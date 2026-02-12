¿Por qué no se aprueba aún la ley de amnistía en Venezuela? La clave está en los opositores en el exilio

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La aprobación de la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se estancó este jueves en la Asamblea Nacional tras la falta de consenso sobre el artículo 7, cuya redacción sobre quién puede acogerse a la medida podría afectar a opositores en el exilio.

La segunda discusión —ya se aprobó en primera discusión la semana pasada— sobre la legislación, llamada Ley de Amnistía para Convivencia Democrática, se aplazó para la próxima semana después de que los diputados aprobaran los primeros seis artículos, hasta que el debate se interrumpió en el 7°, que establece que la amnistía abarca “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho”.

La oposición objeta la frase final, “siempre que esté a derecho o se ponga a derecho”, que podría excluir a todos los líderes opositores en el exilio, incluidos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, advierte en entrevista con CNN Gonzalo Himiob, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal.

Himiob explica que “estar a derecho o ponerse a derecho” significa que la persona tendría que presentarse ante tribunales o autoridades venezolanas, lo que podría ponerla en riesgo de ser detenida de inmediato.

“Si la ley se aprueba cómo está, son muy claros, la persona va a venir a Venezuela y probablemente en el mismo aeropuerto va a ser detenida, va a ser privada de su libertad, sin garantías de que después se le decrete en su favor”, consideró

La vicepresidenta de la comisión especial a cargo de la ley, la diputada opositora Nora Bracho, dijo ante la prensa que solicitaron el diferimiento por “desacuerdos constitucionales” con el artículo 7.

“Hay muchas personas que ni siquiera han sido presentadas ante los tribunales, hay personas con desaparición forzosa, hay situaciones innumerables. Por eso solicitamos el diferimiento para que en comisión se discuta y se debata lo mejor posible. Queremos una ley amplia, que acoja a muchos y a quienes se sienten perseguidos”, dijo Bracho.

Himiob señaló que, si la ley exige que las personas se presenten ante tribunales para acogerse a la amnistía, debería quedar claro que quienes regresen no correrán peligro de ser detenidos.

“De otra manera, es muy poco sensato pedirle a una persona que venga a Venezuela a ponerse a derecho a que quede presa para luego solicitar la aplicación de la amnistía. Eso no tendría sentido si lo que se quiere es reincorporar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles a la vida política y social de Venezuela. En esos términos, yo no vería sensato que ellos regresaran al país, por lo menos no mientras no termina de desmontarse el aparato represivo”, explicó.

El proyecto de ley propone que la amnistía general alcanzaría a todas las personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada “comisión de delitos políticos o conexos” entre el 1 de enero de 1999 al 30 de enero de 2026.

Tras la operación militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el Gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado su presión sobre la presidenta encargada de Venezuela para que libere a todos los presos políticos.

Foro Penal calcula que en Venezuela permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos. Aunque la cifra ha disminuido en las últimas semanas luego de que el Gobierno anunciara la liberación de “un número importante de personas”, organizaciones civiles y familiares consideran que el ritmo de las excarcelaciones ha sido lento. Hasta el momento, se han registrado más de 400 excarcelaciones, según la organización, que insiste en la liberación de todos los detenidos.

La sesión parlamentaria coincidió con la reunión de Rodríguez con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el Palacio de Miraflores, y con manifestaciones estudiantiles por el Día de la Juventud que congregaron a miles en la Universidad Central de Venezuela (UCV), con pancartas que pedían “Amnistía ya”.

El partido de gobierno convocó simultáneamente a una marcha que también reunió a miles de personas, entre cuyas exigencias se incluía la liberación de Maduro y Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

