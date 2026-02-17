Detienen a un hombre armado en el Capitolio de EE.UU. con una escopeta cargada tras intentar irrumpir

Por Holmes Lybrand

Un joven de 18 años que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos con una escopeta cargada mientras vestía un chaleco táctico fue arrestado rápidamente el martes, dijo la Policía del Capitolio de Estados Unidos.

La policía aún no ha determinado un motivo para el posible ataque.

El jefe de la Policía del Capitolio, Michael Sullivan, dijo que el hombre, armado con la escopeta cargada y llevando municiones adicionales, conducía una SUV Mercedes blanca cerca del Capitolio antes de bajarse y correr hacia el edificio.

Fue interceptado por la Policía del Capitolio, quienes desenfundaron sus armas y le ordenaron que soltara su arma y se tirara al suelo, dijo Sullivan. El hombre, a quien Sullivan no nombró durante la conferencia de prensa, obedeció y se tumbó antes de ser arrestado y puesto bajo custodia.

“Quién sabe qué podría haber pasado si no hubiéramos tenido agentes” en sus puestos, dijo Sullivan.

“Este individuo llevaba un chaleco táctico”, indicó el jefe, así como “guantes tácticos”. Un casco Kevlar y una máscara antigás fueron encontrados en el vehículo del hombre, según Sullivan.

La policía cerró de manera temporal el tráfico y advirtieron a las personas que se mantuvieran alejadas de la zona durante el incidente.

El Capitolio estaba más tranquilo de lo habitual este martes, ya que los legisladores no estaban en Washington, tras un receso programada durante esta semana.

La Policía del Capitolio está tratando de determinar de dónde venía el hombre y dijo que el vehículo no estaba registrado a su nombre.

El hombre actuaba solo y la investigación está en curso, según informó la Policía del Capitolio. Se espera que se publique más información sobre el sospechoso el martes por la tarde.

