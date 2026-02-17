¿Quién es el empresario chino que está en el centro del escándalo “chifagate” que amenaza a Jerí en Perú?

Por Jimena De La Quintana, CNN en Español

El futuro del presidente de Perú, José Jerí, será determinado por una cena ocurrida el 26 de diciembre pasado, que pasó de ser un encuentro fuera del radar al foco del principal debate en Perú hoy y de titulares en medios de todo el país y el mundo.

Ese día, Jerí se encontró en un restaurante chino en Lima con Zhihua Yang, un empresario de origen chino. Las imágenes que desataron la crisis política en Perú y que amenazan la continuidad del mandatario lo muestran con una capucha ingresando al establecimiento. El presidente tuvo otro encuentro con Yang, el 6 de enero, en un local de venta de productos chinos, al que llegó con lentes oscuros. Ninguna de esas reuniones estaba en los registros de la presidencia.

En un video grabado en la madrugada del 18 de enero que fue difundido por la presidencia, y ante el Congreso que investiga las reuniones para determinar por qué tuvieron lugar, el mandatario reconoció que allí se encontró con Zhihua Yang, propietario de ambos negocios, y pidió disculpas por la forma en la que ingresó.

Sin embargo, negó algún acto irregular y dijo que fueron encuentros “circunstanciales”. Jerí dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que conoce al empresario desde 2024 y reconoció que Yang tiene una concesión otorgada por el Estado a una de sus empresas. La concesión a Hidroeléctrica América consta en una resolución del Ministerio de Energía y Minas publicada en febrero de 2023, aunque el mandatario descartó que estas reuniones se hayan vinculado a este negocio.

Ahora el “Chifagate”, así llamado por cómo se denomina la comida peruana de raíces chinas en Perú, pone en riesgo la presidencia de Jerí. Y, como si eso no fuera poco, al caso se han sumado comentarios de Bernie Navarro, el nuevo embajador de EE.UU. en Lima, quien el 29 de enero y tras aterrizar en la capital pareciera haber hecho alusión a la crisis política cuando dijo que comería “chifa”.

La crisis en Perú, que desde 2016 ha tenido siete presidentes, llevó a la Fiscalía a abrir una investigación contra Jerí y al empresario chino. Además, en el Congreso se presentaron varias mociones de censura para apartarlo de la presidencia, que se votarán este martes. CNN contactó a la Fiscalía, que confirmó la investigación pero no detalló los delitos imputados a Jerí.

Varias preguntas son centrales en la investigación: ¿Quién es el empresario chino que se reunió con el presidente? ¿Tuvo influencia en alguno de los contratos que empresas chinas firmaron en los últimos años con el Estado peruano?

Esos interrogantes, a su vez, alimentan la tensión por uno de los mayores desafíos de Perú hoy: hacer equilibrio entre China, uno de los mayores socios financieros y comerciales del país, y EE.UU., que lanza cada vez más advertencias por las relaciones sinoperuanas.

CNN intentó en varias ocasiones contactar al empresario chino por teléfono y a través de su correo electrónico, pero no recibió respuesta. Zhihua Yang tampoco asistió a la comisión del Congreso a la que fue invitado y en la que se presentó Jerí, según dijo en una carta enviada a este grupo de trabajo, debido a que su caso ya está siendo investigado en la Fiscalía.

Jerí dijo ante el Congreso que conoce al empresario chino desde 2024 por motivos sociales. Pero un dato relevante para la pesquisa es que dos años antes, en 2022, como congresista, el ahora mandatario formó parte de una comisión investigadora, en cuyo informe final aparece el nombre del Zhihua Yang. CNN intentó también contactarse con la oficina presidencial, pero no recibió respuesta.

En la página cuatro del informe final de la comisión se señala que el grupo de trabajo se creó para investigar “las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas” convocadas por varias entidades del Estado peruano, desde 2018 hasta 2022. A este grupo de empresas investigadas se le conoce como el “Club de la construcción chino” o “Club del Dragón”.

Según el documento, Zhihua Yang operaba como “como soporte operativo y logístico de las empresas estatales chinas bajo investigación”.

La comisión, que analizó contratos firmados por 13 empresas chinas y el Estado peruano, sostiene que se “ha identificado un patrón de tercerización de la ejecución” a través del cual “las grandes estatales chinas delegan la operatividad” a otras empresas. “La evidencia sugiere que las empresas vinculadas al ciudadano Zhihua Yang” han operado “como un engranaje facilitador del modus operandi de las 13 empresas chinas investigadas”.

La información pública existente señala que Yang es un empresario vinculado a autoridades tanto chinas como peruanas. Cadenas como CCTV han publicado reportajes sobre Zhihua Yang, uno de ellos en 2014, bajo el título “De vendedor ambulante a empresario exitoso”. CNN ha intentado contactar a Yang pero no ha tenido respuesta.

En 2016, Zhihua Yang dio una entrevista en la que una frase llama la atención. El artículo publicado por la Asociación de Chinos en el Extranjero de la provincia de Fujian, titulado “Yang Zhihua: La lucha y el sueño en el extranjero”, señala: “Nos dice que, ya sea en el ámbito comercial o en el de la comunidad china en el extranjero, es importante seguir un principio: acercarse al gobierno y mantenerse alejado de la política”.

El texto agrega que “muchos funcionarios del gobierno local son sus amigos”. Se refiere a uno en particular, que sería Felix Murazzo, ministro del Interior del gobierno de Alejandro Toledo en 2005. “Conocí a Félix en 1998, cuando aún no era ministro, era un policía con rango de teniente coronel”, dice. Y agrega que “en 2007, invitó a Félix, entonces ministro del Interior a visitar China”.

Ante la consulta de CNN, Murazzo dijo que viajó a Fujián junto con su esposa “a invitación del señor Johny Yang (también conocido como Zhihua Yang). Sin embargo, el exministro añadió que el viaje fue financiado por él mismo y por su esposa después de haber abandonado sus puestos oficiales.

“Lo conocemos al señor Johny Yang desde hace muchos años. En lo personal tengo una apreciación de que es un empresario extranjero, chino, con experiencia y con arraigo en Perú. Tiene tres hijos que ha criado aquí en Perú y yo confío en que esto se resuelva, se esclarezca, por el bien de él y por el bien del país”, agregó Murazzo en su respuesta a CNN.

Más allá de lo dicho en aquella entrevista, Zhihua Yang tuvo acceso al poder en repetidas ocasiones. No solo estuvo con el presidente Jerí en su restaurante y su tienda, sino que también acudió a Palacio de Gobierno. Sin embargo, según dijo el secretario general del Despacho Presidencial, Benito Villanueva, ante el Congreso, en las cuatro veces que asistió, entre el 24 de octubre de 2025 y 5 de enero de 2026, no se reunió con el presidente Jerí.

Zhihua Yang también estuvo en Palacio de Gobierno el 14 de noviembre de 2024, día en el que la entonces presidenta, Dina Boluarte, inauguró junto al presidente chino, Xi Jinping, el puerto peruano de Chancay, de capitales chinos y peruanos, según pudo corroborar CNN.

El empresario chino también conoce a funcionarios del gobierno chino. Zhihua Yang nació en un pequeño pueblo de la provincia de Fujian en China, el 16 de febrero de 1972, según el artículo publicado por la Asociación de Chinos en el Extranjero de la provincia de Fujian. El texto señala que el empresario, que creció en una familia de comerciantes, llegó a Lima el 14 de junio de 1993 y comenzó a trabajar en la cocina de un restaurante de comida china. Luego de enseñar chino y de intentar varios negocios abrió un puesto de comida, después del cual llegaron varios restaurantes, una empresa de importación y un supermercado chino.

Una de las sedes de Market Capón, la tienda de productos chinos propiedad de Yang, a la que el presidente Jerí visitó con lentes oscuros en enero.

Zhihua Yang es miembro de una comunidad extensa en Perú. El país y Brasil concentran la mayor población china en América Latina, tanto ciudadanos nacidos en China como descendientes de inmigrantes, según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. El “chifa” es muy popular en Perú mientras que el Barrio Chino de Lima es uno de sus lugares más visitados.

Perú y Brasil son también los dos países que reciben la mayor cantidad de Inversión Extranjera Directa desde China. Según el Centro de Estudios sobre China y Asia Pacifico de la Universidad del Pacifico, entre 2000 y 2022 la inversión china acumulada en Perú superó los US$ 38.000 millones. Además, China es hoy el principal socio comercial del país, tras dejar atrás a EE.UU., que tuvo ese título hasta antes de 2011.

La influencia china no pasa inadvertida en Washington. La creciente inversión China en Perú y las reuniones del presidente Jerí con Zhihua Yang motivaron algunas intervenciones del nuevo embajador de EE.UU. en Lima, Bernie Navarro. El diplomático habló de comer “chifa” y de un “cambio de menú”, frase que acompañó con una foto suya comiendo una hamburguesa con el presidente Jerí.

La declaración de mayor calibre llegó el miércoles pasado, a través de la cuenta de X del Departamento de Estado de EE.UU., sobre el puerto de Chancay.

“Perú podría quedar sin el poder para supervisar Chancay”, dice el comunicado, que apoya “el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio” y advierte que “el dinero chino barato cuesta soberanía”. El Departamento se refería a la negativa de los propietarios del puerto de que sea supervisado por un organismo local.

El jueves, el gobierno chino respondió: “China se opone firmemente y deplora la falsa acusación y la desinformación de Estados Unidos contra el puerto de Chancay”.

Según el Centro de Estudios sobre China y Asia Pacifico de la Universidad del Pacifico, existían 210 empresas chinas en Perú entre 1992 y 2022. El 49% “de las empresas chinas matrices identificadas en Perú son estatales o pertenecen a una empresa matriz estatal en China”.

El puerto de Chancay no es la única inversión importante en el país. Según el libro de “Marcona a Chancay”, en “América Latina el Perú ha sido el país más atractivo para las inversiones chinas en minería metálica y ha recibido el 54% del total invertido por China en este sector; las empresas chinas generan alrededor del 25% de la producción de cobre del país, casi el 100% del hierro y una porción significativa de los hidrocarburos”.

El sector eléctrico también ha sido atractivo para los chinos. La distribución de electricidad en Lima Metropolitana está controlada por dos empresas de capitales chinos. Una de ellas es Pluz Energía (China Southern Power Grid International CSGI, una subsidiaria de China Southern Power Grid); la otra es Luz del Sur (China Yangtze Power International).

Las empresas chinas también tienen presencia en el sector construcción. Las denuncias de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y medios peruanos, sobre presuntas irregularidades, forzaron la formación de la comisión investigadora del Congreso, a la que perteneció el presidente Jerí cuando era congresista. La presencia de estas constructoras aumentó, según el libro, tras el escándalo de Odebrecht y el Club de la Construcción (empresas nacionales denunciadas por presunta colusión en la distribución de obras públicas junto a empresas brasileñas) y luego de que varias compañías se retiraran del mercado.

Eso no es todo. El Palacio de Gobierno confirmó que, desde 2024, utiliza equipos de “sistema de inspección” donados por Nuctech, una empresa china cuestionada por EE.UU. que, en 2020, la incluyó en una lista de entidades sujetas a requisitos de licencia más estrictos “por su participación en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Este martes es un día crítico para el presidente Jerí, cuyo futuro se jugará en el Congreso, que tiene en sus manos la posibilidad de sacarlo del cargo a raíz de la crisis desatada por sus encuentros con el empresario Zhihua Yang. El último plato aún no se ha servido.

