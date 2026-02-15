El Departamento de Justicia envía al Congreso una lista con cientos de personas destacadas mencionadas en archivos de Epstein

Por Logan Schiciano y Hannah Rabinowitz, CNN

El Departamento de Justicia envió el sábado al Congreso una lista de “personas políticamente expuestas” que aparecen en los millones de archivos publicados en relación con sus investigaciones sobre el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

La carta de seis páginas, de la que CNN obtuvo una copia, incluye los nombres de muchas figuras prominentes que aparecen en los archivos, independientemente del contexto, y no especifica el grado en que esas personas estaban vinculadas o en contacto con Epstein. La carta está firmada por el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, y dirigida a los principales miembros de las Comisiones Judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado.

El Departamento de Justicia se vio obligado a elaborar la lista en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein aprobada por el Congreso.

Si bien algunas de las personas que figuran en la lista tienen vínculos bien documentados con el delincuente sexual condenado, de otras no se sabe que hayan interactuado personalmente con Epstein. La lista incluye presidentes, iconos culturales, líderes empresariales y funcionarios gubernamentales.

Nadie de la lista, salvo Epstein y su cómplice Ghislane Maxwell, ha sido acusado en relación con los delitos de Epstein.

La lista recién publicada enojó a varios miembros del Congreso, entre ellos el representante Ro Khanna, coautor de la ley que obligó a publicar los archivos. Afirmó que el Departamento de Justicia está “confundiendo deliberadamente quién era un depredador y quién fue mencionado en un correo electrónico”.

La representante republicana Nancy Mace, una aliada activa de las víctimas de Epstein, criticó duramente al Departamento de Justicia en una publicación en redes sociales el sábado por la noche, alegando que “faltan nombres en la lista divulgada esta noche”.

Al igual que en sus anteriores cartas al Congreso, el Departamento de Justicia enumera las razones para censurar información en los archivos que van más allá de lo que exige la ley aprobada por el Congreso, incluidos documentos que muestran el proceso deliberativo, el producto del trabajo y las comunicaciones entre abogados y clientes que serían privilegiadas.

