Bad Bunny protagonizará su primera película, acompañado de Javier Bardem y bajo la dirección de René Pérez (Residente)

Por CNN Español

Tras su éxito en los Grammy y el show de medio tiempo en el Super Bowl, Bad Bunny dará un nuevo salto en su carrera artística al asumir su primer papel protagónico en cine en “PORTO RICO”, el largometraje con el que el también puertorriqueño René Pérez Joglar, Residente, debutará como director. La producción contará además con la participación del actor español Javier Bardem, en un proyecto que reunirá música y cine para narrar la historia y la identidad de la isla.

La película, descrita como un western caribeño inspirado en hechos reales, abordará la historia colonial de Puerto Rico desde una mirada visual intensa. Residente —ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy— ha señalado que se trata de un proyecto soñado desde su infancia para contar la historia de su país con honestidad.

El guion fue coescrito junto al ganador del Oscar Alexander Dinelaris. Plantea una narración centrada en los orígenes de la isla y en su identidad, en lo que el artista define como una reafirmación de quiénes son los puertorriqueños.

Para Bad Bunny —Benito Martínez Ocasio— la cinta representa su primer rol protagónico en la gran pantalla, tras sus participaciones previas en producciones como “Bullet Train” y “Caught Stealing”. Bardem lo acompañará como parte de un elenco que también incluye a Viggo Mortensen y Edward Norton.

La producción estará a cargo de 1868 Studios, con Residente y Erick Douât al frente, mientras que Norton también participa como productor junto a Bill Migliore y Michael Bederman para Class 5 Films. El proyecto contará además con la producción ejecutiva del oscarizado Alejandro G. Iñárritu, entre otros.

Ambientada en el contexto histórico de la isla —colonia española hasta 1898 y actualmente Estado Libre Asociado de Estados Unidos—, la película forma parte de la apuesta de 1868 Studios, creada en alianza con Sony Music Latin-Iberia y Sony Music Vision, por llevar historias latinas a audiencias globales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de la agencia EFE