Trump critica en privado a los legisladores republicanos por la repercusión de video racista, según fuentes

Horas después de negarse a disculparse por un video racista publicado en su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump no había dejado atrás el tema.

Pasó el fin de semana pasado quejándose ante sus aliados de los republicanos que habían condenado el video en el que se representaba a los Obama como simios, cuestionando la lealtad de los legisladores y prometiendo consecuencias, según informaron a la CNN fuentes familiarizadas con sus comentarios.

El presidente arremetió contra el senador de Carolina del Sur Tim Scott, el único senador republicano negro y presidente del brazo electoral del Partido Republicano en el Senado, durante todo el fin de semana en Mar-a-Lago, argumentando que uno de sus principales aliados en el Congreso se había pasado de la raya al calificar a su Casa Blanca de racista, según las fuentes.

“El presidente consideró que podría haber manejado ese asunto en privado”, dijo a CNN un alto funcionario del Gobierno de Trump sobre Scott. “Era como: ‘Trabajamos juntos todo el tiempo. No necesitaba comentar públicamente’”.

Trump tuvo palabras aún más duras para la senadora por Alabama Katie Britt, recordó una de las fuentes, utilizando insultos para denunciarla y declarando que estaba muerta para él.

La oficina de Britt calificó esa versión como “noticias falsas” y destacó su sólida relación de trabajo con el presidente, mientras que la Casa Blanca la elogió como “una aliada increíble” por quien el presidente siente “gran respeto”. La oficina de Scott declinó hacer comentarios.

Pero el episodio, que marca una de las rupturas más claras del Partido Republicano con el presidente de cara a las elecciones intermedias de 2026, también refleja cómo estos momentos han frustrado al comandante en jefe.

La eliminación del video por parte de la Casa Blanca, que inicialmente lo había defendido la semana pasada, se produjo casi 12 horas después de su publicación en línea, y solo tras la reacción negativa de algunos republicanos destacados.

Días después, un puñado de legisladores republicanos se opusieron a Trump en una votación clave sobre aranceles, lo que lo llevó a amenazar con que cualquiera que vote en contra de su política económica insignia “sufrirá las consecuencias” en las primarias. Y a finales del año pasado, bajo presión republicana, Trump se vio obligado a respaldar una votación para forzar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, un asunto del que ha dicho que el país debería pasar página.

La Casa Blanca argumentó que Trump sigue siendo “el líder inequívoco” del Partido Republicano, y la secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó en un comunicado que está “comprometido a garantizar que los republicanos permanezcan unidos frente a los demócratas que, si tienen la oportunidad, destruirán nuevamente nuestro país mediante fronteras abiertas, permitiendo que no ciudadanos voten en las elecciones y con una política económica horrible”.

Pero el viernes por la mañana, fueron los legisladores republicanos quienes intentaron marcar el tono de su partido al pronunciarse enérgicamente contra la publicación nocturna de Trump.

Cuando el video empezó a ganar popularidad, Scott —quien habla regularmente con el presidente— se comunicó en privado, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto. Al no lograr contactarlo, recurrió a X.

“Rezando para que sea falso porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió el senador.

Eso llamó la atención de Trump. Más tarde llamó a Scott, con quien mantiene una relación personal cercana, y le dijo al republicano de Carolina del Sur que planeaba pedir a su equipo que eliminara la publicación. Poco antes del mediodía, la Casa Blanca informó que un miembro del personal había publicado el video por error y que había sido eliminado. Mientras volaba a Mar-a-Lago esa noche, Trump dijo a los periodistas que no había visto los fotogramas finales del video en los que aparecían los Obama y culpó a un empleado no identificado por haberlo publicado. “Yo no cometí un error”, afirmó.

El presidente, así como varios de sus principales asesores de Trump, han sostenido en privado que la respuesta de Scott fue lo que llevó a que la historia cobrara atención a nivel nacional, dijeron las fuentes.

Pero Scott no fue el único en condenar el video. Britt, quien trabaja estrechamente con la Casa Blanca para intentar financiar al Departamento de Seguridad Nacional, aplaudió la eliminación de la publicación la semana pasada, señalando que “nunca debió haberse publicado y no representa quiénes somos como nación”.

Las críticas abiertas llamaron la atención de la activista de extrema derecha Laura Loomer, quien le entregó a Trump copias impresas de las declaraciones de los legisladores, según una de las fuentes familiarizadas con el tema. Loomer, quien anteriormente había logrado irritar al presidente con comentarios críticos sobre sus supuestos aliados, publicó en X que estaba “compilando una lista” de republicanos que “atacaron” a Trump con “acusaciones falsas de racismo”.

Cabe destacar que algunos de los senadores con los que Trump y Loomer estaban furiosos —incluidos Scott y Britt— también se encontraban ese fin de semana en Palm Beach para el retiro de invierno de la Comisión Senatorial Republicano Nacional. Trump no se reunió con el grupo, pero invitó a unos pocos seleccionados —como los senadores Eric Schmitt y Lindsey Graham, que no lo habían criticado por el video— a jugar golf y asistir a su fiesta del Super Bowl.

La oficina de Britt defendió su apoyo a Trump en un comunicado.

“Esta es la clásica noticia falsa de CNN. La senadora Britt tiene un récord de votación del 100 % con el presidente Trump y sigue siendo una de sus aliadas más firmes en el Senado. Tan solo esta semana, la senadora Britt tuvo una conversación extraordinaria con el presidente Trump sobre su liderazgo mientras lucha por defender a nuestros increíbles agentes de ICE, aprobar la Ley SAVE America y avanzar las políticas del presidente para volver a hacer que Estados Unidos sea asequible. Cualquier narrativa que sugiera lo contrario no solo es engañosa, es completamente falsa”, señaló el comunicado.

Aunque Trump tuvo duras palabras para los republicanos que se pronunciaron en su contra, ha sido menos crítico con el miembro del personal anónimo al que la Casa Blanca responsabilizó por el incidente, y dijo el jueves a los periodistas que no tiene planes de disciplinar a esa persona.

El presidente suele publicar personalmente en Truth Social, especialmente a altas horas de la noche y temprano por la mañana, y con frecuencia replica publicaciones de otros usuarios, dijeron previamente a CNN fuentes familiarizadas con su uso de redes sociales.

Pero algunos colaboradores cercanos, entre ellos Natalie Harp, quien a veces transcribe publicaciones que él le dicta, y Dan Scavino, subjefe de gabinete que administró las cuentas de redes sociales de Trump durante su primer mandato, también tienen acceso. Harp y Scavino fueron vistos el domingo sentados junto al presidente durante su fiesta del Super Bowl. Harp también abordó el Marine One con el presidente el viernes mientras viajaba a Fort Bragg.

“No, no he tomado medidas [contra nadie]”, dijo Trump el jueves, sin mencionar nombres. “Era un video sobre, como saben, fraude electoral, un video bastante largo, y tenía una pequeña parte, y tenía que ver con El Rey León. Ha circulado ampliamente, se ha mostrado por todas partes mucho antes de que se publicara”.

