Cubanos en México, entre la incertidumbre por el futuro de la isla y la solidaridad que los sostiene

Por Valeria León, CNN en Español

La crisis en Cuba ha separado a miles de familias. No es un fenómeno nuevo, pero con el paso de los años, sumada la creciente presión actual de Estados Unidos sobre la isla, la distancia pesa más y los relatos se vuelven más duros.

Así lo describe una migrante cubana en la Ciudad de México que habló con CNN y pidió reservar su identidad por temor a represalias contra su esposo en Cuba.

Hace cuatro años ella abandonó la isla y él decidió quedarse. Desde entonces, mantienen contacto por teléfono y videollamadas, conversaciones atravesadas por las dificultades cotidianas en la isla.

“Me habla de los apagones, pobrecito, de cómo se le echa a perder la comida. Cuando hacemos videollamada, lo veo todo el tiempo a oscuras”, relata la mujer.

La pareja vive en países distintos desde que ella decidió abandonar Cuba y se instaló primero en Angola, para finalmente radicarse en la Ciudad de México dos años atrás. Allí, aseguras fue bien recibida y hoy habita en un refugio mientras cambia de empleo. Su esposo, en cambio, decidió no enfrentar el duro trayecto migratorio.

“Bueno, mi amor, esa es Cuba. A ti te gusta estar en tu patria”, le dice cuando la conversación termina convertida en una larga lista de lo que no funciona.

Aunque ambos son críticos del actuar de su Gobierno, rechazan una intervención extranjera, como la ocurrida en Venezuela el pasado 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro tras un operativo militar estadounidense.

“Hay un orgullo nacional muy grande. No queremos injerencia americana, no queremos que pase lo mismo que en Venezuela”, afirma la mujer desde el exilio.

En México, esa resistencia al intervencionismo estadounidense también ha encontrado eco. Ciudadanos se han movilizado en solidaridad con Cuba: desde centros de acopio de víveres hasta manifestaciones contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos, que se intensificó tras la amenaza de Trump de imponer aranceles a los países que envían petróleo a la isla, con México como principal objetivo.

Tras la captura de Maduro, México se convirtió en el mayor proveedor de petróleo para Cuba. Mientras la presión del Gobierno estadounidense aumentaba, la presidenta Claudia Sheinbaum defendía la soberanía mexicana para apoyar a países aliados. Sin embargo, ante la escalada de amenazas, el Gobierno mexicano optó por no arriesgar la relación con su principal socio comercial. Los envíos de crudo se suspendieron, aunque México envió dos buques con más de 800 productos de primera necesidad a la isla.

El respaldo también se reflejó en las calles. El pasado 15 de febrero, decenas de personas marcharon frente a la embajada de Cuba en la capital mexicana para denunciar el bloqueo energético.

“Este bloqueo busca dejar a Cuba sin energía para hospitales, sin petróleo para ambulancias y sin comida en la mesa de las familias. Por eso la solidaridad está emergiendo como antídoto”, expresó Ivón Guerra durante la manifestación.

En el Zócalo de la Ciudad de México se instaló una carpa con el rostro de Ernesto Che Guevara, convertida en centro de acopio de medicamentos y alimentos enlatados. Olivia Garza, vicepresidenta de la Asociación de Cubanos en México “José Martí” y una de las organizadoras del evento, relató cómo la respuesta ciudadana superó las expectativas.

“Llegamos antes de las diez de la mañana y ya había gente. Como ves, la carpa nos va a quedar pequeña”, aseveró.

Hasta ahí llegó Rosa María Herrera, quien dedicó dos horas para trasladarse desde el Estado de México al centro de la capital.

“Vine a dejar víveres. Me gana el sentimiento al ver lo que están sufriendo nuestros hermanos en su patria”, dijo con la voz entrecortada.

La solidaridad también movió a Alberto Romero, quien llevó medicamentos y explicó su motivo con sencillez: “Siempre ha habido hermandad”.

Las cajas continúan llenándose. La ayuda partirá el próximo 22 de febrero hacia el puerto de Veracruz, desde donde viajará por barco hasta La Habana.

Mientras en Cuba siguen los apagones, del otro lado del mar la solidaridad se convierte en luz.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.