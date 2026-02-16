Tiroteo en una pista de hockey en Rhode Island deja al menos una persona muerta, dicen fuentes. El sospechoso también murió

Por Elise Hammond, CNN

Al menos una persona murió tras un tiroteo en una pista de hockey en Rhode Island, según fuentes de CNN. Otras cuatro personas resultaron heridas, según la filial de CNN WJAR, citando a la oficina del alcalde de Pawtucket.

La policía dice que se cree que el incidente es de naturaleza doméstica, ya que el hombre armado parece haber estado apuntando a miembros de su propia familia, dijeron a CNN dos funcionarios de las fuerzas del orden que han sido informados sobre la situación.

El hombre armado murió de una herida de bala autoinfligida después de disparar, agregaron los funcionarios de las fuerzas del orden. La persona fallecida era una niña, informó WJAR.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están respondiendo para ayudar a las fuerzas del orden locales, dijo un portavoz de la agencia a CNN.

La Policía Estatal de Rhode Island también está trabajando con agencias locales, según el gobernador Dan McKee. La Policía de Providence también tiene agentes asistiendo, según se indicó en una publicación en X.

Dos equipos cooperativos estaban jugando partidos de hockey en la pista, según WJAR. North Providence, una de las escuelas involucradas con un equipo cooperativo, dijo a CNN que “la información preliminar indica que el incidente puede haber involucrado a padre(s) de estudiante(s) de NP”.

Mientras tanto, Coventry, otra escuela, dijo que todos sus estudiantes han sido localizados.

“Un agente del Departamento de Policía de Coventry está en el lugar y permanece con nuestros estudiantes. El personal también está con el equipo, y continuamos monitoreando la situación mientras se coordinan los planes de reunificación,” dijo el superintendente, Don Cowart, en una carta a los padres obtenida por CNN.

Saint Raphael Academy, que también tenía estudiantes en el equipo, dijo: “Hubo un incidente horrible con un atacante activo. Nos han dicho que ninguno de los miembros de nuestra familia SRA resultó herido,” según WJAR.

“Estoy rezando por Pawtucket y por todos los involucrados,” dijo McKee en X.

El Dennis M. Lynch Arena está a unas 5 millas (8 kilómetros) al norte del edificio de ingeniería Barus y Holley de la Universidad de Brown en Providence, donde un hombre de 48 años abrió fuego en diciembre, matando a dos estudiantes, hiriendo a otras nueve personas y dejando a una comunidad devastada.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

