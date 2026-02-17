EE.UU. prevé que Venezuela aportará este año entre 30 y 40 % del incremento de la oferta de crudo

Por EFE

El incremento de la producción de petróleo de Venezuela este año representará “un 30-40 %” del aumento de la oferta global, según indicó este martes el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Wright, que participó en un coloquio en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) de París, calculó que si en la actualidad la producción de Venezuela es inferior a un millón de barriles diarios, el alza posible de aquí a que termine este año podría ser de “varios cientos de miles” de barriles adicionales.

El responsable estadounidense, que la semana pasada estuvo en Venezuela donde se entrevistó con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, insistió en que el interés de Washington allí “es geopolítico” y no simplemente por obtener un beneficio económico.

Aseguró que para el presidente estadounidense, Donald Trump, se trata de tener un impacto en la situación del país gracias a la actividad económica.

Es decir, “utilizar el petróleo, el comercio, no los soldados estadounidenses ni los impuestos de los contribuyentes”.

Insistió en que, tras la operación militar estadounidense del 3 de enero pasado en la que fue capturado el hasta entonces presidente, Nicolás Maduro, y con el nuevo dispositivo por el que Estados Unidos controla el comercio del petróleo venezolano, el dinero vuelve a Venezuela y las cosas están cambiando allí.

Se refirió en particular a los “cientos” de presos políticos que han sido liberados -aunque recordó que quedan también otros cientos más detenidos-, y contrastó esa situación con la que se había vivido antes en Venezuela, de donde dijo que habían emigrado ocho millones de personas, de ellas seis millones a países todavía más pobres.

Wright se encuentra en París para participar a partir de mañana miércoles en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que se va a prolongar hasta el jueves.

