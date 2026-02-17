Con los presupuestos ajustados, los estados no saben qué hacer sobre los impuestos a los ricos

Por Gordon Ebanks, CNN

Mientras las legislaturas estatales de todo el país se reúnen para consolidar sus presupuestos para el próximo año, los efectos de la megaley de política interna de Trump y un futuro económico incierto están impulsando a los estados a analizar detenidamente sus finanzas.

Catorce estados enfrentan déficits presupuestarios para el próximo año fiscal que amenazan la financiación de escuelas, carreteras y servicios. Si bien muchos estados implementan recortes presupuestarios para evitar subir los impuestos, legisladores y activistas presionan a algunos para que aumenten los impuestos a dos grupos: millonarios y multimillonarios.

Quienes defienden el aumento de impuestos a los ricos argumentan que los ingresos adicionales son necesarios para apoyar escuelas y hospitales, y que esto significaría evitar aumentos de impuestos a la clase media.

Pero quienes critican las propuestas afirman que la promesa de nuevos ingresos es demasiado buena para ser realidad, advirtiendo que los nuevos impuestos podrían poner en riesgo los ingresos fiscales existentes al incitar a los residentes adinerados a mudarse a otros estados que están reduciendo los impuestos sobre la renta para las personas con altos ingresos.

Los gobernadores del estado de Washington y de Rhode Island han respaldado la incorporación de una nueva categoría impositiva especial para millonarios este año, mientras sus estados enfrentan déficits presupuestarios. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, reiteró su llamado para que el estado de Nueva York haga lo mismo.

Massachusetts ha estado a la vanguardia del debate sobre la imposición de impuestos a los millonarios después de que los votantes aprobaran la Enmienda de Participación Justa en 2022, una medida electoral que agregó un impuesto adicional para quienes declaran ingresos superiores a $1 millón. La medida ha recaudado más de US$ 5.000 millones para educación y transporte, superando las predicciones iniciales, según estimaciones de las autoridades fiscales estatales.

“Todos los niños de Massachusetts ahora tienen desayuno y almuerzo gratuitos en la escuela” gracias al impuesto, declaró Jessica Tang, presidenta de AFT Massachusetts, quien colaboró ​​en la campaña a favor de la medida.

En Michigan, una medida electoral respaldada por la junta de educación del estado llamada Invest in MI Kids eliminaría el impuesto fijo e incluiría un impuesto adicional del 5 % para quienes declarem más de US$ 500.000 (o US$ 1 millón para declarantes conjuntos) en ingresos para financiar la educación pública.

Mientras que los estados demócratas intentan imponer impuestos más altos sobre la renta a los ricos, una propuesta de California para gravar la riqueza en lugar de los ingresos sería el esfuerzo más ambicioso del país en generaciones en este sentido.

La Ley de Impuestos a los Multimillonarios, que se presentará en las elecciones generales de California en noviembre, impondría un impuesto único del 5 % a los residentes con un patrimonio neto superior a US$ 1.000 millones. El número de multimillonarios en el estado ha aumentado de 172 en 2019 a 255 en 2024, según la firma de inteligencia patrimonial Altrata.

Quienes impulsan la iniciativa estiman que el impuesto generaría más de US$ 100 millones, dinero que cubriría con creces el déficit presupuestario de California.

La propuesta ya ha llevado a algunos multimillonarios a estrechar lazos con otros estados, entre ellos el cofundador de PayPal y Palantir, Peter Thiel, quien abrió una nueva oficina en Miami a finales del año pasado. Pero otros multimillonarios californianos, como Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y Tom Steyer, excandidato presidencial demócrata que aspira a ser el próximo gobernador de California, han expresado su ambivalencia o apoyo a la medida.

Grupos empresariales de todo el estado, como la Cámara de Comercio de California, se han opuesto, alegando que un impuesto único “no soluciona los problemas presupuestarios sistémicos del estado”.

Pero Suzanne Jiménez, jefa de personal del SEIU-UHW, un sindicato de trabajadores de la salud, argumentó que los hospitales necesitan más financiación para sobrevivir a los recientes recortes de Medicaid. La Asociación de Hospitales de California estima que los recortes podrían costar a los hospitales de California hasta US$ 128.000 millones durante la próxima década.

“Nadie más ofrece una solución”, declaró Jiménez a CNN.

Si bien algunos estados están avanzando hacia el aumento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, la tendencia general es a reducir los impuestos, implementar un impuesto fijo o eliminar el impuesto sobre la renta.

Ocho estados han reducido su tasa impositiva marginal máxima este año, mientras que seis estados, desde 2021, han promulgado una tasa impositiva fija. Nueve estados no tienen impuesto sobre la renta.

La tecnología facilita más que nunca que las personas con altos ingresos abandonen zonas donde no se sienten bienvenidas, ya que las opciones de teletrabajo siguen siendo populares años después de la pandemia, afirmó Kent Smetters, profesor de la Wharton School.

“No hay duda de que la gente se está mudando”, afirmó Smetters.

Y eso representa un riesgo para California. Durante las últimas dos décadas, el 1 % de las personas con mayores ingresos ha pagado un promedio del 45 % de los ingresos del impuesto sobre la renta del estado, según el Departamento de Finanzas de California. Esto hace vulnerable el presupuesto estatal si los multimillonarios y sus ejecutivos altamente remunerados se marchan.

En el Foro Económico Mundial del mes pasado, el gobernador de California, Gavin Newsom, adoptó un tono similar, afirmando que la propuesta del impuesto sobre el patrimonio ha tenido un “impacto muy negativo en el estado”, una aparente admisión de que los multimillonarios ya han abandonado el estado.

“Estamos compitiendo con 50 estados”, dijo Newsom. “Flujos y movimientos de capital. Eso es real. No es imaginario. Es muy, muy real”.

