Policía del Reino Unido investigará denuncia de que Epstein traficó mujeres en vuelos a través del aeropuerto London Stansted

La policía del Reino Unido está “evaluando” información sobre vuelos privados que entraron y salieron del aeropuerto London Stansted tras la publicación de millones de documentos del Departamento de Justicia de EE.UU. relacionados con el difunto delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, dijo un portavoz de la policía de Essex en un comunicado el miércoles.

El ex primer ministro británico Gordon Brown la semana pasada, en un artículo para el New Statesman, instó a la Policía Metropolitana de Londres a que “reexamine urgentemente” las denuncias de que las víctimas de Epstein fueron traficadas al país en estos vuelos.

Brown dijo que los correos electrónicos publicados en los archivos de Epstein mostraban un rastro documental de visados, pagos y registros de transporte que demuestran que mujeres y niñas fueron traficadas por todo el mundo.

También afirmó que los archivos sugerían que varias chicas británicas estaban a bordo de vuelos realizados en el jet privado del delincuente sexual, apodado el “Lolita Express”, desde aeropuertos del Reino Unido.

“Entre los muchos aspectos que deberían enfermar a cualquiera que mire los correos electrónicos está que 15 de estos vuelos recibieron luz verde después de su condena en 2008 por solicitar sexo a una menor. Cómo se permitió que continuaran los vuelos debería haber sido investigado a fondo”, escribió Brown.

El aeropuerto de Stansted ha dicho que las operaciones de aeronaves privadas se realizan a través de terminales independientes separadas, mientras que los controles de inmigración y aduanas son gestionados por Border Force, una unidad de aplicación de la ley dentro del Ministerio del Interior del Reino Unido.

“Estas son terminales completamente independientes que no son operadas por London Stansted y ningún pasajero de jet privado entra en la terminal principal del aeropuerto”, dijo un portavoz del aeropuerto.

“El aeropuerto no gestiona ni tiene visibilidad de los arreglos de los pasajeros en aeronaves operadas de forma privada”.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior del Reino Unido para obtener comentarios.

Stansted es mencionado en más de 80 documentos en los archivos publicados por el Departamento de Justicia. Un correo electrónico fechado en noviembre de 2012 de una persona anónima a Epstein discute los arreglos para que una mujer rusa sin identificar se transfiera entre aeronaves privadas en el aeropuerto de Londres antes de viajar a EE.UU.

En un correo electrónico separado un mes después, Epstein pregunta a una persona desconocida sobre viajar con un individuo anónimo de París a Londres en tren antes de dirigirse a Stansted en taxi.

La policía indaga numerosas denuncias que han surgido tras la enorme filtración de documentos. Esto podría conducir a acciones adicionales o investigaciones. Al menos seis fuerzas policiales británicas están investigando información o ayudando con las averiguaciones tras las revelaciones de los archivos de Epstein. Además de la Policía de Essex, estas incluyen la Policía Metropolitana de Londres, la Policía del Valle del Támesis, la Policía de Norfolk, la Policía de Bedfordshire y la Policía de Wiltshire.

La Policía de Bedfordshire dijo en un comunicado el miércoles que “está revisando los materiales publicados como parte de las Divulgaciones del Departamento de Justicia bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, en relación con vuelos privados que entran y salen del aeropuerto London Luton”.

Varias personas de alto perfil en Gran Bretaña están enfrentando un escrutinio creciente en medio de las consecuencias de los archivos de Epstein.

La Policía del Valle del Támesis ha dicho en las últimas semanas que investiga varias denuncias contra el desacreditado expríncipe, Andrew Mountbatten-Windsor.

La fuerza policial, encargada de supervisar el área de Windsor donde el expríncipe vivió con su exesposa Sarah Ferguson hasta hace poco, dijo a principios de este mes que investigará denuncias de una segunda mujer que afirma que fue traficada por Epstein al Reino Unido para un encuentro sexual con Mountbatten-Windsor en 2010.

La semana pasada, la fuerza reveló que también estaba evaluando si Mountbatten-Windsor compartió material confidencial con Epstein durante el periodo en que el expríncipe fue enviado comercial del Reino Unido. El Palacio de Buckingham declaró posteriormente que el rey Carlos está dispuesto a apoyar a la policía en sus investigaciones sobre la presunta divulgación de información sensible por parte de su hermano.

Mountbatten-Windsor ha negado previamente cualquier delito en relación con sus vínculos con Epstein. No ha respondido públicamente a las últimas acusaciones. CNN ha solicitado comentarios.

El Consejo Nacional de Jefes de Policía dijo que se había creado un grupo nacional para apoyar a las fuerzas policiales del Reino Unido “para comprender cualquier posible impacto” de las acusaciones que han surgido de los millones de archivos del Departamento de Justicia.

“El grupo nacional de coordinación está trabajando con la Agencia Nacional contra el Crimen para garantizar apoyo especializado a las fuerzas que buscan información de agencias policiales extranjeras a través de los canales aprobados”, dijo un portavoz del NPCC en un comunicado.

“Puede llevar algún tiempo debido al volumen de material y la complejidad de las jurisdicciones internacionales, pero la policía y sus socios encargados de hacer cumplir la ley están tomando este asunto extremadamente en serio y evaluarán toda la información minuciosamente”.

Peter Mandelson, el exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, renunció a la Cámara de los Lores este mes después de que documentos parecieran mostrar que filtró información gubernamental sensible al mercado a Epstein tras la crisis financiera de 2008.

La policía británica allanó dos propiedades vinculadas a Mandelson a principios de febrero como parte de una investigación sobre presunta mala conducta en el cargo público. CNN no ha podido contactar al representante de Mandelson. Mandelson ha dicho anteriormente que fue “un error creer (a Epstein) después de su condena y continuar mi relación con él posteriormente”.

La polémica por el nombramiento de Mandelson a pesar de sus conocidos vínculos con el desacreditado financiero ha llevado a pedir la dimisión del primer ministro británico Keir Starmer.

Starmer ha dicho que “no está dispuesto a abandonar su mandato y su responsabilidad con su país, ni a sumirnos en el caos como han hecho otros”.

En cambio, su jefe de gabinete Morgan McSweeney renunció por el nombramiento, asumiendo “toda la responsabilidad” por aconsejar a Starmer que pusiera a Mandelson en el cargo el año pasado.

