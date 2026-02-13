¿Quién era San Valentín? Esta es la retorcida historia del origen de esta celebración

Por Francisco Guzman y Brian Ries, CNN

Llegó el día de San Valentín.

¿Trajiste suficientes regalos para todos?

Lo ames o lo odies, esta festividad ha recorrido un largo camino.

Desde la piel de cabra y la fertilidad hasta las tarjetas de felicitación del siglo XVI, aquí hay un recorrido rápido por varias teorías sobre los orígenes de la fecha dedicada al amor, el amor, el amor.

El antiguo festival romano de Lupercalia ha sido uno de los primeros registros del término Día de San Valentín. Pero la festividad no es lo que te imaginas.

De hecho, probablemente sea más oscura.

El evento, que se llevó a cabo el 15 de febrero, comenzó con el tradicional sacrificio de una desafortunada cabra y un perro.

Y si eso no hizo que las flechas de Cupido se dispararan, un grupo de sacerdotes llamado Luperci cortó un trozo de piel de los dos animales, se lo tocó en la frente y luego lo golpeó contra todas las mujeres cercanas.

La idea, se dijo, es que las mujeres esperaban que las ayudara a ser más fértiles.

A fines del siglo V, el papa Gelasio I había visto suficiente: reemplazó a Lupercalia con el Día de San Valentín.

No más sacrificio, sólo amor.

Muchos creían que dos santos llamados Valentín fueron la inspiración detrás de la festividad. Pero, ¿y si son la misma persona?

Un Valentín había sido procesado por el emperador Claudius II Gothicus después de que se negara a adorar a los dioses romanos. Mientras estaba en prisión, firmó una carta que decía “de tu Valentín” a una mujer a la que supuestamente curó de la ceguera.

Muchos han dicho que la festividad podría estar inspirada en su amabilidad y amor.

Casi al mismo tiempo, un sacerdote llamado San Valentín de Terni fue en contra de las órdenes del emperador y casó en secreto a parejas de jóvenes enamorados.

El emperador Gothicus, sin embargo, creía que los hombres solteros eran mejores soldados. Nada que amar, menos que perder.

Gothicus lo ejecutó el 14 de febrero alrededor del año 269 d. C., dice la historia. Dado que murió por el pecado de concertar matrimonios, su muerte se recuerda como un día de amor.

Una cosa es segura: el Día de San Valentín es un negocio de miles de millones de dólares.

Una de las primeras tarjetas de felicitación para marcar el día data del siglo XVI.

Incluía la ahora icónica pregunta: “¿Serás mi Valentín?”.

Y en 1847, Esther Howland se convirtió en una de las primeras fabricantes estadounidenses de tarjetas navideñas. Richard Cardbury siguió con la creación de la primera caja de bombones en 1868.

Hoy, la fiesta se celebra en todo el mundo con regalos que incluyen rosas rojas, chocolates, dulces, películas sobre esta fecha y mucho más.

