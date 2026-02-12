Este estadounidense gastó US$ 1 millón en una casa nueva en Italia. Esto es lo que obtuvo con su inversión

Por Silvia Marchetti, CNN

Sus antepasados ​​emigraron de Italia a Estados Unidos a finales del siglo XIX, y más de dos siglos después, Vito Andrea Racanelli decidió hacer todo a la inversa: dejó su hogar en Denver para regresar al país que su familia dejó atrás.

A diferencia de muchos estadounidenses que han estado comprando casas a precios de ganga en toda Italia, Racanelli, abogado, optó por derrochar, gastando más de US$ 1 millón en una casa de campo aristocrática en Radicondoli, un pequeño pueblo de la Toscana.

Se mudó en agosto de 2024 con su esposa Lynn, ex higienista dental, y sus hijos Vito, de 16 años, y Carmen, de 13.

La familia vive actualmente en una parte de la propiedad, que se cree que data de 1750, mientras continúan las obras en el resto de la finca.

Racanelli cuenta que decidió mudarse con su familia a Italia para brindarles un entorno activo, seguro y aventurero, rodeado de vegetación, donde pudiera teletrabajar y llevar una vida más relajada.

“Estaba cansado de pasar tanto tiempo detrás de un escritorio, y mi esposa y yo queríamos pasar más tiempo viajando por Europa y simplemente disfrutando del aire libre…”, declara Racanelli, de 47 años, a CNN, añadiendo que Italia le ha intrigado desde su primera visita a los 13 años.

“Empezó a llamarme la atención más adelante, cuando mis amigos se dispersaron por todo el país, mis intereses personales maduraron y mi deseo de reconectar con mi herencia creció”.

Su familia ya había visitado Italia y siempre le encantaron los paisajes, la arquitectura y “el hermoso espíritu de su gente cálida”, dice Racanelli.

Tras vender su casa en Colorado, en 2024, y obtener la ciudadanía italiana por descendencia de la abuela de Racanelli, originaria de la montañosa región de Molise, en el sur de Italia, se aventuraron y se mudaron a la Toscana unos ocho meses después.

Racanelli encontró la propiedad —que en su día era una finca rural que funcionaba como burgo, o aldea autosuficiente— tras buscar en internet. Se encuentra cerca de una gran reserva natural.

Eligieron Radicondoli en lugar del sur de Italia por su proximidad a la ciudad toscana de Siena, y volaron para ver la casa rural, llamada “Podere Doglio”, en 2024.

“Disfrutamos de un hermoso almuerzo al aire libre en la calle principal de Radicondoli, donde vimos a niños jugando juntos, seguros y alegres, sin supervisión”, dice Racanelli.

Después de pasar un tiempo en el pueblo medieval, sintieron que era el lugar ideal para ellos gracias a su ambiente animado, la ausencia de multitudes, su pequeño tamaño y su entorno natural “insuperable”.

“También notamos que todos los que se cruzaban en la calle se paraban a abrazarse y charlar; nunca antes habíamos visto una comunidad así”, dice Racanelli.

Decidió comprar la propiedad, que incluía piscina y cinco hectáreas de terreno, ese mismo día.

Aunque el precio de compra de la casa rural, de 945.000 euros (alrededor de US$ 1,1 millones), fue una inversión significativa, Racanelli la consideró razonable en comparación con el altísimo precio de Colorado. Los precios de las viviendas, señalando que una propiedad similar cerca de Denver probablemente habría costado entre US$ 5 y US$ 10 millones.

Tras mudarse a Radicondoli en 2024, la familia vivió en la casa de campo durante unos cuatro meses mientras se desarrollaba el proceso de compra, que duró casi un año.

“Comprar bienes raíces en Italia es completamente diferente”, añade, sugiriendo que la mejor manera de que los compradores extranjeros eviten “trampas” es contratar a un abogado especializado en bienes raíces, un contador y un geómetra (arquitecto-topógrafo) para que ayuden en el proceso.

Según Racanelli, una de las principales desventajas es que el sistema italiano parece proteger fuertemente al vendedor, lo que significa que se debe realizar la debida diligencia antes de realizar cualquier oferta.

Añade que normalmente no existen cláusulas legales de rescisión como las que existen en los contratos inmobiliarios estadounidenses, lo que significa que el comprador podría perder el pago inicial —a menudo entre el 10 % y el 30 % del precio de compra— si el acuerdo fracasa.

Desde que compró la propiedad, Racanelli se ha centrado en la gestión de las obras de renovación y ha completado una parte importante él mismo, incluyendo la pintura y el sellado.

Afirma que la calidad de la mano de obra en Italia ha sido excepcional, pero admite que la reconocida burocracia del país ha sido “inmensa y complicada”, y que recurre a abogados y amigos de confianza para que lo asesoren.

Su familia vive actualmente en el edificio principal, que mide unos 375 metros cuadrados. La propiedad también incluye tres edificios exteriores: una pequeña cabaña con un dormitorio en el desván, un establo renovado con dos dormitorios y un garaje anexo a la caseta de la piscina, que se ha transformado en un gimnasio.

La casa principal cuenta con grandes vigas de madera, un techo toscano, una enorme chimenea, puertas de madera y los tradicionales colores de la piedra toscana.

Se ha instalado un gran sistema fotovoltaico con paneles solares para reducir los costos de electricidad.

Se están instalando sistemas de fontanería, calefacción y aire acondicionado en los edificios exteriores, así como unidades de dos niveles.

Dado que la Toscana cuenta con estrictas normativas para preservar el aspecto actual de los edificios históricos, y que los cambios estructurales requieren la aprobación municipal previa, no se han realizado modificaciones estructurales en la casa, ni se prevé ninguna. Se concedió la aprobación previa para los proyectos de fotovoltaica y fontanería.

Se espera que la remodelación de la finca finalice para fin de año.

La familia, que ha estado aprendiendo italiano, también posee una casa en la cercana ciudad de Siena, adquirida después de la casa de campo, lo que les permite disfrutar tanto de la vida rural como de la urbana.

Renovar ha resultado, en algunos aspectos, tan difícil como comprar, debido a la barrera del idioma, la escasez de contratistas en la Toscana y el enfoque “piano-piano” (despacio, despacio) del país.

Racanelli afirma que hacer las cosas en Italia es muy diferente a hacerlas en Estados Unidos.

“Existen diferencias culturales en cuanto al ritmo básico de los negocios”, afirma, describiendo Italia como “un ambiente isleño, pero sin las bermudas”.

“Nadie tiene prisa y todos exigen lo necesario para disfrutar de cada día”.

Comenta que se ha acostumbrado a que los trabajadores tengan almuerzos largos, vacaciones frecuentes y, a menudo, jornadas cortas, y añade: “Hay que estar preparado para un ritmo más lento o sufrir constantemente decepciones por ser demasiado optimista con los plazos”.

Este ritmo más lento también se refleja en la vida en Radicondoli, que Racanelli describe como tranquila y apacible.

Hace unos años, Radicondoli lanzó un programa que ofrecía hasta 20.000 euros (unos US$ 23.000) a quienes estuvieran dispuestos a comprar y vivir en una de sus casas vacías. El programa, que se impulsó el año pasado, ha atraído al menos a 60 nuevos residentes al pueblo.

Entre los vecinos de Racanelli se encuentran una princesa a la que la familia aún no conoce y un granjero que cría ovejas y cerdos.

En su tiempo libre, a Racanelli le gusta explorar los pueblos cercanos, pasear por las calles locales, visitar cafés y restaurantes, o ir a la playa a comer calamares ultrafrescos.

Aunque dice que echa de menos aspectos de la vida en Estados Unidos, Italia es un lugar más adecuado para él y su familia. Aprecian el sentido de comunidad, el estilo de vida, el clima, la arquitectura, la historia y la gastronomía.

Si bien el proceso de renovación ha sido complicado, Racanelli espera que la situación se tranquilice en los próximos meses.

Espera pasar más tiempo con su esposa e hijos (su hija mayor, Luciana, de 18 años, actualmente estudia en el Reino Unido) disfrutando del verde entorno de Radicondoli y adoptando el estilo de vida que imaginaban cuando decidieron mudarse.

“Soy optimista y creo que a partir de 2026 viviré una vida mucho más tranquila y plena que antes, en Estados Unidos”, afirma.

El pasatiempo favorito de Racanelli es la pintura batik, y espera algún día abrir un alquiler vacacional en Radicondoli y una pequeña galería de arte donde exhibir su propia obra.

“Cuanto más tiempo pasa, más amo Radicondoli”, afirma. “Sin duda, es el lugar más idílico y único en el que he vivido”.

