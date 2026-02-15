Estos son los distritos que decidirán el control de la Cámara de Representantes

Análisis por Ronald Brownstein, CNN

La batalla por el control de la Cámara de Representantes en 2026 se decidirá principalmente en los territorios favorables a Trump.

En comparación con otras elecciones intermedias recientes, este año los republicanos defienden un número inusualmente reducido de escaños en la Cámara que votaron en contra del presidente Donald Trump en 2024 o que lo respaldaron por un estrecho margen, según los nuevos cálculos compartidos con CNN por el Centro de Política de la Universidad de Virginia. Eso significa que los demócratas tienen menos oportunidades fáciles de ganar frente a objetivos claramente vulnerables de lo que es habitual para el partido que no ocupa la Casa Blanca durante unas elecciones de mitad de período.

Este terreno favorable a Trump es fundamental para las esperanzas del Partido Republicano de desafiar la historia de derrotas en las elecciones intermedias del partido del presidente y mantener su escasa mayoría en la Cámara. “Están jugando en nuestro terreno”, dijo Mike Marinella, portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso. “Tenemos la ventaja fundamental”.

Los demócratas (y la mayoría de los analistas independientes) todavía creen que el partido sigue siendo el favorito para recuperar la mayoría en la Cámara, sobre todo porque para ello solo necesitan ganar tres escaños, muchos menos de los que suele ganar el partido de la oposición en las elecciones de mitad de mandato, especialmente cuando la popularidad del presidente es tan baja como la de Trump en la actualidad.

Pero incluso muchos demócratas reconocen que la naturaleza del campo de batalla de este año dificultará la consecución de los avances arrolladores que muchos activistas del partido esperan, y mucho menos acercarse a los 41 escaños que obtuvieron durante las elecciones de la “ola azul” de 2018, durante el primer mandato de Trump. En muchos sentidos, la batalla de 2026 por la Cámara de Representantes se perfila como una colisión entre una fuerza irresistible —el impulso generado para los demócratas por el alto índice de desaprobación de Trump— y un objeto inamovible —el número inusualmente elevado de republicanos atrincherados en distritos electorales de la Cámara de Representantes de color rojo rubí—.

Una de las tendencias más poderosas de la política moderna de Estados Unidos es que los estadounidenses tratan las elecciones al Congreso más como contiendas parlamentarias que como una elección entre dos personas, y menos como un referéndum sobre qué partido quieren que establezca la agenda nacional. Esa opinión se ha visto influida sobre todo por el veredicto de los votantes sobre la actuación del presidente en ejercicio. El resultado es una correlación cada vez mayor entre las preferencias de los votantes para la presidencia y sus elecciones en las contiendas por la Cámara de Representantes y el Senado.

Una manifestación de esa dinámica surge de una nueva investigación de Kyle Kondik, editor jefe del boletín Sabato’s Crystal Ball, publicado por el Centro de Política. Kondik y sus colegas han calculado recientemente los resultados presidenciales de 2024 en todos los nuevos distritos electorales que ambos partidos han trazado en la frenética redistribución de distritos de mitad de década provocada por Trump. (Las cifras no incluyen posibles cambios adicionales si Florida y Virginia también rediseñan sus mapas, como parece probable).

Esos cálculos permiten comparar el actual campo de batalla de la Cámara de Representantes con los estudios anteriores del Centro que documentan la relación entre los resultados de las elecciones presidenciales y el patrón de pérdidas del partido del presidente en la siguiente campaña de mitad de mandato. Ese ejercicio ha revelado un patrón muy claro: las pérdidas de la Cámara de Representantes para el partido del presidente en las elecciones de mitad de mandato se concentran ahora en gran medida en los distritos en los que el propio presidente quedó rezagado o solo superó ligeramente su propio rendimiento nacional en las elecciones presidenciales de dos años antes. Incluso en los peores entornos de las elecciones de mitad de mandato, es mucho menos probable que ambos partidos sufran pérdidas en los distritos donde el presidente obtuvo mejores resultados dos años antes.

Durante la aplastante victoria republicana en las elecciones de mitad de mandato de 2010, por ejemplo, los demócratas perdieron 31 escaños en la Cámara de Representantes en distritos donde Barack Obama obtuvo al menos 5 puntos menos que su porcentaje de votos a nivel nacional en 2008, y 35 escaños en distritos donde Obama obtuvo entre 4 puntos menos y 4 puntos más que su porcentaje de votos a nivel nacional. En medio de todas esas pérdidas históricas, por el contrario, los demócratas aún sumaron dos escaños en los distritos donde Obama obtuvo al menos 5 puntos más que a nivel nacional. Las grandes ganancias demócratas en las elecciones intermedias de 2006 siguieron un patrón similar, aunque no tan severo, y el partido sumó escaños principalmente en distritos donde George W. Bush mostró relativamente menos fuerza en la carrera presidencial de 2004.

Este patrón se mantuvo durante las elecciones de la ola azul de 2018. Al igual que en las elecciones intermedias anteriores, las ganancias demócratas que devolvieron al partido a la mayoría en la Cámara de Representantes se concentraron en distritos donde Trump, dos años antes, había perdido o apenas superado su rendimiento nacional. Incluso entonces, había menos escaños marginales que en 2006 o 2010, pero la lista de objetivos plausibles para los demócratas seguía siendo mayor que la actual. “El campo de batalla y el mapa para alcanzar la mayoría en 2018 eran sustancialmente más amplios que ahora”, afirma el consultor demócrata Dan Sena, que dirigió el Comité de Campaña Demócrata del Congreso durante la victoria arrolladora del partido ese año.

Esta historia enmarca el reto al que se enfrentan los demócratas en 2026. En comparación con 2018, el número de republicanos en distritos altamente vulnerables, según la votación presidencial anterior, ha seguido disminuyendo, según los cálculos del Centro. Eso significa que, para obtener grandes ganancias, los demócratas tendrán que avanzar más en terreno hostil de lo que los partidos suelen hacer en estas últimas elecciones intermedias.

Tras las últimas maniobras de redistribución de distritos, Kondik calcula que los republicanos de la Cámara de Representantes defienden ocho escaños que Trump perdió en 2024 y otros 25 que ganó con un total de votos no superior a 4 puntos por encima de su porcentaje de votos a nivel nacional. En comparación, en 2018, el Partido Republicano tuvo que defender 25 escaños que Trump perdió y otros 18 que ganó con un total de votos no superior a 4 puntos por encima de su porcentaje nacional. En total, los republicanos defienden este año 10 escaños menos (33) que en 2018 (43), cuando Trump, en las anteriores elecciones presidenciales, quedó por detrás de su porcentaje de votos a nivel nacional o solo ligeramente por encima, según el análisis del Centro.

Los 187 republicanos restantes de la Cámara de Representantes este año, es decir, el 85 % de su conferencia, se encuentran en distritos en los que Trump obtuvo al menos 5 puntos más que su porcentaje nacional de votos en 2024. Eso es más que la proporción de escaños que el partido mayoritario tenía en un terreno tan seguro antes de que los republicanos sufrieran sus grandes pérdidas en las elecciones de mitad de mandato de 2006 y 2018, y los demócratas fueran derrotados en 2010.

“A menos que los republicanos caigan un poco más, puede ser difícil para los demócratas obtener ganancias cercanas a las que obtuvieron en 2018”, dijo Geoffrey Skelley, analista jefe de elecciones de Decision Desk HQ, un sitio web político. “Esto se debe a que es muy importante quién controla qué distritos”.

En todo caso, de cara a las elecciones de mitad de mandato, los demócratas de la Cámara de Representantes ocupan escaños políticamente más precarios. En parte como resultado de las guerras por la redistribución de distritos, 16 de ellos ocupan ahora escaños en distritos que ganó Trump y otras tres docenas aproximadamente se encuentran en distritos en los que perdió por un estrecho margen frente a la vicepresidenta Kamala Harris.

Los demócratas no están muy preocupados por sus candidatos que buscan la reelección en los distritos que ganó Harris por un estrecho margen. La hipótesis de los demócratas, respaldada en general por analistas independientes, es que si los republicanos no pudieron derrotar a esos demócratas en 2024, cuando Trump estaba en pleno apogeo, es poco probable que lo hagan en unas elecciones de mitad de mandato, cuando el partido del presidente suele retroceder. “Derrotar a un demócrata en un escaño de Harris que se perdió en las presidenciales… históricamente es una tarea difícil” en las próximas elecciones de mitad de mandato, dijo Kondik. “No es de esperar que muchos de esos titulares pierdan”.

Nadie está tan seguro del destino de los 16 demócratas en los distritos que Trump ganó la última vez.

Dada la caída de la popularidad de Trump, algunos de ellos parecen relativamente seguros (como los representantes Tom Suozzi en Nueva York y Susie Lee en Nevada). Pero cuántos de los demás titulares podrán sobrevivir en esos escaños —especialmente los que se han rediseñado para inclinarse aún más hacia el Partido Republicano en estados como Ohio, Texas y Carolina del Norte— sigue siendo una variable crítica para noviembre. Cuantos más escaños demócratas ganen los republicanos, más tendrán que adentrarse los demócratas en territorio trumpista para establecer una mayoría, por no hablar de un cómodo colchón de gobierno.

Como en el pasado, el objetivo más fácil para los demócratas deberían ser los ocho republicanos de los distritos que votaron por Harris. Aunque dos de esos titulares (Brian Fitzpatrick en Pensilvania y Mike Lawler en Nueva York) les han causado frustraciones anteriormente, los demócratas son los grandes favoritos para conquistar los escaños restantes (cuatro de los cuales se rediseñaron para beneficiar a los demócratas durante la redistribución de distritos en California, y otro es el resultado de una redistribución ordenada por un tribunal en Utah).

Las oportunidades más claras para los demócratas son los 25 republicanos en escaños que Trump ganó por un margen relativamente estrecho. El Comité de Campaña Demócrata (DCCC) tiene como objetivo oficial a casi todos esos republicanos, incluidos varios escaños en Pensilvania, Míchigan, Iowa, Wisconsin, Arizona y Colorado. “Los demócratas tienen un camino bastante definido hacia la mayoría en estos distritos que Trump ganó por menos de diez puntos”, dijo David Wasserman, analista electoral senior de Cook Political Report. Debido a que hay muy pocos republicanos defendiendo los distritos que ganó Harris, dijo Wasserman, el “punto de inflexión” para el control de la Cámara de Representantes probablemente se producirá en escaños como los que ahora ocupan los representantes republicanos Zach Nunn en Iowa y Tom Barrett en Michigan, donde Trump se impuso por pequeños márgenes.

Más allá de eso, el DCCC también tiene como objetivo 16 de los escaños ocupados por republicanos en los que Trump obtuvo al menos 5 puntos por encima de su resultado nacional en 2024 (lo que significa que capturó al menos el 55 % de los votos en ellos). Como demostraron las experiencias de 2006, 2010 y 2018, el partido que no ocupa la Casa Blanca ha ganado relativamente pocos de esos escaños, incluso en unas elecciones intermedias muy buenas.

Marinella, portavoz del Comité Nacional Republicano, dijo que al partido no le preocupa mantener esos distritos, especialmente después de que los demócratas, incluso en el entorno muy favorable de 2018, no lograran ganar muchos escaños comparables. “No pudieron hacerlo en el que probablemente fue el mejor entorno político que han tenido en años”, dijo. “Si no pudieron entrar en esos distritos entonces, ¿cómo podrían hacerlo ahora?”.

Pero los demócratas ven varias razones para perseguir esas oportunidades más difíciles. Viet Shelton, portavoz del DCCC, afirma que la caída de la popularidad de Trump ha abierto la puerta a los demócratas en esos lugares. “Estamos viendo una caída masiva del apoyo público a Trump, lo que nos indica que los votantes quieren que alguien controle al presidente”, afirmó Shelton.

Sena señala otra razón. Según él, los republicanos están acumulando una gran ventaja en la recaudación de fondos sobre los demócratas, y ampliar el campo de batalla en el Congreso es crucial para evitar que el Partido Republicano concentre toda su artillería en los pocos escaños marginales que los demócratas necesitan para inclinar la balanza a su favor. “La forma de contrarrestar ese dinero es obligarlos a repartir los recursos y adentrarse más en el mapa para defenderse”, dijo Sena. “Esto les dificulta mucho más determinar exactamente dónde ir y cómo defenderse, sobre todo cuando el entorno nacional se está volviendo en su contra”.

Skelley se muestra escéptico sobre la posibilidad de que los demócratas puedan hoy en día dar la vuelta a muchos escaños en el territorio de Trump. Pero, al igual que Wasserman y otros, cree que el abanico de objetivos plausibles aumentará si la popularidad de Trump disminuye aunque sea ligeramente. Eso, dijo, podría crear una ola demócrata más grande que “golpee el dique (republicano) y se desborde”.

Incluso en 2018, cuando la popularidad de Trump era varios puntos más alta el día de las elecciones que en la mayoría de las encuestas actuales, los demócratas conquistaron inesperadamente algunos escaños republicanos en la Cámara de Representantes que Trump había ganado fácilmente dos años antes en estados como Carolina del Sur, Oklahoma y Maine. A pesar de toda la protección que el mapa ofrece ahora al Partido Republicano, si Trump no consigue recuperar el apoyo del público, los republicanos siguen corriendo un riesgo mayor que los demócratas de despertarse con sorpresas desagradables en noviembre.

