El zar de la frontera anuncia el fin de la ofensiva inmigratoria en Minneapolis

El llamado zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció este jueves el fin de la ofensiva inmigratoria que sacudió Minnesota, causó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y desató una indignación generalizada.

“Propuse, y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación de aumento de agentes concluya”, afirmó Homan.

Tras ser enviado a Minneapolis luego de la muerte de un ciudadano estadounidense a manos de un agente federal, Homan afirmó que él y su equipo han mejorado la coordinación con las autoridades estatales y locales.

“Me complace informar que esta operación de refuerzo y nuestro trabajo con las autoridades estatales y locales para mejorar la coordinación y alcanzar objetivos mutuos, así como nuestros esfuerzos para abordar los problemas de interés sobre el terreno, han dado los resultados exitosos que buscamos”, declaró Homan.

Desde su reunión con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y con el fiscal general Keith Ellison, Homan afirmó que comparten el objetivo de “garantizar y mantener la seguridad pública”, a pesar de sus diferencias.

“Gracias a nuestros esfuerzos aquí, Minnesota no deja de ser un estado santuario para los delincuentes”, declaró Homan. “Estamos orgullosos de las amenazas a la seguridad pública que hemos eliminado de los objetivos delictivos de este estado. Como dije en mi primera conferencia de prensa hace un par de semanas, el presidente Trump no me envió aquí porque la operación se estuviera ejecutando a la perfección. […] Vine aquí para identificar problemas e implementar soluciones para mejorar la ejecución de nuestra misión”.

Homan también hizo énfasis en que sigue habiendo “tolerancia cero” para obstaculizar dichas operaciones, pero que no desea ver “más derramamiento de sangre”.

“Agredir por la fuerza, resistirse, oponerse, obstaculizar, intimidar o interferir con un agente federal de las fuerzas del orden es un delito”, enfatizó Homan. “No se tolerará, tolerancia cero, si cruzas esa línea y le pones las manos encima a un agente de ICE”.

“Tal actividad”, dijo Homan, ha tenido “consecuencias trágicas”.

“Esta no es la manera de expresar tu desacuerdo ni de intentar reformar las leyes federales. Habla con tus congresistas si quieres cambiar las leyes en este país”, dijo Homan.

“Ya basta de este comportamiento desacertado, imprudente y vergonzoso”, añadió. “No queremos ver más derramamiento de sangre. No quiero ver más derramamiento de sangre”.

Homan dijo que más de 200 personas ya han sido arrestadas bajo sospecha de violar el USC § 111, un estatuto federal que penaliza “agredir por la fuerza, resistir, oponerse, impedir, intimidar o interferir” con funcionarios o empleados federales designados mientras desempeñan funciones oficiales.

“Eso es por lo que votó el pueblo estadounidense”, dijo Homan. “Pero estamos priorizando a quienes representan la mayor amenaza para nuestra comunidad: los violadores, los asesinos, los abusadores de menores. Es lo correcto”.

Aunque Homan afirmó que se han realizado miles de arrestos en Minneapolis mediante la Operación Metro Surge, no ofreció un desglose exacto de cuántos fueron amenazas a la seguridad.

“No tengo ese desglose exacto. Sé que hemos realizado más de 4.000 arrestos aquí. Eso es algo que la oficina local puede proporcionar”, dijo Homan. “Les puedo asegurar que, desde que estoy en el terreno, han sido arrestos selectivos. Creo que ya lo eran antes de mi llegada”.

Homan señaló algunos “problemas” que hubo en Minnesota durante la operación, que, según él, se han resuelto.

“Hubo algunos problemas aquí, y los abordamos, pero no voy a decir que alguien hizo algo mal y que fueron poco profesionales”, añadió Homan. “Voy a decir que hay algunos problemas aquí. Los solucionamos. Hemos tenido un gran éxito con esta operación y estamos dejando a Minnesota más seguro”.

Aunque Homan dijo que los criminales son la prioridad, continuó advirtiendo que los inmigrantes indocumentados, que no han cometido delitos, todavía corren el riesgo de ser deportados.

“El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y eso es lo que este país va a recibir”, declaró Homan a los periodistas. “Nada ha cambiado, salvo que nos aseguramos de identificarlos y de saber a quiénes vamos, cuál es su historial migratorio y sus antecedentes penales”.

Homan también aclaró que la aplicación de las leyes inmigratorias continuará en todo el país, y que un pequeño grupo de personal permanecerá en Minnesota.

“Un pequeño grupo de personal permanecerá por un tiempo para cerrar la operación y transferir el mando y control total a la oficina local, así como para garantizar que la actividad de agitadores siga disminuyendo y que las fuerzas del orden estatales y locales sigan respondiendo para garantizar la seguridad de los agentes y la comunidad”, declaró Homan.

Homan había indicado previamente que normalmente hay unos 150 agentes de inmigración sobre el terreno en Minnesota. No está claro cuántos agentes permanecerán en el estado tras la conclusión del aumento de personal.

En todo el país, las autoridades migratorias priorizarán las “amenazas a la seguridad nacional y los riesgos para la seguridad pública”, afirmó Homan, y añadió que “eso no significa que nos olvidemos de todos los demás”.

“Si usted se encuentra en el país ilegalmente, no está exento de nuestras leyes de inmigración. Si lo encontramos, tomaremos las medidas de cumplimiento apropiadas”, concluyó.

Por su parte, el fiscal general Ellison y el comisionado del sistema penitenciario estatal, Paul Schnell, denunciaron este jueves el aumento repentino de agentes de inmigración en las Ciudades Gemelas por parte del Gobierno federal durante una audiencia en el Senado, afirmando que ha afectado negativamente a los negocios y ha generado temor en los residentes.

Al testificar ante la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado el jueves, Ellison le solicitó a la comisión que utilice sus poderes de supervisión para impulsar varias reformas, añadiendo que el aumento ha incrementado, en lugar de reducir, la delincuencia violenta en Minneapolis.

“Cualquier persona racional se preguntaría ‘¿por qué?’”, dijo Ellison. “¿Por qué está sucediendo esto? Porque simplemente no tiene sentido. Todas las justificaciones que ha ofrecido la administración para este aumento repentino son, en realidad, un pretexto”.

Dos de los tres homicidios en Minneapolis este año, señaló Ellison, fueron cometidos por agentes federales.

Schnell, por su parte, afirmó que el Gobierno está difundiendo una “narrativa falsa” según la cual “Minneapolis es un santuario sin ley donde se permite que peligrosos delincuentes se cuelen por las grietas”.

“Eso simplemente no es cierto”, añadió.

En su punto más álgido, se llegaron a desplegar cerca de 3.000 agentes de inmigración en la zona, inicialmente bajo el mando del comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. Homan asumió la operación el 26 de enero tras la reacción política negativa del Gobierno de Trump por los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti, manifestantes anti-ICE que eran ciudadanos estadounidenses.

Homan anunció el 4 de febrero que retiraría “inmediatamente” a 700 agentes federales de la policía de la zona, una decisión que, según afirmó, fue posible gracias a la mayor cooperación de los alguaciles locales que retienen a presuntos inmigrantes indocumentados en sus cárceles.

Trump ha oscilado entre mensajes de pugilismo y reconciliación. Por un lado, en una entrevista en Fox News, prometió que Homan “reduciría un poco la tensión”, pero luego, cuando el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que la ciudad no aplicaría directamente las leyes federales de inmigración, Trump lo amenazó de estar “jugando con fuego”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró este martes que esperaba que el Gobierno anunciara la reducción gradual de la operación para finales de la semana.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha declarado que sus agentes arrestaron a miles de “inmigrantes ilegales delincuentes” durante el operativo, llamado Operación Metro Surge.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

