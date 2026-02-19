Amazon destrona a Walmart y se convierte en el nuevo líder mundial de ventas

Por Nathaniel Meyersohn

Por primera vez en más de una década, Amazon ha superado a Walmart como la empresa más grande del mundo medida por su volumen de ventas. Este histórico movimiento pone fin a una racha de 13 años en la que el gigante minorista físico se mantuvo inamovible en la cima de la lista.

Amazon registró ventas por US$ 717.000 millones en 2025. Walmart, la empresa más grande del mundo durante más de una década, alcanzó un total de ventas por US$ 713.000 millones en el mismo año, anunció el minorista el jueves.

Aunque ambas empresas son competidores significativos en el comercio minorista de consumo, el crecimiento de ingresos de Amazon en computación en la nube, publicidad y otros negocios le ayudó a superar a Walmart.

Jeff Bezos fundó Amazon en 1994 como una librería en línea y, ya en 2025, la compañía generó casi US$ 129.000 millones en ventas gracias a su división Amazon Web Services. AWS proporciona una vasta red de opciones de computación, almacenamiento e inteligencia artificial a empresas y gobiernos de todo el mundo. AWS también es un motor clave de beneficios para Amazon y ayuda a la compañía a compensar pérdidas en su negocio minorista.

La mayoría (US$ 464.000 millones) de los ingresos de Amazon en 2025 provinieron de ventas en sus tiendas en línea y físicas, así como de vendedores externos. Amazon también recaudó más de US$ 100.000 millones combinados de publicidad y suscripciones Prime.

En contraste, más del 90 % de las ventas de Walmart provienen de sus tiendas físicas y sitios web.

A pesar del rápido crecimiento de Amazon, Walmart se ha adaptado y se encuentra en su mejor situación en años.

El valor bursátil de Walmart recientemente superó el billón de dólares, siendo el primer minorista tradicional en alcanzar esa marca. Walmart también trasladó su cotización bursátil al Nasdaq, señalando a los inversionistas que quiere ser considerado como una empresa tecnológica.

El negocio de Walmart en Estados Unidos está en auge, liderado por hogares de clase media y alta que recurren al minorista para tratar de ahorrar dinero. La compañía sigue ganando cuota de mercado a rivales como Target.

Walmart, dirigido por el nuevo CEO John Furner, dijo el jueves que las ventas en EE.UU. crecieron un 4,6 % el último trimestre.

“El ritmo del cambio en el comercio minorista se está acelerando”, dijo Furner en un comunicado. “Nuestros resultados financieros muestran que no solo estamos adoptando este cambio, lo estamos liderando”.

