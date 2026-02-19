Bad Bunny alcanza el primer puesto de la cartelera Billboard y anuncia fecha de su concierto debut en Asia

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El éxito del premio Grammy a mejor álbum y del Halftime Show del Super Bowl LX impulsó la música de Bad Bunny, que logró insertar tres canciones en el Top 5 de la cartelera Billboard esta semana, incluyendo su primer tema #1 en solitario.

En la cartelera Top 100 de Billboard, el cantante puertorriqueño ocupa el puesto 1 con “DTMF”, el puesto 2 con “Baile inolvidable”, el puesto 5 con “Nuevayol” y el puesto 7 con “Titi me preguntó”.

Este es la primera vez que Bad Bunny alcanza por su cuenta el puesto #1 de Billboard, pues la anterior ocasión en la que ocupó esta posición fue acompañado por Cardi B y J Balvin con la canción “I Like It” en julio de 2018.

Un dato significativo: Las cuatro canciones de Bad Bunny en el Top 10 de Billboard fueron interpretadas por el músico en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el pasado 8 de febrero.

El efecto Super Bowl se sintió además en el álbum “Oasis”, lanzado en conjunto por Bad Bunny y J Balvin en 2019, que regresó al Top 10 de la cartelera Top Latin Álbums de Billboard, según el sello Universal Music.

Además, según un comunicado de la plataforma de streaming Spotify, Bad Bunny ofrecerá este 7 de marzo el primer concierto de su carera en Asia, como artista principal de la serie Billions Club Live de Spotify, en Tokio, Japón.

En el concierto en Tokio, Bad Bunny interpretará las 28 canciones de su repertorio que han superado la marca de 1.000 millones de reproducciones en Spotify. El evento se inserta dentro del cronograma de conciertos de la gira mundial “Debí tirar más fotos” del músico puertorriqueño.

