Eileen Gu, la superestrella olímpica que ya no se calla sobre las críticas por representar a China y no a EE.UU.

Tiene 22 años y estudia física cuántica en Stanford. Es modelo y una de las atletas femeninas con mayores ingresos del mundo, con un ingreso neto de más de 23 millones de dólares el año pasado.

Además, acaba de ganar dos medallas olímpicas más en Milán. Sin embargo, la esquiadora de estilo libre Eileen Gu ha enfrentado más críticas que nunca por su decisión de competir por China en lugar de Estados Unidos, donde nació y creció.

Este no es un territorio nuevo para Gu, uno de los nombres más reconocidos en su deporte. La nativa de San Francisco ha estado rodeada de controversia durante muchos años, con el escrutinio global y la cobertura mediática alcanzando su punto álgido durante su debut en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2022.

En ese momento, intentó mantenerse lo más neutral posible, destacando sus vínculos con ambos países como hija de madre china y padre estadounidense.

Esta vez, sin embargo, es diferente.

La retórica en su contra se ha visto amplificada particularmente por las plataformas de derecha, que se nutren del ferviente nacionalismo de “Estados Unidos Primero” impulsado por la administración Trump y la base MAGA del presidente estadounidense.

Gu ya no es la joven de 18 años que en Beijing se convirtió en la campeona olímpica de esquí acrobático más joven de la historia. Es mayor, más lucrativa, más poderosa y, notablemente, más dispuesta a denunciar los abusos que ha sufrido.

“He pasado por mucho en los últimos cuatro años y más”, declaró en una rueda de prensa el 9 de febrero, tras ganar la plata en la competición de esquí acrobático slopestyle.

“He pasado por cosas a los 22 años que no creo que nadie debería tener que afrontar jamás, ya sean amenazas, críticas, odio en línea, ataques físicos… lo que sea, la lista continúa”, añadió.

“Pero me hago más fuerte, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de ser joven. Te adaptas, aprendes y te haces más fuerte y mejor”.

Muchos atletas estadounidenses con doble nacionalidad han optado por representar a otros países por diversas razones, ya sean personales, emocionales, financieras o el acceso a mayores oportunidades.

Pero pocos han atraído tanto escrutinio —o comentarios— como Gu en un momento en que Estados Unidos y China se encuentran en una rivalidad geopolítica cada vez más díscola.

Gu anunció por primera vez que se cambiaría para competir por China en 2015, escribiendo entonces que era una “decisión increíblemente difícil”. Añadió que estaba “orgullosa de mi herencia, e igualmente orgullosa de mi educación estadounidense”.

Pero esa decisión molestó a muchos. Los críticos señalaron los numerosos presuntos abusos de derechos humanos por parte de China, incluyendo la represión de los musulmanes uigures en la región occidental china de Xinjiang, algo que Gu no ha abordado públicamente. Otros argumentaron que se había beneficiado de una educación, instalaciones de entrenamiento y entrenadores estadounidenses, pero que no estaba retribuyendo a su país de nacimiento.

Ese debate resurgió durante los Juegos Olímpicos de Invierno, especialmente en podcasts y medios de comunicación conservadores populares. Incluso algunos políticos republicanos, como el senador de Florida, Rick Scott, y el representante de Tennessee, Andy Ogles, han intervenido, acusando a Gu de apoyar a adversarios estadounidenses.

Otra figura similar es el exjugador de la NBA Enes Kanter Freedom, un veterano crítico del Partido Comunista Chino, quien calificó a Gu de “traidora” en una publicación en X el martes.

“Nació en Estados Unidos, creció en Estados Unidos, vive en Estados Unidos y eligió competir contra su propio país por el mayor violador de derechos humanos del planeta, China”, escribió Freedom, acusando a Gu de “desaparecer” cada vez que se menciona el tema de los derechos humanos.

En una entrevista con Fox News, se le pidió al vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que comentara directamente si consideraba que Gu era “traidora” al elegir representar a China y no hablar abiertamente sobre los derechos humanos.

La respuesta de Vance fue mesurada: dijo que “no tenía ni idea” de cuál “debería ser” el estatus de Gu, aunque sí dijo que esperaba que los atletas que crecieron en Estados Unidos y se beneficiaron de sus sistemas quisieran competir por el país.

Aun así, el hecho de que se le planteara la pregunta demuestra la gran repercusión que ha adquirido el tema, especialmente entre los conservadores.

Algunos la han comparado con otras atletas asiático-estadounidenses, como Alysa Liu, la superestrella del patinaje artístico que regresa a los Juegos Olímpicos tras un retiro prematuro, y la snowboarder Chloe Kim, dos veces campeona olímpica de halfpipe femenino.

Al igual que Gu, tanto Liu como Kim nacieron en California de padres inmigrantes. Sin embargo, Liu y Kim compiten por Estados Unidos, un hecho que muchos usuarios de redes sociales han señalado, presentándolas como ejemplos de lo que creen que debería ser una estadounidense de segunda generación.

“Chloe Kim no es una traidora”, se lee en un comentario debajo de un video de TikTok sobre Gu.

La historia personal de Liu también contrasta fuertemente con la de Gu, que ha sido retomada por algunos comentaristas en redes sociales.

Ambas se criaron en el Área de la Bahía. Pero mientras que Gu provenía de una familia adinerada que vivió tiempo tanto en Estados Unidos como en China, el padre de Liu huyó de China tras ayudar a liderar las protestas por la democracia de Tiananmén, que el Partido Comunista Chino reprimió brutalmente.

Pero Gu también cuenta con un buen número de seguidores, quienes se han mostrado más abiertos este año, y muchos defienden sus decisiones.

“China paga mucho dinero por los mejores talentos. Sí, es estadounidense y compite por China contra nosotros. ¿Pero no harías lo mismo?”, decía otro comentario de TikTok. Algunos señalaron que Gu tiene parte china: ¿por qué no competiría por China?

Otros bromearon diciendo que, si tuvieran la oportunidad, ellos también preferirían un sueldo a representar a Estados Unidos, dados sus numerosos problemas sociales y políticas controvertidas, lo que refleja un sentimiento generalizado de desilusión en el país.

“EE.UU. trata a los inmigrantes como lo hace y luego se enfada porque no los eligió”, decía otro comentario.

Aunque Gu nunca se ha desviado de su mensaje principal —el orgullo de ser china y estadounidense—, también se ha vuelto mucho más asertiva al hablar abiertamente sobre lo que ha soportado ante el ojo público.

“A veces siento que llevo el peso de dos países sobre mis hombros”, dijo después de competir la semana pasada.

Y hablando antes de los Juegos, declaró a Associated Press que recibe críticas de todos lados, desde quienes “pensaron que no era lo suficientemente china” cuando se tiñó el pelo de rubio, hasta quienes se oponen a su decisión de representar a China.

Parte de esa presión también se ha transformado en peligro en la vida real.

Mientras estaba en el campus de la Universidad de Stanford, donde ingresó en 2022, fue “agredida físicamente en la calle”, recibió amenazas de muerte y le robaron en su dormitorio, según declaró a The Athletic.

Parte de su nueva franqueza puede deberse a que está en la cima de su carrera, sin nada más que demostrar.

“He pasado por momentos difíciles. Fui a la universidad, maduré un poco y ahora me siento mucho más ligera”, declaró a Reuters antes de los Juegos.

“He ganado más Copas del Mundo que cualquier esquiador de estilo libre, hombre o mujer. Actualmente estoy empatada en el palmarés de más medallas olímpicas… Antes, pensaba que hacía lo que sabía hacer; ahora hago lo que quiero hacer”.

Pero también puede tener que ver con el vertiginoso aumento de su fama y éxito en los últimos cuatro años, junto con sus ingresos.

Gu fue la cuarta atleta femenina mejor pagada del mundo en 2025; pero, en comparación con otras atletas, sus ingresos provienen mucho más de sus patrocinios que de sus ingresos en las pistas, según Forbes.

Tiene una larga lista de colaboraciones, que incluyen a Red Bull, Porsche, IWC Schaffhausen y más. Además de esquiar, también trabaja como modelo y trabaja con IMG Models, la agencia más grande del mundo, que la describe como “una incorporación natural a las marcas de alta gama, incluida Louis Vuitton”.

Su dominio del mandarín también le da acceso a un enorme mercado en China, donde su imagen aparece en vallas publicitarias y pantallas de televisión. Es querida a nivel nacional y conocida como la “princesa de las nieves”, en marcado contraste con la recepción dividida que recibe en Estados Unidos.

En China, los aficionados no tienen reparos en su doble identidad; incluso celebran sus dos medallas de plata esta semana y la defienden de las críticas por no haber conseguido el oro. Ese apoyo incondicional cobra una importancia especial en un país hipercompetitivo que a menudo solo premia a las mejores ganadoras y castiga a las que se quedan cortas.

“Las verdaderas campeonas no se definen solo por las medallas de oro; Eileen siempre merecerá todos los aplausos”, comentó un usuario en la plataforma china de microblogging Weibo.

La cadena estatal china CCTV Sports Channel elogió a Gu como el “orgullo de China” tras conseguir su segunda medalla de plata el martes.

En una entrevista con medios estatales chinos después de competir, Gu dijo que esperaba inspirar a otras chicas chinas en las pistas. Y, hablando en la lengua materna de su madre, fue aún más sincera sobre lo que ha enfrentado y de lo que espera proteger a otros.

“No se ha vuelto más fácil, simplemente me he vuelto más fuerte y puedo ser más resistente”, dijo con una risa triste. “Quiero proteger a los demás y espero que no sufran ataques ni ciberacoso como yo”.

