Trump elogia operación en Venezuela que capturó a Maduro, dice que los involucrados están “entre los mejores de la historia”

Por Samantha Waldenberg y Betsy Klein, CNN

El presidente Donald Trump elogió este viernes la operación estadounidense en Venezuela durante un discurso en Fort Bragg, Carolina del Norte, diciendo que los miembros del servicio involucrados están entre los más grandes de Estados Unidos.

“Algunos de nuestros mejores soldados, aquí mismo, de los mejores que han existido, francamente, capturaron con éxito al dictador fuera de la ley de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trajeron de regreso para enfrentar la justicia estadounidense”, dijo el presidente durante sus declaraciones.

También describió la operación como “rápida y precisa”, ejecutada en minutos, destacó que no hubo resistencia y que la acción expuso las capacidades militares de Estados Unidos.

Trump está en Fort Bragg para honrar a los miembros de las fuerzas armadas que participaron en la operación que llevó a la captura de Maduro el 3 de enero.

La operación, como informó CNN, implicó algunos riesgos extraordinarios para capturar a Maduro y a su esposa.

La compleja operación involucró personal y equipo estadounidense por aire, tierra y mar, incluyendo operadores de la Fuerza Delta y una unidad del FBI que ingresaron desde múltiples zonas de aterrizaje, según informaron fuentes a CNN. Sin embargo, el momento clave para rescatar a Maduro de Caracas ocurrió en un plazo muy breve.

Las autoridades venezolanas declararon posteriormente que la operación se cobró 100 vidas; por su parte, las autoridades cubanas informaron de la muerte de 32 cubanos del equipo de seguridad presidencial. El Gobierno de Trump afirmó que no se perdieron vidas estadounidenses.

Históricamente, cuando los presidentes visitan instalaciones militares estadounidenses para dirigirse a los miembros del servicio, sus comentarios evitan la política. Ese no fue el caso el viernes en Fort Bragg, donde el presidente Donald Trump apuntó a su predecesor e incluso llevó a un candidato republicano al Senado al escenario.

En comentarios supuestamente destinados a recordar a los estadounidenses su histórica decisión de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, Trump arremetió contra el expresidente Joe Biden, a quien llamó el “peor presidente”. Advirtió que los candidatos demócratas “diezmarían nuestras fuerzas armadas”. Y criticó lo que describió como una decisión de la “izquierda radical” de cambiar el nombre de Fort Bragg durante el Gobierno de Biden. (Fort Bragg fue nombrado inicialmente por un general confederado. Se renombró como Fort Liberty en 2023, y luego se volvió a llamar Fort Bragg, por un Bragg diferente —un paracaidista de la Segunda Guerra Mundial— poco después de que Trump regresara al cargo).

Trump llevó a Michael Whatley, el excopresidente del Comité Nacional Republicano, al escenario para dar unas palabras. Él está postulándose para el escaño ocupado por el senador republicano saliente Thom Tillis.

“Él se postula para el Senado, y si entra, van a estar bien cuidados. Si no entra, vamos a desmantelar a las fuerzas armadas, como siempre hacen — los demócratas”, dijo Trump.

Whatley elogió a Trump como un presidente que lucha “por los hombres y mujeres con uniforme”.

