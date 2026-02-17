Estos son los pequeños cambios que te ayudarán a superar los desafíos cotidianos de la vida

Por Terry Ward, CNN

¿Te sientes desanimado porque tu resolución de Año Nuevo no superó enero sin fracasar?

Únete a la multitud cuyos objetivos para 2026 ya fueron tirados a la basura.

El segundo viernes de enero se ha ganado el apodo de Día del que abandona, y es probable que para entonces muchos ya hayan abandonado sus propósitos y la mayoría de sus resoluciones hayan fracasado a mediados de marzo.

Según la Dra. Michele Kehrer, fisioterapeuta y conferencista de Cape Coral, Florida, es posible que necesites ajustar tu forma de abordar esas resoluciones. Como escribe en su nuevo libro, ”Brave Shift: 30 Mindset Changes to Transform Your Life”, pequeños cambios en tu forma de pensar pueden ser cruciales para crear la realidad que deseas alcanzar en los negocios y en la vida.

Un objetivo no debería ser cambiarlo todo, dijo Kehrer, cuatro veces sobreviviente de cáncer.

“Se trata de cambiar algunas cosas que lo cambian todo”, comentó Kehrer, en referencia a las 30 “reglas” que la ayudaron a superar los desafíos cotidianos que muchos enfrentan, incluidos el divorcio, una empresa comercial y grandes cambios en la vida.

En una conversación con CNN, Kehrer compartió cómo los pequeños cambios pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos.

Esta conversación ha sido ligeramente editada y condensada para mayor claridad.

CNN: ¿Hay alguna razón por la que fijar una meta a veces nos lleva al fracaso?

Dra. Michele Kehrer: A menudo, cuando las personas se fijan una meta importante, no encuentran una razón para lograrla. Tener esa razón es fundamental, porque cuando no quieres hacer algo necesario para alcanzar tu meta, puedes recurrir a ella. Eso suele ser suficiente para impulsarte.

Cuando tienes una razón o un objetivo, quieres asociarlo con una emoción. Decir “quiero bajar de peso” no significa nada porque no es cuantificable. Así que podrías pensar más bien en algo como: “Quiero bajar dos kilos porque quiero que me quede este vestido porque me voy de vacaciones”. Eso tiene un impacto diferente. Te hace sentir responsable y orgulloso de ti mismo y de tus logros.

Podría ser algo tan simple como querer estar más en contacto con tus seres queridos. Podrías tomar una nota y pegarla en el refrigerador para recordar a quiénes quieres llamar cada semana.

CNN: En tu libro hablas de usar un ”pincel mágico” para cambiar tu mentalidad. ¿A qué te refieres?

Kehrer: Conozco a mucha gente que escribe sus propósitos de Año Nuevo empezando con una lista de todo lo que creen que está mal en ellos, o todo lo que están haciendo mal. Eso significa que parten de una mentalidad negativa en lugar de pensar en cómo les gustaría mejorar. En cambio, piensen en cómo quieren que su vida sea diferente.

Uno de los cambios que he aprendido es pensar en usar un “pincel mágico” para crear la vida que deseas. Imagina cómo quieres que sea tu día, tu semana y tu mes. Y luego empieza a pensar en lo que necesitas para lograrlo. De esa manera, abordarás las cosas con una mentalidad positiva y una alegría inspirada, en lugar de lo contrario.

El año tiene 365 días. Empieza por pensar en lo que más te gustaría lograr y usa tu pincel mágico para alcanzarlo.

CNN: Hablas de la importancia de “limpiar tu propio desastre”. ¿A qué te refieres con eso como cambio de mentalidad?

Kehrer: Creo que, en nuestra sociedad actual, la idea de arreglar lo que uno mismo ensucia es muy relevante, porque vivimos en una época en la que todos le atribuyen la responsabilidad a otros. Pero hay que reflexionar profundamente y preguntarse: “¿Quién soy y qué quiero realmente en este mundo?”.

Pregúntate qué te impide disfrutar de una vida plena. Ya sea una mala relación que has decidido mantener o cualquier otra cosa, analiza la situación en su conjunto para preguntarte: “¿Cuál es mi responsabilidad? ¿De qué puedo responsabilizarme?”. Cuanto más te enfoques en cambiar tu vida ahora, mejor será.

CNN: Hablas de la importancia de no tener miedo de pedir ayuda para alcanzar tus metas. Para algunas personas, eso puede ser muy difícil.

Kehrer: Me identifico con eso. Pasé gran parte de mi vida siendo la “fuerte” y nunca pidiendo ayuda. A menudo intentamos salir adelante solos, y luego nos ponemos tristes, asustados, enojados y frustrados porque siempre somos nosotros los que hacemos las cosas.

Cuando alguien me dice que no quiere molestar a nadie pidiendo ayuda para alcanzar sus metas, le pregunto cómo se siente cuando alguien le llama y le pide ayuda. Inevitablemente, dice que se siente increíble ayudar a sus amigos, familiares o a un desconocido, porque le hace sentir bien. Luego le recuerdo que, al no pedir ayuda, también le está robando a alguien esa sensación de bienestar.

Ser capaz de recibir ayuda es una habilidad que requiere vulnerabilidad, y puedes lograrlo sabiendo que ser vulnerable es una de las cosas más valientes que puedes hacer. Si al principio pedir ayuda te parece demasiado, considera aprender a aceptar un cumplido. Déjalo sentir y da las gracias. Ejercita los mismos músculos que pedir y recibir ayuda.

CNN: Para aquellos de nosotros que ya fracasamos en nuestras resoluciones de Año Nuevo, ¿es demasiado tarde para empezar de nuevo?

Kehrer: Cada día es una nueva aventura. Cada día es una nueva invitación a empezar. Aún quedan unos 11 meses de este año. Olvídate del drama y el estrés y simplemente empieza de nuevo. Nunca es tarde.

