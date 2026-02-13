La urgencia del ejército estadounidense por obtener armas láser está detrás del cierre del aeropuerto de El Paso

Por Haley Britzky, CNN

El Departamento de Defensa ha estado buscando activamente armas láser y sistemas de defensa, una iniciativa que cobró gran atención esta semana cuando el uso de un sistema láser antidrones provocó el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, Texas.

El interés en los sistemas de alta energía se ha acelerado a medida que los militares intentan lidiar con el auge de los drones comerciales y la industria de defensa se ha volcado al desarrollo de sistemas de armas basados ​​en láser para las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas.

CNN informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estaba utilizando una nueva tecnología láser antidrones en El Paso, lo que provocó que la Administración Federal de Aviación (FAA) cerrara el espacio aéreo sobre la ciudad del oeste de Texas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó el préstamo de la tecnología láser a la CBP por parte del Departamento de Defensa en las últimas semanas, según informó una de las fuentes a CNN.

Este es solo el último de los intentos del Pentágono para aprovechar los láseres en el ámbito militar. El Departamento de Defensa ha estado investigando armas de energía dirigida desde al menos la década de 1960, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), aunque solo en la última década aproximadamente el departamento ha logrado avances significativos. La primera arma de energía dirigida se desplegó en 2014, según el informe, a bordo del USS Ponce, un muelle de transporte anfibio ahora desmantelado.

Sin embargo, en los últimos años, con el aumento del uso de drones en la guerra de Ucrania, junto con la persistente preocupación por la protección de las tropas estadounidenses estacionadas en Medio Oriente, ha aumentado el interés en esta tecnología.

En noviembre, el jefe de investigación del Pentágono redujo la lista de prioridades tecnológicas para la agencia, y la energía dirigida quedó como una de las seis áreas a las que el ejército destinará recursos.

Las armas de energía dirigida, como los láseres de alta energía, podrían utilizarse para derribar drones, completar misiones de defensa aérea de corto alcance y defenderse de ataques con cohetes, artillería y morteros, según el CRS.

En 2017, el Ejército realizó una demostración del Láser Móvil Expedicionario de Alta Energía 2.0 en el Campo de Misiles White Sands de Nuevo México. El sistema se utilizó para derribar pequeños drones y cuadricópteros, lo que el jefe de la División de Láser de Alta Energía del SMDC del Ejército calificó de “gran éxito”.

“Esperamos colaborar con la industria y seguir desarrollando la tecnología, ya que creemos que es fundamental para el Ejército y será muy beneficiosa una vez que la tecnología madure lo suficiente como para su transición y puesta en servicio algún día”, declaró Adam Aberle en el comunicado.

Y el otoño pasado, el Ejército emitió una solicitud de información a sus socios de la industria de defensa, específicamente sobre una solicitud de producción de Láser de Alta Energía Duradera (E-HEL). La RFI indica que el sistema de armas se utilizará contra drones clasificados en los grupos 1 a 3, es decir, drones más pequeños que pesan menos de 600 kg.

Pero no se trata solo del Ejército. La Fuerza Aérea desplegó por primera vez en el extranjero un Sistema de Armas Láser de Alta Energía desarrollado por RTX en 2019. Lockheed Martin también desarrolló un láser de alta energía para la Armada de los Estados Unidos, llamado HELIOS (Láser de Alta Energía con Deslumbrante Óptico Integrado y Vigilancia). El sistema de armas se entregó a la Armada en 2022; el USS Preble, un destructor de la clase Arleigh Burke, se convirtió en el primer buque equipado con el HELIOS.

En 2022, la Armada probó la Defensa Láser en Capas (LLD), un sistema de armas también diseñado por Lockheed Martin, para contrarrestar drones y lanchas de ataque rápido. Un comunicado de la Armada calificó la prueba de histórica y afirmó que era la primera vez que la Armada utilizaba “un arma láser totalmente eléctrica de alta energía para destruir un objetivo que representaba un misil de crucero subsónico en vuelo”. El vicealmirante Brendan McLane, oficial de guerra de superficie de la Armada, declaró el mes pasado en el Simposio Nacional de la Asociación de la Armada de Superficie que el uso de HELIOS por parte del Preble es un ejemplo del desarrollo de plataformas futuras por parte de las fuerzas armadas para “cumplir su promesa al pueblo estadounidense”.

“El otoño pasado, las exitosas pruebas en alta mar allanaron el camino para futuros sistemas de armas láser. Debemos continuar por este camino”, declaró McLane. “Estoy comprometido con el avance de la tecnología láser en la flota. El sueño de un láser en cada buque puede hacerse realidad”.

