El salón de baile de Trump en la Casa Blanca avanza un paso más hacia la aprobación tras una inusual votación acelerada

La Comisión de Bellas Artes aceleró la aprobación de los planes de renovación del Ala Este del presidente Donald Trump el jueves, acercando un paso más a la realidad la búsqueda del presidente de un nuevo salón de baile.

En una medida inusual, la comisión, una agencia federal independiente que asesora al presidente y al Congreso sobre planes de diseño para monumentos, memoriales, monedas y edificios federales, votó por unanimidad no solo para aprobar el concepto tal como se presentó, sino para aprobar el diseño final, una aceleración inesperada del proceso de aprobación a través de este comisión.

La aprobación llegó a pesar de que el presidente de la comisión señaló que el panel recibió más de 2.000 comentarios públicos sobre el proyecto, con más del 99 % negativos.

La reunión, realizada virtualmente a través de Zoom, no estuvo abierta al comentario público en persona, por lo que el presidente resumió que gran parte de la preocupación giraba en torno a lo que los comentaristas consideraron “demolición ilegal”, “escala inapropiada” y falta de transparencia en torno al proyecto.

La votación se realizó apenas una hora después de que la comisión tomó juramento a dos nuevos miembros: la asistente ejecutiva de Trump, Chamberlain Harris —una joven de 26 años sin ninguna experiencia extensa en artes — y Pamela Hughes Patenaude, ex subsecretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la primera administración de Trump.

La incorporación de los nuevos miembros significó que la reunión fuera la primera realizada con un panel compuesto completamente por designados de Trump.

Desde el año pasado, el presidente ha estado instalando a sus leales en la comisión, después de desmantelar la junta completamente en octubre mientras avanzaba la demolición del Ala Este.

La recién nombrada comisionada Harris habló a favor del proyecto, diciendo que la Casa Blanca es la “mejor casa del mundo. Queremos que este sea el mejor salón de baile del mundo”.

El arquitecto del proyecto, Shalom Baranes, presentó modelos animados y en 3D del nuevo Ala Este, marcando la primera vez que el público ha visto y podido revisar una maqueta más completa del proyecto.

El proyecto de renovación del Ala Este también requiere la aprobación de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, que está programada para reunirse el próximo 5 de marzo. La comisión también está compuesta por leales a Trump.

