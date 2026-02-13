Estas imágenes escalofriantes representan el mayor avance hasta el momento en el caso de Nancy Guthrie

Por Dakin Andone, CNN

Videos e imágenes que muestran a un individuo armado y enmascarado afuera de la casa de Nancy Guthrie en Tucson, Arizona, han renovado la búsqueda de la mujer de 84 años y podrían ofrecer a los investigadores pistas importantes sobre su identidad.

Las imágenes publicadas por el FBI el martes representan el mayor avance hasta el momento en el caso de la madre desaparecida de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie. Fueron captadas por la cámara del timbre de Guthrie, fabricada por Nest, y recuperadas gracias a la experiencia técnica de Google, según informó a Brian Stelter de CNN una persona familiarizada con la investigación.

El objetivo de los investigadores al compartir las imágenes, según los expertos, es conectar con el público con la esperanza de que alguien reconozca al individuo y proporcione una pista crucial que pueda resolver el misterio del presunto secuestro de Guthrie en la madrugada del 1 de febrero.

El jueves, el FBI calificó a la persona del video como la “sospechosa del secuestro de Nancy Guthrie” y afirmó que mide entre 1,75 y 1,80 metros.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima afirmó haber recibido más de 4.000 pistas en las 24 horas transcurridas desde que se publicaron las fotos y los videos de vigilancia.

Mientras tanto, el departamento ha solicitado a los vecinos de Guthrie que envíen cualquier grabación de video que incluya autos, tráfico, personas o peatones, y cualquier cosa que consideren fuera de lo común o importante para que las autoridades la revisen durante la investigación de su desaparición.

Esto es lo que llama la atención a los expertos de las fuerzas del orden sobre las grabaciones e imágenes del individuo armado y enmascarado:

El sujeto que se ve en las imágenes está armado y porta lo que parece ser una pistola dentro de una funda a la altura de la cintura. Sin embargo, algunos expertos afirman que la funda y su ubicación en la ingle sugieren que carece de dominio de las armas de fuego.

“En mi opinión, no se trata de alguien, en primer lugar, que haya recibido entrenamiento para portar un arma”, declaró Andrew McCabe, analista sénior de fuerzas del orden de CNN y exsubdirector del FBI.

“Ninguna persona con entrenamiento policial o militar llevaría jamás un arma de fuego en una funda como esa, casi en el centro de su cuerpo, colgando de su cinturón”, añadió. “No es muy sensato tácticamente por muchas razones”.

Steve Moore, agente especial supervisor retirado del FBI, también afirmó que la funda y el arma no parecían estar correctamente emparejados.

“Es un poco ridículo”, declaró Moore. “Tiene una pequeña pistola semiautomática, diseñada para ocultarse, que podría haber guardado en su bolsillo, pero en su lugar la lleva dentro de una funda diseñada para un revólver de armazón grande. Ni siquiera coinciden”.

Las imágenes también muestran al individuo cubierto de pies a cabeza, con máscara, guantes, chaqueta y pantalones largos, además de la funda y la mochila.

El corresponsal senior de CNN, Josh Campbell, exagente del FBI, afirmó que la vestimenta del individuo “podría haber sido un intento deliberado de evitar dejar ADN en la escena, proveniente de piel o fibras capilares, así como huellas dactilares”.

Cada artículo del sujeto será examinado, afirmó Campbell, con la esperanza de determinar su marca y, por lo tanto, dónde podría venderse.

“En casos anteriores”, añadió, “las autoridades han registrado lugares como tiendas de ropa y ferreterías para determinar si los empleados pudieron haber reconocido a un posible sujeto en el momento de la compra de los artículos”.

La mochila parece ser una Ozark Trail Hiker Pack, parte de la marca propia de artículos para actividades al aire libre de Walmart, según un análisis de CNN.

Los investigadores recuperaron un guante negro a aproximadamente dos kilómetros y medio de la casa de Guthrie, según el New York Post. El departamento del sheriff informó el jueves que los investigadores encontraron “varias pruebas, incluyendo guantes”.

No está claro si las autoridades creen que sean los mismos guantes que usaba la persona que aparece en la grabación del timbre. Si se trata del mismo guante, los investigadores intentarán recuperar ADN, fibra, cabello y restos de una planta que se utilizó para tapar la cámara, según John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN.

El video ofrece una información clave que las imágenes fijas no pueden mostrar: cómo se mueve el individuo.

La grabación muestra al sujeto caminando por el exterior mientras se acerca a la casa de Guthrie e intenta obstruir la cámara. Si bien el movimiento puede no ser una señal obvia para desconocidos, los expertos afirman que podría ser reconocible para alguien que conozca a la persona.

“A menudo, reconocemos a las personas más por su forma de moverse que por señales visuales”, dijo Josh Schirard, excomandante del SWAT. “Entender cómo se mueven, verlos caminar de un lado a otro, es sin duda una excelente manera de reconocer a alguien que quizás conozcas”, incluso cuando otros rasgos distintivos puedan estar ocultos.

Otros expertos señalaron que el movimiento del sujeto podría ilustrar falta de urgencia. McCabe afirmó que la aproximación del individuo “no fue particularmente furtiva ni preocupada”. Bryanna Fox, exagente del FBI, también afirmó que el individuo “casi se acerca como si fuera su casa”.

Hay “falta de preocupación por que lo atrapen”, afirmó.

“Tiene ese aire de bravuconería, como si pudiera salirse con la suya”.

El video publicado por el FBI es breve y no muestra mucha acción. Sin embargo, sí captura los aparentes intentos del sujeto de tapar la cámara fuera de la casa de Guthrie.

Parece que primero intenta obstruir la lente con la mano enguantada. Luego, retrocede, aparentemente buscando en el suelo. Finalmente, recoge un arbusto del jardín y usa el follaje para intentar tapar la cámara.

“Esto plantea dudas sobre su sofisticación y cualquier planificación previa”, dijo Campbell, corresponsal de CNN. “Si realmente hubiera vigilado la casa y hubiera visto una cámara, habría traído consigo medios para obstruirla”.

Al preguntársele sobre el intento de cubrir la cámara con arbustos, Moore dijo que esto sugería que el supuesto secuestro de Nancy Guthrie fue “muy mal planeado”, y añadió que cree que “es la primera vez que hace algo así”.

“Lo que me parece es que esto es de alguien que no sabe lo que no sabe”, dijo Moore.

Con información de Alisha Ebrahimji, Sara Smart, Ed Lavandera, Eric Levenson y Jeff Winter, de CNN.

