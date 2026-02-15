Trump dice que la “Junta de Paz” anunciará un plan de US$ 5.000 millones para Gaza en su próxima reunión inaugural

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo que su recién creada “Junta de Paz” presentará un paquete humanitario y de reconstrucción por miles de millones de dólares para Gaza, junto con un importante compromiso internacional de seguridad, durante su reunión inaugural en Washington, prevista para el jueves de esta semana.

“El 19 de febrero de 2026 volveré a reunirme con miembros de la Junta de Paz en el Donald J. Trump Institute of Peace en Washington, donde anunciaremos que los Estados miembros han comprometido más de US$ 5.000 millones para los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción en Gaza, y que han comprometido miles de efectivos para la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz para los gazatíes”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

El encuentro marca la primera reunión formal de la “Junta de Paz”, mientras la organización multinacional encargada de resolver conflictos globales enfrenta interrogantes persistentes sobre su misión más amplia.

Trump presentó la iniciativa como un punto de inflexión para el futuro de Gaza, al tiempo que subrayó una condición firme dirigida al grupo extremista Hamas.

“Muy importante: Hamas debe cumplir su compromiso de desmilitarización total e inmediata. La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí servir como su presidente”, escribió Trump.

Estados Unidos envió invitaciones para el evento del 19 de febrero a comienzos de este mes. Está previsto que se celebre en el Instituto de Paz de Estados Unidos, que Trump rebautizó con su nombre.

La sugerencia del presidente Donald Trump de que su “Junta de Paz” “podría reemplazar” a la Organización de las Naciones Unidas probablemente agudizará las preocupaciones de que el organismo destinado a supervisar la reconstrucción de Gaza (y que él presidirá indefinidamente) se convierta en cambio en un vehículo para que intente suplantar al organismo establecido hace 80 años para mantener la paz mundial.

Antes de los comentarios de Trump, algunos diplomáticos ya tenían numerosas preocupaciones sobre la posible composición de la organización y el hecho de que un asiento permanente esté a la venta por US$ 1.000 millones.

La Casa Blanca había anunciado en enero una “Junta Ejecutiva fundadora” que incluye al yerno de Trump, Jared Kushner, al secretario de Estado, Marco Rubio; al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y al ex primer ministro británico Tony Blair.

Y según el borrador de la carta fundacional, de la cual CNN obtuvo una copia, Trump fungirá como presidente indefinido de la junta, cargo que podría extenderse más allá de la duración de su segundo mandato como presidente. Trump solo será reemplazado por “renuncia voluntaria o como resultado de incapacidad, según lo determine un voto unánime de la Junta Ejecutiva.” Un futuro presidente de Estados Unidos puede nombrar o designar al representante estadounidense ante la junta además de Trump, dijo un funcionario estadounidense.

