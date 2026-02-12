Siguen llegando pistas mientras continúa la búsqueda de Nancy Guthrie. Aquí están las últimas noticias

Por Taylor Romine, CNN

Los investigadores están analizando miles de pistas mientras la búsqueda de Nancy Guthrie continúa por duodécimo día.

Ha pasado exactamente una semana desde que las autoridades informaron a los medios sobre el caso, y el departamento del sheriff local dijo que convocará una conferencia de prensa “si ocurre un avance significativo”.

A continuación se muestran los últimos avances:

Miles de pistas: El Departamento del Sheriff del Condado de Pima informó haber recibido más de 18.000 pistas desde que se reportó la desaparición de Guthrie, más de 4.000 de ellas en menos de 24 horas. Los investigadores están trabajando arduamente para analizarlas.

Agentes del FBI estuvieron ayer en las carreteras de Catalina Foothills, al norte de Tucson, buscando cualquier nueva evidencia. CNN vio a los agentes registrando el terreno entre la espesura y los cactus. Guante encontrado: Un reportero del New York Post presenció cómo los agentes recogían un guante oscuro a un lado de la carretera, a aproximadamente dos kilómetros y medio de la casa de Guthrie. No está claro si es el mismo que llevaba la persona que aparece en las imágenes de vigilancia de la cámara del timbre de la casa de Guthrie, publicadas por el FBI.

Las autoridades están investigando el tipo de mochila que llevaba la persona que aparece en las imágenes del timbre. Parece estar armada, y la “funda universal de nailon” no es la que usaría alguien que porta un arma habitualmente, según un ex capitán de policía. Nueva carta: TMZ informó haber recibido una carta de alguien que afirma saber quién es el secuestrador de Guthrie y exige un solo bitcoin a cambio de esa información. TMZ afirma haber entregado el correo electrónico al FBI. Hay una recompensa de US$ 50.000 por información que conduzca a la recuperación de Guthrie.

Un guante recuperado por las autoridades que buscaban a Nancy Guthrie fue encontrado a unos 2,5 km de su casa, dijo a CNN el periodista del New York Post que estaba allí cuando se encontró el artículo .

Georgia Worrell dijo que ella y el fotógrafo que trabajaba con ella vieron un objeto negro al costado de la carretera y, a medida que se acercaban, pensaron que podría ser un guante.

“Lo habían tirado al costado de la carretera”, dijo Worrell a Erin Burnett de CNN.

No fue hasta que pudieron ver las fotos de alta resolución del fotógrafo que confirmaron que era un guante.

El artículo fue guardado como evidencia, dijo Worrell.

No está claro si las autoridades creen que sea el mismo guante que usó la persona que aparece en las imágenes de la cámara del timbre publicadas por el FBI.

El terreno alrededor de la casa de Guthrie es accidentado, lo que hace que sea fácil pasar por alto cosas, dijo a Burnett Bob Krygier, excomandante del SWAT del Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

La recuperación del objeto da lugar a muchas preguntas de investigación, dijo John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN.

Si el guante es similar al que se ve en el video, los investigadores querrán ver si es posible recuperar ADN, fibras, cabello y rastros de la planta que se usó para cubrir la cámara, dijo Miller a Jake Tapper de CNN.

Pero incluso si no es el guante que se ve en el video, “de todos modos debería ser probatorio”, añadió.

Amanda Musa y Cindy Von Quednow de CNN contribuyeron a este reportaje