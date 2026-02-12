El hijo de Maduro dice que su padre cree que en Venezuela “están tomando los pasos correctos” para “la unidad del pueblo”

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que, en una conversación que tuvo con su padre, este le dijo que confía en que en el país se están tomando “los pasos correctos” para conseguir “la unidad del pueblo”.

Maduro Guerra hizo estas declaraciones en un encuentro con simpatizantes a poco más de un mes de que su papá fuera capturado en un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela. El depuesto mandatario fue llevado a Nueva York para ser acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y uso de armas, cargos que él rechaza.

“Hablamos bastante. Él preguntó cómo estaba todo, cómo está la patria, cómo estaba el equipo”, contó Maduro Guerra sobre una llamada reciente que sostuvo con su padre. Desde que este fue detenido por Estados Unidos junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, Maduro Guerra ha sido una de las figuras públicas más activas en la campaña para exigir que ambos sean liberados y que regresen a Venezuela.

“Él me dijo: ‘Ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correctos, nuestra tranquilidad aquí es la unidad del pueblo y la unidad con el alto mando y mi equipo, que es el equipo de la patria. Confío plenamente en el equipo y han hecho lo que tienen que hacer’. Él me dijo: ‘Amnistía no solo para ellos, para nosotros también’”, relató Maduro Guerra este miércoles.

Las declaraciones del derrocado presidente venezolano citadas por su hijo se refieren al proyecto de ley de amnistía que avanza en la Asamblea Nacional, donde el propio Maduro Guerra es diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que es mayoría en el órgano legislativo.

Esta propuesta de ley, ya aprobada en primera discusión y prevista para pasar a segunda discusión este mismo jueves, plantea amnistiar a las personas acusadas de ilícitos vinculados con hechos políticos ocurridos desde 1999. Quienes estén procesados por delitos como homicidio o violaciones a los derechos humanos quedarían excluidos.

La iniciativa fue anunciada a finales de enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien entonces argumentó que esta medida sería un paso para atender las tensiones políticas en el país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de Delcy—, dijo la semana pasada que todos los presos políticos quedarían libres una vez que se apruebe el proyecto de ley, lo que estimó que pasaría a más tardar este viernes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.