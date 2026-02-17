¿Dónde está todo el mundo? Dentro de los invisibles mundos subterráneos de Canadá

Por Vivian Song, CNN

Es la hora del almuerzo de un miércoles por la tarde en invierno y las calles del distrito financiero de Toronto se sienten inquietantemente abandonadas.

La nieve cae en ráfagas, el cielo es de un gris plomizo y la visibilidad es escasa. Solo un puñado de peatones, envueltos en abrigos acolchados, avanza con dificultad por las calles cubiertas de nieve y aguanieve de Adelaide Street West, desafiando una sensación térmica de -14 °C bajo la sombra de monolíticas torres de oficinas.

Por lo demás, las calles están inquietantemente silenciosas.

Los visitantes primerizos podrían confundir la ciudad más grande y poblada de Canadá (la cuarta más grande de Norteamérica) con una jungla de concreto abandonada, casi distópica, en lugar del dinámico motor económico que realmente es.

Hasta que se aventuran bajo tierra.

Porque cuando llega el invierno, muchos habitantes de Toronto que viven y trabajan en el corazón de la industria financiera de Canadá se trasladan al vasto inframundo subterráneo conocido como PATH: una red de 30 kilómetros de laberínticos pasillos peatonales que conectan tiendas, restaurantes, residencias, torres de oficinas y estaciones de metro, así como atracciones turísticas.

En foros de redes sociales, los usuarios bromean y se refieren a los miles de trabajadores de oficinas del centro como gnomos, topos o “personas topo” que viven y trabajan bajo tierra. O dicen que son personas que entraron al PATH, se perdieron y nunca encontraron la salida.

En el distrito financiero, sede de los principales bancos de Canadá, es fácil distinguir a los locales de los turistas por la llamativa ausencia de accesorios invernales. En lugar de abrigos gruesos, los ejecutivos financieros recorren los pasillos con chalecos acolchados o de lana.

Entre las mujeres elegantemente vestidas con gafete se pueden ver sandalias, blusas sin mangas y pantalones de vestir largos, impecablemente planchados, sin una sola mancha de sal.

“El PATH no es solo un centro comercial subterráneo. Es parte de cómo funciona el centro de Toronto todos los días”, explica Amy Harrell, directora ejecutiva del Toronto Financial District Business Improvement Area. “Es una ciudad protegida del clima dentro de la ciudad que conecta a quienes trabajan, viajan, comen y exploran el centro de Toronto”.

Toronto es una de varias ciudades canadienses que cuentan con una infraestructura integrada y climatizada para proteger a los peatones de los gélidos inviernos y de las sofocantes olas de calor del verano. En Montreal, la red subterránea es el RÉSO. El Edmonton Pedway y el Winnipeg Skywalk están formados por túneles y pasarelas elevadas, mientras que la red Plus 15 de Calgary está formada por puentes y pasarelas elevadas.

En la película independiente canadiense de culto del año 2000 “Waydowntown”, un grupo de jóvenes oficinistas apuestan el salario de un mes a ver quién resiste más tiempo viviendo en el Plus 15 de Calgary sin salir al exterior. Como era de esperarse, la claustrofobia termina por vencerlos.

Estas vibrantes redes subterráneas son parte fundamental del estilo de vida urbano moderno en las metrópolis más frías de Canadá y pueden resultar fascinantes —y desorientadoras— para los visitantes.

Para los locales, estos pasajes cubiertos pueden hacer que salir a la superficie sea casi innecesario.

Cuando Jadiel Teófilo se mudó de Brasil a Toronto hace tres años, fue la primera vez que experimentó nieve, temperaturas bajo cero y vórtices polares. Pero, curiosamente, el joven de 28 años confiesa que la transición fue relativamente sencilla.

“Como tengo el PATH, realmente no paso mucho tiempo en el frío”, cuenta el ingeniero de software a CNN Travel.

Teófilo vive cerca del Scotiabank Arena y trabaja en Scotia Plaza. Salvo un breve cruce frente a su edificio, pasa el día entero en interiores, ya que su caminata de 15 minutos al trabajo conecta a través del PATH. Su atuendo típico de invierno consiste en una chaqueta ligera impermeable, camiseta y tenis; aún no ha comprado botas para la nieve.

Además de ir al trabajo, Teófilo también utiliza el PATH para hacer sus compras semanales de supermercado, va a la farmacia e incluso recibe fisioterapia por una lesión en la muñeca.

“Mi primera impresión fue que era todo muy agradable. Tiene todas las tiendas que uno quiere”, dice. “Está muy limpio y todos los edificios están bien mantenidos. Pero es difícil orientarse”.

Esto se debe a que el sistema de orientación es muy confuso. Incluso sus propios inquilinos lo admiten.

“Si puedes bajar a almorzar aquí y no perderte, puedes hacer inversiones directas”, dice un anuncio digital de un importante banco canadiense dentro del PATH.

El primer pasaje peatonal subterráneo de Toronto se construyó en 1900, cuando la empresa T. Eaton Co. excavó un corredor para conectar su tienda principal en Yonge Street (hoy el CF Toronto Eaton Centre) con un edificio anexo de ofertas. También se construyó un túnel que conectaba Union Station con el lujoso Royal York Hotel (hoy Fairmont Royal York) para proteger a sus huéspedes de élite del bullicio del centro, explica Laura Miller, profesora asociada de arquitectura en la Universidad de Toronto.

“Eaton’s estaba pensado para mantenerte dentro de su entorno comercial, mientras que el túnel Union Station–Royal York garantizaba una continuidad de clase, como una fila VIP”, señala Miller.

En otras palabras, la red se construyó menos para proteger del clima al público general y más como estrategia comercial.

Ese concepto de desarrollo privado sigue marcando el crecimiento actual del PATH: cada segmento es propiedad de desarrolladores privados. El resultado es un mosaico de extensiones improvisadas que pueden terminar abruptamente o generar configuraciones desconcertantes.

Tras meses de lucha con el sistema de orientación del PATH, que dirige a los visitantes a los barrios y puntos de referencia, Teófilo decidió crear su propia aplicación de navegación, Toronto PATH.

“Quería maximizar el uso del PATH para personas como yo, para no tener que caminar tanto al aire libre”.

Durante ocho meses, el ingeniero de software exploró los túneles y pasillos cada fin de semana y cartografió el PATH utilizando un software de escaneo y modelado 3D en su teléfono.

“Me di cuenta de que era mucho más grande de lo que pensaba”, afirma.

Los túneles subterráneos también conectan las principales atracciones turísticas del centro de la ciudad. Técnicamente, un turista podría reservar una estancia en cualquiera de los hoteles con acceso a PATH —como el emblemático Fairmont Royal York o el InterContinental Toronto Centre, entre otros— y visitar varios de los mayores atractivos de la ciudad sin poner un pie en el exterior, ya sea bajo el frío intenso o el calor sofocante.

Un itinerario seco, cubierto y centrado en el deporte podría incluir, por ejemplo, compras en el histórico complejo comercial CF Toronto Eaton Centre y una visita al Salón de la Fama del Hockey en Brookfield Place. Los aficionados que se dirijan a un partido de los Toronto Raptors o de los Toronto Maple Leafs en el Scotiabank Arena podrían disfrutar antes del juego de un plato de ramen o una pizza de masa madre en el exclusivo Chefs Hall, en el Richmond Adelaide Centre, o de un sándwich de pollo frito caliente acompañado de una cerveza artesanal en Union Chicken, dentro de Union Station.

Y una experiencia más sofisticada y bajo techo en Toronto podría incluir una cena de alta cocina en Bymark, dirigido por el chef y restaurantero local de renombre Mark McEwan, o una comida en Canoe, que ofrece vistas panorámicas de la ciudad desde el piso 54 del TD Centre, seguida de un concierto en Roy Thomson Hall.

Durante años, Toronto presumió de tener la red peatonal subterránea más grande del mundo. Muchos sitios de viajes aún se refieren al PATH como el complejo comercial subterráneo más grande del planeta. No obstante, en noviembre de 2023, Guinness World Records actualizó discretamente su guía y cedió el título oficial a la amigable rival de Toronto, Montreal.

Un portavoz de Guinness World Records confirmó en un correo electrónico a CNN que Toronto fue el anterior poseedor del título hasta 2023, cuando la red subterránea de Montreal, RÉSO, superó a Toronto con una distancia de 32 kilómetros.

“Hay más diversidad conectada a nuestra red que en Toronto. Tenemos más espacios culturales, residenciales y universidades, mientras que Toronto es más financiera y comercial”, dice Danny Pavlopoulos, fundador de Spade and Palacio, que organiza recorridos en ambas ciudades.

De hecho, la ciudad subterránea de Montreal conecta con museos y puntos de interés como la Place des Arts y el Musée d’art contemporain de Montréal, y alberga el festival anual Art Souterrain, un encuentro de arte bajo tierra que celebrará su 18ª edición en abril y mayo.

Su fundador, Frédéric Loury, afirma que el objetivo de la muestra de arte siempre ha sido democratizar la escena artística contemporánea y acercarse a la gente allí donde se encuentra: en sus desplazamientos diarios o en sus quehaceres cotidianos.

“Noté que el arte contemporáneo seguía siendo una forma de expresión percibida como muy exclusiva, cerrada sobre sí misma. No había una renovación de públicos”, dice Loury. “Art Souterrain busca cambiar el acceso y hacer que el arte sea más universal, más democrático”.

Cuando se le dijo que Montreal es ahora el nuevo poseedor oficial del título de Guinness, Pavlopoulos expresó una indiferencia distante y señaló que ahí radica una diferencia clave en la historia de las dos ciudades.

“Me encanta Toronto, voy todo el tiempo. Pero en Montreal no nos importan ese tipo de cosas. Es algo muy propio de Toronto, intentar superar a los demás”.

Aunque ya no ostenta el récord, el sistema PATH de Toronto muestra señales de crecimiento y reactivación.

En una concurrida hora de almuerzo entre semana, los patios de comida del subsuelo de Toronto están llenos de trabajadores de oficina. Es una clara señal de recuperación tras la pandemia, que obligó al cierre de negocios y convirtió la red subterránea en una ciudad fantasma.

Harrell dice que en los últimos 18 meses han abierto 60 nuevos negocios y servicios, incluidos estudios de pilates y yoga, un simulador de golf bajo techo y espacios para pintar y realizar eventos artísticos tipo “hazlo tú mismo”. La llegada de estos nuevos negocios experienciales también encaja con la evolución del PATH tras la pandemia como un “tercer espacio”, fuera del trabajo y del hogar, durante los meses de invierno.

El residente de Toronto Adam Chen reconoció el potencial del subsuelo como tercer espacio y, desde el invierno pasado, organiza caminatas gratuitas por el PATH. Cada sábado a las 8 a.m., Chen se reúne con unas 20 personas desconocidas que se inscriben en sus recorridos Happy Town, que comienzan en el CF Toronto Eaton Centre y hacen un circuito por puntos emblemáticos como el Metro Toronto Convention Centre y el Roy Thomson Hall.

Las caminatas no están pensadas como visitas guiadas, sino como un espacio cálido, seco y seguro donde desconocidos pueden compartir conversación amistosa y sentido de comunidad durante los largos y fríos inviernos.

Para las 9:30 a.m., los participantes ya han completado sus 10.000 pasos. La única regla: no se puede hablar de trabajo.

“El invierno puede ser duro para mucha gente en el centro”, dice Chen.

“Hay un vacío de conexión y las personas pueden sentirse aisladas. Este es un momento en el que la gente necesita reunirse más que nunca, y el mejor lugar para hacerlo, lleno de espacios donde sentarse y conectar, es el PATH”.

