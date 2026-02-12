Delcy Rodríguez y Chris Wright afirman que Venezuela y EE.UU. trabajan en una “agenda energética” bilateral

Por CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, emitieron este miércoles una declaración conjunta en la que aseguraron que ambos países trabajan en una “agenda energética” común y “a largo tiempo”.

Rodríguez y Wright sostuvieron este miércoles una reunión en el Palacio de Miraflores, en la que participaron delegaciones de Estados Unidos y Venezuela.

Ambas naciones están en conversaciones para lograr “una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética, que se convierta en motor de la relación bilateral y que sea productiva, efectiva y beneficiosa para ambos países”, afirmó Rodríguez en declaraciones a la prensa.

“Estoy segura de que a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias (…) Que sean el diálogo diplomático, político y energético los canales adecuados y pertinentes para que EE.UU. y Venezuela asuman con madurez cómo seguir avanzando”, manifestó la mandataria encargada.

En relación a las iniciativas, señaló que han conversado sobre proyectos en materia de gas, petróleo, de minería y energía eléctrica y que las delegaciones de ambos países están “viendo los caminos para avanzar lo más rápido posible” en esos aspectos.

Wright, por su parte, agradeció a las autoridades venezolanas e indicó que trae un mensaje del presidente Donald Trump: “Él está completamente comprometido a transformar la relación entre EE.UU. y Venezuela”.

El objetivo, aseguró el secretario de Energía estadounidense, es “acercar a nuestros países mediante el comercio, la paz, con empleos y oportunidades a Venezuela en una asociación con Estados Unidos”.

“Queremos la paz y el comercio, no el conflicto y las acciones militares que tanto han dominado al mundo en regiones como Medio Oriente y el sur de Asia”, añadió el funcionario.

En palabras del secretario de Energía, durante este encuentro sotuvieron “un diálogo maravilloso y muy sincero” sobre las oportunidades a futuro y mencionó los “enormes” recursos naturales que hay en Venezuela: entre ellos el petróleo, el gas y la minería.

“Sabemos que trabajando juntos este año podemos lograr un gran aumento de la producción de gas natural, petróleo y energía eléctrica en Venezuela”, aseguró Wright, lo que mejorará la calidad de vida de los venezolanos y también beneficiará a Estados Unidos, estimó.

Más temprano este miércoles, el secretario de prensa del Departamento de Energía de EE.UU., Ben Dietderich, señaló en una declaración que Wright viajó a Caracas “para impulsar la misión del presidente Trump de restaurar la prosperidad y la seguridad de Venezuela, Estados Unidos y todo el hemisferio occidental”.

El Departamento de Energía de EE.UU. calificó la visita como “histórica”.

El secretario de Energía de EE.UU. se mostró confiado de que habrá “un giro absolutamente dramático” en el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

“Creo que veremos un giro absolutamente dramático en la trayectoria de esta nación, en el estado de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y en las condiciones y el ambiente de negocios y comercio no solo entre nuestros dos países, sino en el hemisferio occidental”, manifestó el funcionario durante una rueda de prensa en Caracas el miércoles.

“Esto es muy diferente, es muy fuera de lo común”, agregó.

Wright continuó diciendo que Estados Unidos no reconoce formalmente al actual Gobierno de Venezuela liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro hace menos de 40 días.

Más temprano ese día, Rodríguez se negó a responder una pregunta de los medios sobre si Venezuela celebraría elecciones pronto.

El nombre de Maduro fue mencionado solo una vez en la reunión de dos horas entre funcionarios estadounidenses y venezolanos el miércoles, indicó Wright.

El secretario de Energía elogió la reforma de la ley de hidrocarburos de Venezuela, que facilitará la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera del país.

Wright la calificó como “un símbolo del deseo de impulsar reformas y mover al país en una dirección positiva”.

El funcionario estadounidense, el de más alto rango en visitar el país en casi tres décadas, señaló que China ya ha comprado parte del crudo venezolano que se está vendiendo a través del Gobierno de EE.UU.

“Negocios legítimos chinos bajo condiciones legítimas de negocios, eso está bien”, sentenció.

Wright agregó que, además del petróleo venezolano, las dos delegaciones también discutieron la extracción de minerales críticos en Venezuela y la reconstrucción de la red eléctrica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se han vuelto “muy cercanos” con Venezuela y que hay un cargamento de 50 millones de barriles de petróleo en camino a Houston.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la independencia y el liderazgo energético estadounidense”, declaró Trump este miércoles durante un acto en la Casa Blanca.

“Tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos vuelto muy cercanos, llamado Venezuela. En este momento, tenemos 50 millones de barriles de petróleo en camino a Houston para su refinación”, infromó el presidente de EE.UU.

Las declaraciones de Trump se produjeron después del encuentro de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.