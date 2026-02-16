Las princesas Beatriz y Eugenia lidian con las consecuencias de los escándalos de sus padres relacionados con Epstein

Por Lauren Said-Moorhouse, CNN

Las princesas Beatriz y Eugenia se han visto arrastradas al torbellino que ha envuelto a sus padres, Andrew Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson, obligándolas a lidiar con el renovado escrutinio que rodea a la monarquía británica.

Las hermanas, ahora de 37 y 35 años respectivamente, son mencionadas cientos de veces en la última tanda de los llamados archivos de Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al menos una de las referencias es sumamente embarazosa, ya que se refiere a la vida privada de una joven Eugenia.

Beatriz y Eugenia son de los pocos miembros del clan Windsor que ostentan el título de “SAR” (“Su alteza real”), pero no representan al monarca como miembros activos de “La Firma”.

Gran parte de las críticas hacia la familia York, como se les conocía en el Reino Unido, se han centrado en la relación de Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein. Sin embargo, las últimas revelaciones de los archivos del Departamento de Justicia también muestran la aparente profundidad de la amistad del difunto delincuente sexual con la madre de las princesas, quien al parecer introdujo a sus hijas en su círculo.

“Es increíblemente angustiante para ambas jóvenes verse mencionadas tan libremente por sus padres ante un delincuente sexual condenado”, dijo Russell Myers, editor real del periódico británico The Mirror, quien ha cubierto a la familia Windsor durante la última década y copresenta el galardonado pódcast real “Pod Save The King”.

Dijo a CNN que, aunque “hay mucha simpatía hacia ellas”, los correos electrónicos generaron preguntas sobre qué sabían, si es que sabían algo.

“Las preguntas persisten, tanto dentro del palacio como públicamente, sobre si Beatriz y Eugenia pudieron haber expresado sus preocupaciones a sus padres, o de manera más amplia, considerando lo cerca que estuvieron del mundo de Epstein, incluso después de que fuera condenado por delitos sexuales graves”.

El padre de las princesas enfrenta una presión creciente para responder a más preguntas sobre su relación con Epstein, ya que la Policía británica ahora investiga denuncias de mala conducta en el cargo público y violación de secretos oficiales, después de que correos electrónicos descubiertos parecen sugerir que el expríncipe compartió material confidencial con el delincuente sexual durante su mandato como enviado comercial del Reino Unido.

Mountbatten-Windsor, a quien CNN ha contactado para solicitar comentarios, no ha reaccionado públicamente a las últimas acusaciones, pero anteriormente ha negado cualquier delito en relación con sus vínculos con Epstein, incluso después de llegar a un acuerdo extrajudicial con una mujer que dijo haber sido traficada hacia él cuando era adolescente.

El portavoz de Ferguson dijo el año pasado que la exduquesa había roto sus lazos con Epstein “tan pronto como tuvo conocimiento del alcance de las acusaciones”. Pero los archivos del Departamento de Justicia sugieren que no fue así.

Los documentos parecen mostrar que Ferguson no solo mantuvo el contacto, sino que lo visitó en Miami cinco días después de que él saliera de prisión en 2009, tras cumplir 13 meses de una condena de 18 meses por solicitar prostitución a una menor. Beatriz y Eugenia, que entonces tenían 20 y 19 años, acompañaron a su madre a una comida con él el 27 de julio de 2009.

En un intercambio de correos electrónicos, Epstein envía inicialmente una nota rápida a una dirección parcialmente redactada que aparece como “ferg”, preguntando “¿dónde estás?” Aproximadamente una hora y media después, “Sarah” responde que está “en Miami” y que “planea llegar a ti a las 12:30 para almorzar”.

El financiero entonces le ofrece un automóvil, que “Sarah” rechaza, pero pide la dirección y aclara: “Iremos yo, Beatriz y Eugenia”.

Epstein envía otro correo electrónico al día siguiente, esta vez a la exsocialité británica y coconspiradora Ghislaine Maxwell, confirmando que la visita tuvo lugar. Un hilo de correos separado entre Epstein y su asistente personal, días antes, también parece indicar que él pagó los vuelos del trío a Estados Unidos por un costo de US$ 14.080,10.

Un mes después, otro correo electrónico muestra el afecto de Ferguson por Epstein cuando ella lo contacta emocionada con novedades sobre posibles oportunidades de negocio para su marca y libros que le han surgido. “En solo una semana, después de tu almuerzo, parece que la energía ha cambiado”, escribe. “Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de un amigo como tu cumplido hacia mí delante de mis hijas. Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado tener”.

Ese afecto continúa en un correo electrónico de enero de 2010 de “Sarah”, quien escribe: “Eres una leyenda. Realmente no tengo palabras para describir mi amor y gratitud por tu generosidad y amabilidad. Xx Estoy a tu servicio. Solo cásate conmigo”.

En un intercambio impactante dos meses después, “Sarah” parece hablar sobre la vida íntima de su hija menor, diciéndole a Epstein: “Aún no estoy segura. ¡Solo estoy esperando que Eugenia regrese de un fin de semana de sexo!”

Unos meses después, Epstein le escribe a Ferguson diciendo que un nombre censurado estará en Londres el fin de semana y pregunta si hay “alguna posibilidad de que tus hijas digan h=llo (sic)”. Ella responde diciendo que “Beatriz está en Londres con su padre. Eugie está fuera con un novio genial”.

En otra cadena de correos de 2011 entre Epstein, Ferguson y su entonces portavoz, la exduquesa dice que Beatriz le aconsejó cómo manejar a un periodista al que le había dado una declaración sobre el delincuente sexual.

Mientras tanto, en diciembre de ese año y el siguiente, Epstein recibió por correo electrónico la tarjeta navideña familiar enviada por Mountbatten-Windsor, ambas con fotografías de las princesas. En una entrevista con la BBC en 2019, el expríncipe dijo que no había tenido contacto con Epstein después de 2010.

CNN ha contactado a los representantes de Ferguson para obtener comentarios sobre los intercambios vistos en los documentos de Epstein. CNN también intentó contactar a las princesas para comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.

Tras ser solicitado que abandonara el Royal Lodge en Windsor, Mountbatten-Windsor se mudó temporalmente a Norfolk, donde se hospeda en una propiedad de la finca Sandringham, de propiedad privada del rey Carlos. Ferguson también dejó la casa que compartían hasta hace poco, pero está haciendo sus propios arreglos.

Beatriz y Eugenia han mantenido un perfil bajo desde la última filtración de documentos de Epstein, aunque la segunda fue fotografiada en una feria de arte contemporáneo en Doha la semana pasada.

Ha habido mucha simpatía por las hermanas mientras los británicos han visto surgir cada detalle escabroso. Ciertamente, no hay ninguna sugerencia de conducta indebida simplemente porque hayan sido mencionadas repetidamente en los archivos de Epstein.

Myers dice que su familia siempre ha sido unida, pero las revelaciones recientes han dejado a las hermanas “profundamente angustiadas”.

Las hijas “tienen un grado de lealtad”, dijo el periodista especializado en la realeza a CNN, pero “no cabe duda de que sus relaciones con sus padres han quedado gravemente afectadas por su conducta”.

Las dos princesas han forjado vidas exitosas más allá de los muros del palacio. Ambas están casadas —Beatriz con el promotor inmobiliario británico Edoardo Mapelli Mozzi y Eugenia con el empresario Jack Brooksbank— y han formado sus propias familias.

Beatriz fundó BY-EQ, una consultora estratégica para líderes empresariales, y anteriormente fue vicepresidenta de asociaciones y estrategia en la empresa de software Afiniti; Eugenia trabaja como directora en la galería de arte Hauser & Wirth. Además, ambas son patronas de numerosas organizaciones benéficas y otras entidades filantrópicas.

CNN contactó a una decena de asociaciones con las que las hermanas han estado involucradas en medio de la controversia que rodea a sus padres —incluida la Anti-Slavery Collective, que Eugenia cofundó, y el Ejército de Salvación, otra organización a la que ha brindado su apoyo—, pero muchas no habían respondido al momento de la publicación.

Borne, una organización benéfica británica de investigación médica centrada en prevenir el parto prematuro y mejorar los resultados para madres y bebés, dijo a CNN que Beatriz “se convirtió en patrona de Borne tras su experiencia personal con la prematuridad” y que “su papel se centra exclusivamente en la concienciación”.

El director ejecutivo de Outward Bound Trust, Martin Davidson, dijo que Beatriz estuvo involucrada con la organización “en su papel honorario como subpatrona”, que “se centró en apoyar nuestro trabajo para inspirar a los jóvenes a alcanzar su potencial a través del aprendizaje y la aventura al aire libre”.

En una declaración a la BBC, un portavoz del Ejército de Salvación no mencionó específicamente a Eugenia, pero enfatizó que la organización pone “a las víctimas y sobrevivientes en el centro de todas nuestras decisiones y estamos siguiendo de cerca esta historia”.

La decisión del rey Carlos en octubre de despojar a Mountbatten-Windsor de sus títulos y honores ha hecho poco para disminuir el impacto del escándalo, y las últimas revelaciones a veces han eclipsado el trabajo de la monarquía.

Beatriz y Eugenia parecen haber intentado discretamente desvincularse del problema de sus padres. No han hecho declaraciones públicas, han mantenido distancia de sus padres en público y, en cambio, pasaron la Navidad con el rey y el resto del clan Windsor en Sandringham.

Myers, quien también es autor del próximo libro “William & Catherine: The Intimate Inside Story”, señala que aunque las princesas no son miembros activos de la familia real, el rey Carlos y el príncipe Guillermo han recurrido a ellas en el pasado para ayudar en eventos.

Agregó que Guillermo “se lleva muy bien” con ambas primas y “siente una profunda simpatía por su situación y no cree que su reputación deba verse empañada” por las acciones de sus padres.

Y en otro sorprendente giro la semana pasada, el Palacio de Buckingham dijo que el rey Carlos está “dispuesto a apoyar” a la Policía británica en sus investigaciones sobre la supuesta divulgación de material sensible por parte de Mountbatten-Windsor mientras se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido en 2010.

Myers describió la medida como un “momento fundamental”.

“No solo ha sido Andrew Mountbatten-Windsor completamente exiliado de la familia real, tanto el rey como el príncipe Guillermo comprenden la repulsión pública ante tales acusaciones continuas y angustiosas”.

Continuó: “Esto demuestra aún más que Andrew ya no será protegido por la institución, y la sensación predominante es que debería hacer lo correcto y hablar con los investigadores (estadounidenses) que indagan los crímenes de Jeffrey Epstein si tiene alguna información”.

Con información de Max Foster y Charlotte Reck, de CNN.