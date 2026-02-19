Bill Gates cancela su discurso inaugural en la cumbre de IA en medio de un nuevo escrutinio sobre los vínculos con Epstein

Por Lex Harvey y Esha Mitra, CNN

Bill Gates canceló su discurso inaugural en una cumbre de inteligencia artificial en India este jueves, confirmó su fundación, mientras el multimillonario enfrenta el escrutinio por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Después de una cuidadosa consideración, y para garantizar que el enfoque siga estando en las prioridades clave de la Cumbre de IA, el Sr. Gates no pronunciará su discurso inaugural”, informó la Fundación Gates en un comunicado apenas horas antes de que estaba previsto que el magnate hablara.

No se proporcionó ningún motivo para la retirada abrupta.

CNN se ha puesto en contacto con la Fundación Gates, la Fundación Gates India y los organizadores de la cumbre para solicitar comentarios.

El fundador de Microsoft ha sido criticado en las últimas semanas por dos borradores de correos electrónicos publicados recientemente que Epstein parece haber escrito para sí mismo, en los que afirma que facilitó encuentros sexuales para Gates y lo ayudó a obtener medicamentos para ocultar una infección de transmisión sexual a su esposa.

No está claro quién escribió los borradores de mensajes de 2013 guardados en la cuenta de correo electrónico de Epstein, pero están dirigidos por Epstein a sí mismo.

Gates ha negado rotundamente estas afirmaciones calificándolas de “falsas”.

El multimillonario tecnológico tenía previsto intervenir en la Cumbre de Impacto de la IA en Nueva Delhi, considerada una de las mayores conferencias sobre IA del Sur Global. El primer ministro de India, Narendra Modi, inauguró la cumbre este jueves por la mañana.

Gates ha estado en la India esta semana antes de su discurso previsto.

El martes, Gates se reunió con N. Chandrababu Naidu, el ministro principal de Andhra Pradesh, según una publicación en la cuenta X de Gates, que agradeció al político indio por la “cálida bienvenida”.

La Fundación Gates India había confirmado la asistencia de Gates a la Cumbre de Impacto de IA hace apenas dos días.

“Bill Gates asistirá a la Cumbre de Impacto de la IA. Presentará su discurso inaugural según lo programado”, publicó la organización el martes X.

La fundación dijo que ahora estará representada en la cumbre por Ankur Vora, presidente de las oficinas de África e India, según el comunicado del jueves.

El nuevo lote de archivos relacionados con Epstein ha arrojado una nueva sombra sobre los vínculos de Gates con el delincuente sexual convicto, revelando una serie de acusaciones gráficas y no verificadas, así como un grado de coordinación filantrópica entre ambos que es más detallado de lo que se conocía anteriormente.

Los correos electrónicos se hicieron públicos como parte de la última publicación por parte del Departamento de Justicia de archivos que involucran al notorio depredador sexual, que han implicado a docenas de personas ricas y poderosas de todo el mundo.

Los archivos contienen numerosos correos electrónicos adicionales entre Epstein y Gates, que muestran cómo coordinaron reuniones y hablaron sobre la labor filantrópica del cofundador de Microsoft.

Todas las interacciones documentadas con Gates ocurrieron después de la condena de Epstein en 2008 por cargos relacionados con la prostitución.

Gates ha negado rotundamente las acusaciones, y un representante suyo declaró previamente a CNN: “Estas acusaciones son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates y los extremos a los que llegó para tenderle una trampa y difamarlo. Si bien el Sr. Gates reconoce que reunirse con Epstein fue un grave error de juicio, niega rotundamente cualquier conducta indebida relacionada con Epstein y las horribles actividades en las que participó. El Sr. Gates nunca visitó la isla de Epstein, nunca asistió a fiestas con él y no participó en ninguna actividad ilegal relacionada con Epstein”.

Posteriormente se le preguntó a Gates sobre los últimos documentos en una entrevista con Nine News, afiliada de CNN en Australia.

“Al parecer, Jeffrey se escribió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió. Es, ya sabes, falso. Así que no sé qué pensaba. Simplemente me recuerda que me arrepiento de cada minuto que pasé con él y, ya sabes, me disculpo por haberlo hecho”, manifestó Gates.

Añadió: “Es cierto que solo asistía a cenas, ¿sabes? Nunca fui a la isla. Nunca conocí a ninguna mujer. Así que, cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque el momento fue un error, no tuvo nada que ver con ese tipo de comportamiento”.

Andrew Kaczynski de CNN colaboró ​​con este informe.

