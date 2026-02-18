El video más antiguo de YouTube es considerado digno de ser exhibido en un museo

Por Gareth Harris, CNN

Una nueva exposición en el Museo Victoria and Albert (V&A) de Londres captura el momento en que nació YouTube hace más de 20 años.

“El V&A adquirió una reconstrucción de una página web temprana y el primer video subido a la plataforma por el cofundador Jawed Karim”, dijo un portavoz del V&A.

La reconstrucción de la antigua página de reproducción de YouTube presenta la primera carga titulada “Me at the zoo”, que muestra al entonces cofundador de YouTube, Karim, de 25 años, en el zoológico de San Diego hablando sobre elefantes. El video de 19 segundos ha sido visto 382 millones de veces y ha recibido más de 18 millones de “me gusta” desde que se publicó por primera vez en la plataforma el 23 de abril de 2005.

“Lo genial de estos chicos es que tienen trompas realmente, realmente, realmente largas”, dice Karim en el video.

“Nuestro equipo de conservación digital ha pasado los últimos 18 meses reconstruyendo el diseño y la experiencia de la plataforma desde el 8 de diciembre de 2006, la marca de tiempo más antigua documentada en línea”, agregó el portavoz del V&A. El equipo del V&A colaboró con el equipo de experiencia de usuario de YouTube y el estudio londinense de diseño interactivo oio en el proyecto.

La obra inaugural de YouTube se exhibe en la galería Design 1900-Now en el V&A South Kensington, mientras que el proceso de creación de la reconstrucción se explora en una mini exposición en el V&A East Storehouse en Stratford.

Neal Mohan, CEO de YouTube, dijo en un comunicado: “Al reconstruir una página de reproducción temprana, no solo mostramos un video; estamos invitando al público a retroceder en el tiempo hasta el inicio de un fenómeno cultural global”. Corinna Gardner, curadora principal de diseño y digital en el V&A, añadió: “Esta instantánea de YouTube durante los primeros días de la web 2.0 marca un momento importante en la historia de internet y el diseño digital”.

YouTube sigue siendo una plataforma importante para las artes y la cultura, con contenido original de museos y galerías que a menudo supera a los servicios de streaming.

