Acusan de terrorismo a joven que planeó ataque en concierto de Taylor Swift en Austria

El Ministerio Público de Austria presentó el lunes cargos de terrorismo contra un joven, de 21 años, a quien se acusa de planear un ataque en uno de los conciertos de la cantante estadounidense Taylor Swift, en Viena, en agosto de 2024, según un comunicado de la Fiscalía, citado por agencia Reuters.

En esa oportunidad, Swift debía dar tres espectáculos en Viena entre el jueves 8 y el sábado 10 de agosto. Pero los conciertos fueron cancelados un día antes, luego de que las autoridades austriacas dijeron que dos sospechosos fueron arrestados en relación con planes para un presunto ataque en la región de Viena.

Los fiscales austriacos también acusan al hombre de haber “obtenido instrucciones en internet para la construcción de una bomba de metralla basada en el explosivo triperóxido de triacetona” y de haber producido una pequeña cantidad de ese explosivo, dice el comunicado.

La Fiscalía también dijo que el acusado hizo “varios intentos” de comprar armas ilegalmente fuera del país y de llevarlas a Austria.

Según Reuters, el individuo, un ciudadano austriaco con raíces familiares en Macdedonia del Norte, había jurado lealtad al llamado Estado Islámico y planeaba un asalto letal entre los 20.000 seguidores de Swift que se reunían frente al estadio Ernst Happel de Viena.

El portavoz de la Fiscalía Pública de Viena confirmó a The Associated Press que el acusado está bajo custodia. Medios austríacos identificaron al sospechoso como Beran A. y señalaron que permanece bajo arresto desde agosto de 2024. El proceso judicial se desarrolla en Wiener Neustadt, un pueblo al norte de Viena.

De acuerdo a una información publicada por CBS News, tres sospechosos han sido detenidos y acusados en relación con el complot, incluido un adolescente que fue condenado en 2025 en un tribunal alemán por preparar un acto grave de violencia y apoyar un acto terrorista de violencia en el extranjero. El tribunal de Berlín le impuso a Mohammad A., ciudadano sirio, una sentencia suspendida de 18 meses.

