El opositor ruso Alexey Navalny murió por una toxina encontrada en ranas venenosas, según nuevo informe

Por Catherine Nicholls, CNN

El opositor ruso y crítico declarado del Kremlin, Alexey Navalny, fallecido hace dos años, murió mientras se encontraba en prisión por una toxina letal hallada en ranas venenosas de Sudamérica, según informaron cinco países europeos en un comunicado publicado este sábado.

Los análisis de las muestras tomadas del cuerpo de Navalny han “confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina”, según el comunicado. Esta sustancia no se encuentra de forma natural en Rusia, añadió.

Los cinco países (Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos) afirmaron que Moscú “tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrar este veneno” a Navalny mientras se encontraba recluido en una colonia penal al norte del Círculo Polar Ártico.

Solo “el Estado ruso tuvo la combinación de medios, motivos y desprecio por el derecho internacional” para contribuir a la muerte de Navalny, añadieron.

Las autoridades rusas han negado reiteradamente su responsabilidad por la muerte de Navalny. CNN se ha puesto en contacto con el Kremlin para solicitar comentarios.

El anuncio se produjo durante la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, donde se comunicó la muerte de Navalny en 2024.

Hace dos años, durante el evento, la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, subió al escenario de la conferencia entre lágrimas y recibió una ovación de pie.

En una publicación de este sábado en X, Navalnaya declaró: “Desde el primer día, tuve la certeza de que mi esposo había sido envenenado, pero ahora hay pruebas: (el presidente ruso Vladimir) Putin mató a (Alexey) con un arma química”.

“Agradezco a los estados europeos el meticuloso trabajo que realizaron durante dos años y por descubrir la verdad”, declaró, y añadió: “Vladimir Putin es un asesino. Debe rendir cuentas por todos sus crímenes”.

Cuando Navalny falleció, el servicio penitenciario ruso informó que se sintió “mal después de un paseo” y que perdió el conocimiento “casi inmediatamente”. Había estado encarcelado en una colonia penal del Ártico desde que regresó a Rusia en 2021 desde Alemania, donde recibió tratamiento tras ser envenenado con Novichok, un agente nervioso de la era soviética.

Una investigación conjunta de CNN y el grupo Bellingcat implicó al Servicio de Seguridad Ruso (FSB) en el envenenamiento. Descubrió que el FSB había formado un equipo de élite especializado en agentes nerviosos que siguió a Navalny durante más de tres años.

Rusia también negó su implicación en aquel momento, y Putin afirmó entonces que si el servicio de seguridad ruso hubiera querido matar a Navalny, “habría terminado” el trabajo.

Navalny, quien había organizado protestas callejeras antigubernamentales y utilizado su blog y redes sociales para exponer la presunta corrupción en el Kremlin y en el mundo empresarial ruso, era considerado una de las amenazas más graves para Putin antes de su muerte.

En una entrevista con CNN en 2018, afirmó tener una “clara comprensión” de los riesgos que implicaba enfrentarse al Gobierno.

“Pero no tengo miedo y no voy a renunciar a lo que voy a hacer. No renunciaré a mi país. No renunciaré a mis derechos civiles. No renunciaré a unir a quienes me rodean y creen en los mismos ideales que yo. Y hay mucha gente así en Rusia”, declaró.

En un comunicado emitido este sábado, la secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, afirmó que “Rusia veía a Navalny como una amenaza. Al usar este veneno, el Estado ruso demostró las despreciables herramientas que tiene a su disposición y el temor abrumador que le tiene a la oposición política”.

Los cinco países indicaron en su declaración conjunta que han escrito a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre lo que denominaron un “incumplimiento por parte de Rusia de la Convención sobre las Armas Químicas”.

Con información de Sebastian Shukla, Anna Chernova y Christian Edwards, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.