Australia se niega a repatriar a ciudadanos vinculados con ISIS en Siria tras fracaso de intento de fuga

Australia no repatriará a sus ciudadanos con vínculos con miembros del Estado Islámico, declaró el primer ministro Anthony Albanese a la emisora ​​nacional ABC el martes, con un consejo directo a las familias varadas en Siria: “Si haces tu cama, te acuestas en ella”.

Sus comentarios siguieron a informes de que 34 mujeres y niños australianos fueron devueltos por las autoridades sirias al campo de detención de Al-Roj después de abandonar este centro que alberga a militantes de ISIS y sus familias, con el objetivo de regresar a Australia a través de la capital siria, Damasco.

Rashid Omar, funcionario del campamento, declaró a CNN que dos familiares varones de las familias detenidas habían llegado al campamento y solicitado la entrega de sus familiares.

Los hombres afirmaron haber coordinado con las autoridades sirias el traslado de sus familiares del campamento a Damasco y luego a Australia.

El funcionario del campamento indicaron que los hombres mostraron pasaportes australianos temporales que, según dijeron, habían sido emitidos para las familias.

“En base a esto, acordamos transportarlos en autobús. Sin embargo, poco después de partir, Damasco nos informó que no se había coordinado, por lo que tuvieron que regresar al campamento”, señaló Omar.

Añadió que los funcionarios del campamento “no entienden por qué los enviaron de vuelta a pesar de que ya contaban con pasaportes australianos temporales”.

Cuando ABC le preguntó si los detenidos tenían pasaportes australianos, Albanese manifestó que no podía confirmar “nada sobre los individuos”.

“Lo que puedo decir es que no estamos brindando ningún apoyo ni repatriando a la gente”, declaró Albanese a ABC Radio. “Francamente, no sentimos ninguna compasión por quienes viajaron al extranjero para participar en lo que fue un intento de establecer un califato para socavar y destruir nuestro modo de vida”.

No está claro por qué las familias fueron rechazadas desde Damasco y si podrán reintentar el viaje.

Ha aumentado la presión sobre Australia, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países para que repatrien a miles de ciudadanos, la mayoría de ellos mujeres y niños, que han estado atrapados en campos de detención en Siria desde la caída del Califato hace más de cinco años.

Amnistía Internacional y otras ONG han advertido de abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos en los campos, donde, según afirman, los detenidos, muchos de los cuales fueron traficados a la fuerza por ISIS o nacieron en el Califato, son sometidos a tortura, violencia de género, desaparición forzada y otras atrocidades.

Algunos países han iniciado el proceso, jurídica y políticamente complicado, de repatriar a sus ciudadanos, pero el progreso ha sido lento porque muchos Gobiernos se han mostrado reacios a actuar debido a preocupaciones de seguridad nacional y a la oposición interna.

El campamento de Al-Roj, donde viven los 34 australianos, es el hogar de Shamima Begum, la colegiala londinense que huyó a los 15 años para unirse a ISIS en 2015 y posteriormente fue despojada de su ciudadanía británica.

Australia ya ha repatriado a grupos de mujeres y niños con vínculos con ISIS desde los campos de refugiados sirios en 2019 y 2022.

El año pasado, dos mujeres y cuatro niños australianos escaparon de Siria por sus propios medios y regresaron a casa a través del Líbano sin el apoyo de las autoridades australianas, según ABC.

En una declaración a CNN, un portavoz del Gobierno australiano indicó que el país “no está repatriando ni repatriará a personas de Siria”.

“Nuestras agencias de seguridad han estado monitoreando, y continúan monitoreando, la situación en Siria para garantizar que estén preparadas para cualquier australiano que busque regresar a Australia”, agregó el portavoz.

“Las personas de este grupo deben saber que si han cometido un delito y regresan a Australia, se enfrentarán a todo el peso de la ley”, sentenció.

Save the Children lleva mucho tiempo abogando por los ciudadanos australianos detenidos en Siria y, en 2023, demandó al Gobierno federal para obligar a las autoridades a traerlos de vuelta a casa, pero perdió.

La organización declaró a CNN que no está involucrada en este reciente intento de los australianos de abandonar el campamento, pero instó al Gobierno a recibirlos.

“Estos niños inocentes ya han perdido años de su infancia y merecen la oportunidad de reconstruir sus vidas de manera segura en casa y reintegrarse al estilo de vida australiano”, instó el director ejecutivo de Save the Children Australia, Mat Tinkler, en una declaración a CNN.

La caída del dictador sirio Bashar al-Assad en 2024 generó mayor incertidumbre para quienes viven en campos de detención.

El nuevo Gobierno sirio ha estado expulsando a las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos y que combatieron al ISIS junto a Estados Unidos, de amplias zonas del norte de Siria, incluidos los campos de detención.

El mes pasado, un grupo de expertos de la ONU pidió a “más de 50 países que repatrien, rehabiliten y reintegren urgentemente a los miles de extranjeros detenidos, garantizando al mismo tiempo la rendición de cuentas de conformidad con el derecho internacional”.

A principios de esta semana, la agencia de la ONU para los refugiados manifestó que un número significativo de residentes había abandonado el campamento de Al-Hol, el otro gran campo de detención en Siria, y que el Gobierno sirio planea reubicarlos.

Por otra parte, Estados Unidos anunció esta semana el traslado de más de 5.700 “combatientes varones adultos de ISIS” de campos de detención en Siria a custodia iraquí.

El grupo de expertos de la ONU había criticado previamente la medida, que, según afirmó, contravenía el derecho de los detenidos al debido proceso y los sometía a condiciones penitenciarias inhumanas.

