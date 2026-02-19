Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la ley de amnistía para los presos políticos

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la ley de amnistía para presos políticos, tras una semana de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el alcance de la medida, que generó dudas entre organizaciones y familiares sobre si activistas y opositores en el exilio podrían acogerse a la medida.

La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez —quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense— fue aprobada en segunda discusión, tras dos horas de sesión.

Los nueva ley concede amnistía sobre hechos o “faltas cometidas” durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, comenzando con el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, siguiendo con el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024, por citar solo algunos del momentos contemplados en el texto.

Quedan excluidas las violaciones graves a los derechos humanos, además de los delitos de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción, de acuerdo con el artículo 9 de la ley.

El debate de la semana pasada se suspendió por la falta de acuerdo sobre una modificación a uno de los artículos que podría impedir que activistas en el exilio, como los líderes opositores María Corina Machado o Edmundo González, se acojan a la medida.

La ley aprobada será enviada ahora a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para su promulgación, pero no está claro cuándo serán liberados los restantes presos políticos.

La organización no gubernamental Foro Penal calcula que en Venezuela permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos. Aunque la cifra ha disminuido en las últimas semanas luego de que el Gobierno anunciara la liberación de “un número importante de personas”, organizaciones civiles y familiares consideran que el ritmo de las excarcelaciones ha sido lento. Hasta el momento, se han registrado 383 ecarcelaciones, según Foro Penal, que insiste en la liberación de todos los detenidos.

Noticia en desarrollo.