Dos altos comandantes europeos dicen que se deben tomar “decisiones difíciles” sobre el gasto militar para disuadir a Rusia

Los jefes de Defensa de dos de los principales aliados de Estados Unidos han hecho un inusual llamado público para que la población de toda Europa apoye un gran aumento en el gasto en defensa, con el fin de disuadir una posible guerra con una Rusia cada vez más orientada hacia Occidente.

Los funcionarios de más alto rango de Alemania y el Reino Unido advirtieron que las naciones europeas “deben ahora enfrentar verdades incómodas” sobre su seguridad y tomar “decisiones difíciles” sobre el gasto, en un artículo publicado conjuntamente por The Guardian en el Reino Unido y Die Welt en Alemania.

“El aumento militar de Moscú, combinado con su disposición a librar la guerra en nuestro continente, como se evidencia dolorosamente en Ucrania, representa un riesgo creciente que exige nuestra atención colectiva”, escribieron el jefe de Defensa de Alemania, el general Carsten Breuer, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, el mariscal del aire Sir Richard Knighton.

“Las intenciones de Moscú van más allá del conflicto actual”, agregaron, argumentando que el público debe respaldar el aumento del gasto en defensa, incluso si eso significa que otros programas de servicios públicos —el “dividendo de la paz” tras el fin de la Guerra Fría— puedan verse afectados.

En la última década, los Estados miembros de la Unión Europea —de la que el Reino Unido no forma parte— ya duplicaron sus gastos en defensa, pero se necesita más inversión, argumentaron los jefes de Defensa.

“Está claro que las amenazas que enfrentamos exigen un cambio radical en nuestra defensa y seguridad”, escribieron.

“El rearme no es belicismo; es la acción responsable de naciones decididas a proteger a su gente y preservar la paz”, dijeron.

El artículo llega tras la Conferencia de Seguridad de Munich del fin de semana, en la que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, instó a Europa a asumir más responsabilidad por su propia defensa, después de décadas de depender de la ayuda de Washington como columna vertebral de su seguridad.

El artículo de los jefes de Defensa señala que los líderes de la OTAN ya se han comprometido a gastar el 5 % del producto interno bruto en defensa para 2035.

“La gente debe entender las decisiones difíciles que los gobiernos tienen que tomar para fortalecer la disuasión”, escribieron los dos jefes de Defensa.

Pero incluso en sus propios países, el mensaje puede ser difícil de aceptar.

Solo alrededor del 25 % de los británicos está a favor de aumentar los impuestos para financiar el gasto en defensa o de recortar servicios públicos para destinar más dinero a armamento, según una encuesta de enero de la firma de investigación YouGov.

En Alemania, solo el 24 % de la población apoya aumentar el gasto en defensa si otros programas se ven afectados, según una encuesta reciente de Politico.

Ese público escéptico tendrá que ser convencido para lograr un objetivo clave que plantearon los jefes: “Un enfoque de toda la sociedad” para la defensa.

“La defensa no puede ser solo responsabilidad del personal uniformado. Es una tarea de todos y cada uno de nosotros”, escribieron.

Además del compromiso de aumentar el gasto en defensa, los jefes de Defensa dijeron que sus países están tomando medidas concretas para mejorar la preparación y la disuasión, con el Reino Unido construyendo seis nuevas fábricas de municiones y Alemania reubicando tropas cerca de su frontera oriental.

El Ministerio de Defensa británico también anunció durante el fin de semana que enviará este año un grupo de ataque de portaaviones liderado por el HMS Prince of Wales a los océanos Atlántico Norte y Ártico “para disuadir la agresión rusa y proteger la infraestructura submarina vital”.

El grupo de ataque, que incluirá los aviones de combate F-35 del portaaviones, trabajará con fuerzas de Estados Unidos, Europa y Canadá durante su despliegue, según un comunicado del ministerio.

“Este despliegue ayudará a que el Reino Unido esté listo para el combate, aumentará nuestra contribución a la OTAN y fortalecerá nuestras operaciones con aliados clave, manteniendo al Reino Unido seguro en casa y fuerte en el extranjero”, dijo el secretario de Defensa John Healy en un comunicado.

