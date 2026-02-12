Un destructor de misiles y un buque de apoyo de EE.UU. chocaron en el Caribe, informó portavoz

Por Kaanita Iyer, CNN

Dos embarcaciones de Estados Unidos chocaron en el Caribe durante una operación de reabastecimiento el miércoles, lo que dejó dos heridos leves, dijo a CNN un portavoz militar.

La colisión, entre el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Truxtun y el buque de apoyo de combate rápido USNS Supply, está bajo investigación, dijo hoy a CNN un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos. La información fue reportada primero por The Wall Street Journal.

Ambas embarcaciones reanudaron posteriormente la navegación y las dos personas heridas están en “condición estable”, añadió el Comando Sur.

A finales del verano pasado, Estados Unidos reforzó su presencia militar alrededor de América Latina como parte de su campaña para combatir a los carteles. El USS Truxtun, que fue comisionado en 2009, partió de la Estación Naval de Norfolk para su despliegue a inicios de este mes como parte de ese esfuerzo.

El USNS Supply, el mayor buque logístico de combate de la Armada, forma parte del Military Sealift Command, una flota de embarcaciones que proporciona equipos, combustible, suministros y municiones a las fuerzas de Estados Unidos en todo el mundo.

En octubre, un porcentaje significativo de todos los activos navales desplegados de Estados Unidos a nivel global se encontraba en el Comando Sur, el comando militar responsable de las operaciones en la región.

