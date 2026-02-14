¿Qué información hay del sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie que fue visto en las cámaras de vigilancia?

Por Alaa Elassar, CNN

Dos semanas después de que iniciara la búsqueda de Nancy Guthrie, los investigadores solo han revelado detalles limitados, aunque potencialmente cruciales, sobre la persona vista en las imágenes de la cámara del timbre fuera de su casa la mañana en que desapareció. Los investigadores no han identificado públicamente a ningún sospechoso.

Esto es lo que sabemos:

Tras realizar un análisis forense de las imágenes de la cámara del timbre publicadas por el FBI que muestran a un hombre enmascarado fuera de la puerta principal de Guthrie, la agencia describió al sospechoso como un hombre de aproximadamente 1,75 m a 1,78 m de altura, con complexión promedio.

El hombre vestía ropa oscura, guantes negros, zapatillas deportivas y una mochila negra “Ozark Trail Hiker Pack” de 25 litros. El FBI investigará cuántas de estas mochilas se vendieron y cuándo, dijo Joshua Skule, exdirector asistente ejecutivo de inteligencia del FBI, a CNN.

Los investigadores confirmaron que los equipos forenses encontraron ADN en la casa de Guthrie que no coincide con ella ni con nadie de su círculo cercano. Las autoridades no han revelado en qué parte de la propiedad se halló el material genético, pero dicen que actualmente se analiza en laboratorio.

Si el perfil de ADN pertenece a alguien con antecedentes penales ya registrados en las bases de datos policiales, podría acelerar significativamente la identificación del sospechoso, señaló John Miller, analista jefe de inteligencia y cumplimiento de la ley de CNN.

Los investigadores también recuperaron múltiples pruebas, incluidas varias prendas de guantes —uno de ellos hallado hasta a 16 kilómetros de la residencia de Guthrie—, todas las cuales están bajo análisis forense.

No se ha identificado a ningún sospechoso.

El 10 de febrero, la policía detuvo e interrogó durante horas a un hombre en Rio Rico, Arizona, antes de liberarlo. Ese mismo día, el director del FBI, Kash Patel, dijo que los investigadores están examinando a “personas de interés”, pero se negó a decir quiénes podrían estar bajo sospecha.

Un operativo policial cerca de la casa de Guthrie la noche del viernes terminó sin arrestos, dijo un agente a CNN. Más de una docena de vehículos, incluidos equipos SWAT y forenses, se concentraron en una residencia a unos tres kilómetros de la propiedad de Guthrie. Las autoridades interrogaron a un hombre, pero lo liberaron tras determinar que no era el secuestrador. Los funcionarios dijeron que cooperó plenamente.

Mientras tanto, más de 30.000 pistas han llegado desde que comenzó el caso, y las autoridades aseguran que cada dato se evalúa cuidadosamente mientras trabajan para identificar al hombre captado en las imágenes del timbre.

