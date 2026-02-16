EE.UU. aumenta la presión militar sobre Irán antes de conversaciones cruciales

Por Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Haley Britzky, Kylie Atwood, Jennifer Hansler, Avery Schmitz y Mohammed Tawfeeq, CNN

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. continúan con un importante despliegue de activos aéreos y navales en el Medio Oriente antes de las conversaciones previstas con Irán en Ginebra el martes. Las piezas se mueven tanto para intimidar a Teherán como para tener opciones de atacar dentro del país si fracasan las negociaciones sobre su programa nuclear, dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Activos de la Fuerza Aérea de EE.UU. con base en el Reino Unido, que incluyen aviones cisterna de reabastecimiento y aviones de combate, están siendo reposicionados más cerca del Medio Oriente, según fuentes familiarizadas con los movimientos.

EE.UU. también continúa enviando sistemas de defensa aérea a la región, según un funcionario estadounidense, y varias unidades militares estadounidenses desplegadas en la región que se esperaba rotaran en las próximas semanas han visto sus órdenes extendidas, dijo una fuente familiarizada con el asunto. Docenas de aviones de carga militares estadounidenses han transportado equipo desde EE.UU. a Jordania, Bahrein y Arabia Saudita en las últimas semanas, según datos de rastreo de vuelos.

El viernes por la noche, varios aviones de combate también recibieron autorización diplomática para ingresar al espacio aéreo jordano, según comunicaciones de tráfico aéreo de fuente abierta. Imágenes satelitales muestran que 12 aviones de ataque F-15 de EE.UU. han sido posicionados en la base aérea Muwaffaq Salti de Jordania desde el 25 de enero.

En términos más generales, datos de vuelos de fuente abierta revelan que ha habido más de 250 vuelos de carga de EE.UU. hacia la región.

El presidente de EE.UU. Donald Trump ha amenazado con acciones militares contra Irán durante semanas, comenzando el mes pasado cuando advirtió a los líderes iraníes que estaba preparado para ordenar un ataque si el Gobierno no dejaba de matar a manifestantes. Y el viernes, dijo que cree que un cambio de régimen “sería lo mejor que podría pasar” en Irán.

El despliegue de activos militares y el énfasis de Trump y altos miembros del Gobierno en que el cambio de régimen es preferible tienen a la región en vilo y aumentan la importancia de las conversaciones del martes. Se espera que las conversaciones en Suiza sean encabezadas por el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner por parte de EE.UU., con Irán representado por el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi.

Pero la administración de Trump aún no parece tener una comprensión clara de lo que sucedería después si termina el régimen iraní, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. El secretario de Estado Marco Rubio reiteró esto durante una audiencia en el Congreso a fines del mes pasado, diciendo a los legisladores que “nadie sabe” quién tomaría el control si el régimen cae.

Las alternativas probables podrían ser aún más problemáticas para EE.UU. y sus aliados, dijeron las fuentes. A corto plazo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, de línea dura, probablemente llenaría cualquier vacío de liderazgo, según cree la comunidad de inteligencia estadounidense, de acuerdo con las fuentes.

“[El CGRI] es definitivamente prominente y funciona por encima de la burocracia militar estándar, pero es difícil predecir exactamente qué sucedería en un escenario de colapso del régimen”, dijo una fuente familiarizada con recientes informes de inteligencia de EE.UU. sobre el asunto.

EE.UU. tampoco tiene una visión clara de la jerarquía del CGRI tras la muerte por parte de EE.UU. del comandante militar más poderoso de Irán, el general Qasem Soleimani, durante el primer mandato de Trump.

Mientras que los funcionarios de inteligencia de EE.UU. tenían una comprensión muy buena de las dinámicas de poder en Venezuela antes de que EE.UU. capturara al entonces presidente Nicolás Maduro el mes pasado, carecen de la misma visión sobre quién, si es que hay alguien, constituiría un reemplazo viable para el líder supremo de Irán, dijeron las fuentes.

Varias fuentes dijeron que había razones legítimas para considerar una acción cinética hace varias semanas, en el punto álgido de las protestas iraníes. En ese momento, había una pequeña ventana de tiempo en la que los ataques de EE.UU.

podrían haber inclinado potencialmente la balanza a favor de la oposición, proporcionando impulso para que los iraníes derrocaran orgánicamente a su Gobierno.

Ahora esas fuentes se preguntan si Trump “perdió el momento” y cuestionan si ataques militares semanas después lograrían lo que pudieron haber conseguido el mes pasado.

Sin embargo, en ese momento, los recursos militares de EE.UU. estaban agrupados en el Caribe y no en el Medio Oriente, lo que limitaba las opciones de EE.UU. y preocupaba a los israelíes, quienes temían quedar expuestos si Irán respondía atacándolos con misiles balísticos.

Desde entonces, Trump ha cambiado su justificación para un posible ataque, enmarcándolo en la reticencia de Irán a dejar de enriquecer uranio para su programa nuclear.

“Creo que tendrán éxito”, dijo Trump el viernes sobre las próximas conversaciones. “Si no lo logran, será un muy mal día para Irán”.

A diferencia del mes pasado, ahora EE.UU. tiene al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en la región, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford en camino, y escuadrones de aviones de combate y aviones cisterna siendo reubicados rápidamente.

“En caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos”, dijo Trump el viernes, cuando se le preguntó por qué el Ford se dirigía a la región.

El despliegue otorga a los militares de EE.UU. amplias opciones de ataque si Trump ordena una ofensiva. Los destructores lanzamisiles guiados que navegan junto a los portaaviones, por ejemplo, pueden llevar docenas de misiles Tomahawk de ataque terrestre con un alcance de 1.600 kilómetros y una ojiva convencional de 450 kilos. Los grupos de ataque de portaaviones de la Marina de EE.UU. suelen operar con un submarino de ataque que también puede lanzar Tomahawks. Los aviones de combate F-35 y F-15E pueden transportar una gama de bombas guiadas y misiles aire-superficie.

Entre los posibles objetivos de los ataques estarían los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria Islámica y otras instalaciones militares más allá de los sitios nucleares iraníes, según varias fuentes. También hay cierta discusión sobre la posibilidad de que EE.UU. e Israel ejecuten operaciones conjuntas, dijeron las fuentes. Estas podrían parecerse a la Operación Midnight Hammer el verano pasado, cuando EE.UU. atacó sitios nucleares iraníes hacia el final de la guerra Israel-Irán de 12 días, agregaron.

Trump dijo durante el fin de semana que EE.UU. “no quiere ningún enriquecimiento”, lo que indica que EE.UU. no aceptará un acuerdo que permita siquiera un bajo nivel de enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Dada la postura de Irán de que el enriquecimiento es su derecho, las fuentes señalaron que puede que no haya espacio para la negociación.

Pero las fuentes también señalaron que las posturas rígidas al inicio de las negociaciones siempre pueden cambiar.

También existen otras formas en que el Gobierno iraní podría intentar evitar un ataque de EE.UU., incluso con incentivos económicos. Durante varias rondas de conversaciones entre EE.UU. e Irán el año pasado, se discutieron posibles acuerdos comerciales que podrían concretarse junto con un acuerdo nuclear, incluidos el otorgamiento a EE.UU. de acceso privilegiado al desarrollo de los recursos petroleros, gasíferos y de tierras raras de Irán, dijo una fuente. Se espera que este tema vuelva a plantearse, agregó esta persona.

El jefe del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, se reunió el lunes con Araghchi en Ginebra para lo que ambos describieron como “discusiones técnicas en profundidad”, mientras se intensifican los preparativos para las negociaciones nucleares de alto riesgo del martes.

En declaraciones públicas, Rubio ha sostenido que Trump prefiere una resolución diplomática. Pero también ha enfatizado repetidamente que un acuerdo de ese tipo será difícil.

“Irán, en última instancia, está gobernado y sus decisiones están regidas por clérigos chiitas, clérigos chiitas radicales, ¿de acuerdo? Estas personas toman decisiones políticas en base a pura teología. Así es como toman sus decisiones.

Por eso, es difícil lograr un acuerdo con Irán”, dijo Rubio en una conferencia de prensa en Budapest, Hungría, el lunes.

Cuando se le preguntó el domingo si el gobierno informaría al Congreso si decide atacar Irán o intentar destituir al líder supremo iraní, ayatolá Ali Jamenei, Rubio no se comprometió.

“Seguiremos lo que diga la ley al respecto, y depende de las circunstancias que lo provoquen. Pero en este momento, estamos hablando de negociaciones”, dijo en una conferencia de prensa en Eslovaquia.

“Si eso cambia, será obvio para todos. Y, obviamente, haremos lo que la ley nos exija hacer”, añadió.

Aliados regionales, incluidos los estados del Golfo, están profundamente preocupados de que una acción militar de EE.UU. pueda desestabilizar la región y han presionado para que se posponga cualquier acción militar y se le dé más tiempo a la diplomacia, según fuentes familiarizadas con las conversaciones.

“Todos están en contra de un ataque”, dijo un diplomático de la región. Esta persona agregó que Israel es el único actor regional que ha estado instando a EE.UU. a atacar.

Irán, por su parte, realizó más ejercicios militares menos de 24 horas antes de las conversaciones de Ginebra. El lunes, la televisión estatal iraní IRIB informó que el IRGC había lanzado una “valiente defensa” de tres islas iraníes por tierra, aire y mar que son objeto de una disputa fronteriza de larga data entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos.

Según el informe, los drones del IRGC están posicionados en el punto más austral de Irán, listos para enfrentar a cualquier agresor.

El jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Irán, el mayor general Abdolrahim Mousavi, advirtió el domingo que “Trump debe saber que estaría entrando en una confrontación que da lecciones duras, cuyo resultado asegurará que ya no ande vociferando amenazas por el mundo”, según la televisión estatal Press TV.

