los claveles son los tres tipos de flores importadas más comunes.

Las épocas de mayor actividad para los envíos son el Día de San Valentín y el Día de la Madre, cuando alrededor del 30 % de todas las flores importadas de Colombia cada año se llevan a Estados Unidos, según Diogo Elias, CEO de Avianca Cargo.

La aerolínea con sede en Colombia, junto con otras compañías aéreas de carga, transporta cada año enormes cantidades de flores. Para el Día de San Valentín de 2026, Avianca transportó más de 19.000 toneladas de flores desde Colombia y Ecuador, un aumento del 6 % con respecto al año pasado.

“El Día de San Valentín requiere un aumento operativo a gran escala en todo el sistema de carga aérea”, dijo Elias.

La aerolínea normalmente duplica la capacidad de carga para la temporada, sumando cerca de 300 vuelos en esta ocasión.

El Aeropuerto Internacional de Miami es el principal punto de entrada para los tallos de flores comerciales, ya que procesa el 88 % de todas las importaciones de flores cortadas, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y el cruce fronterizo terrestre cercano a San Diego manejan la mayor parte del resto.

La agencia estima que inspeccionará más de 1.300 millones de tallos este año, superando el récord del año pasado.

“Cada flor cortada inspeccionada por CBP es testimonio de nuestra vigilancia y de nuestro compromiso inquebrantable de prevenir la entrada de plagas y enfermedades vegetales sin comprometer la protección agrícola”, dijo Suzette Kelly, directora ejecutiva interina de Programas Agrícolas y Enlace Comercial de CBP, en un comunicado.

Los inspectores han interceptado más de 600 plagas y enfermedades vegetales en lo que va del año, indicó la agencia.

Una vez que las flores llegan a suelo estadounidense, se embalan en camiones refrigerados o se cargan en vuelos de conexión.

“La temporada de San Valentín representa uno de los periodos de mayor valor del año para la industria exportadora de flores”, señaló Elias. “Si bien el valor de los envíos varía según la especie y los precios del mercado, el comercio estacional de flores entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos representa cientos de millones de dólares en valor comercial”.

Los consumidores gastarán US$ 3.100 millones en flores para el Día de San Valentín este año, de acuerdo con la National Retail Federation, que estima que 2026 establecerá nuevos récords.

La amenaza del Gobierno de Trump de imponer aranceles a países extranjeros también podría influir en el aumento de los costos este año. Los aranceles comienzan en el 10 % para Colombia y Ecuador.

Hay algo seguro: independientemente del precio o de los kilómetros que deban recorrer, este 14 de febrero habrá flores regaladas con amor.

