CNN - Spanish

Trump dice que la relación entre EE.UU. y Venezuela es “extraordinaria” y que el ingreso petrolero ayudará a los venezolanos

By
Published 11:02 AM

Por Alejandra Jaramillo, CNN

Este jueves, el presidente Donald Trump calificó las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela como “extraordinarias”, y destacó los avances en el sector energético venezolano un día después de la visita del secretario de Energía, Chris Wright, a Caracas.

“Estamos llevando muy bien la relación con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

“El petróleo está comenzando a fluir, y grandes cantidades de dinero, no vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano”, añadió Trump, sugiriendo que la reanudación de la actividad petrolera podría impulsar financieramente la economía del país en crisis.

Wright es el funcionario estadounidense de mayor rango que ha visitado Venezuela en casi tres décadas. Trump también elogió al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Además, el presidente abordó los informes sobre el magnate energético Harry Sargeant III, quien busca liberar las reservas petroleras de Venezuela, ya afirmó que “no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América”.

