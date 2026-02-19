Esta es la ley desconocida que los agentes de inmigración están utilizando para detener a ciudadanos estadounidenses

Por Isabelle Chapman, Casey Tolan, Audrey Ash, Yahya Abou-Ghazala, Kyung Lah y Thomas Bordeaux, CNN

Un par de agentes federales de inmigración vestidos de camuflaje y máscaras se acercaron el mes pasado al automóvil de Ryan Ecklund en una calle nevada de Minnesota con una severa advertencia.

“No nos seguirás más”, le dijo un agente, “o serás arrestado”.

Mientras Ecklund seguía la camioneta beige de los agentes y los grababa, pronto descubrió que su ciudadanía estadounidense no lo protegía de ser sacado del auto y esposado. Los agentes lo llevaron a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis y lo registraron en una mesa con un letrero escrito a mano: “USC 111”.

Como Ecklund supo más tarde, el cartel hacía referencia a una ley federal antes desconocida, el Título 18 del Código de Estados Unidos, que se ha convertido en una herramienta clave utilizada por los agentes de inmigración para detener a ciudadanos estadounidenses. Mientras los residentes han intentado protestar y documentar los arrestos en Minneapolis, Chicago y otras ciudades haciendo sonar silbatos, bloqueando calles y grabando a los agentes, los agentes de inmigración han respondido cada vez más arrestando a personas por “obstaculizar” sus operaciones, alegando que dichas acciones violan la ley.

Una revisión de CNN de los registros judiciales federales reveló que el Gobierno de Trump ha ampliado drásticamente el uso de dicha ley. Los fiscales federales en zonas que han experimentado intensas protestas —los cuatro distritos que abarcan Minneapolis, Chicago, Los Ángeles y Portland— imputaron a aproximadamente 12 veces más personas bajo la ley durante el primer año del Gobierno Trump que durante el último año del de Biden.

Pero estas acusaciones a menudo se desmoronan si se ponen a prueba, descubrió CNN.

En Minneapolis, decenas de personas, incluyendo a Ecklund, han sido arrestadas y detenidas durante horas, pero nunca se les han imputado cargos, según los abogados que trabajan en los casos y los expedientes judiciales. Varios de los casos presentados en las últimas semanas ya han sido desestimados por la fiscalía o reducidos de delitos graves a delitos menores.

En Los Ángeles, los cinco procesos bajo el estatuto que han ido a juicio desde el verano pasado han resultado en absolución. Muchos casos que no llegaron a juicio, ni allí ni en Chicago, han sido desestimados, han concluido con un acuerdo de culpabilidad o solo han resultado en una citación civil con multa, mientras que otros siguen pendientes.

Si bien algunos de los acusados supuestamente violaron otras partes de la ley, como agredir a los agentes o resistirse al arresto, muchos otros arrestados fueron acusados solo de obstaculizar a los agentes mientras protestaban por sus operaciones, dijeron los abogados.

Decenas de videos de teléfonos celulares y cámaras corporales revisados por CNN muestran que los agentes de inmigración amenazan rutinariamente con arrestar a las personas que los siguen o filman videos de ellos, a veces citando específicamente el estatuto.

Esto ocurre a pesar de que altos funcionarios del Gobierno de Trump, incluido el jefe interino de ICE, Todd Lyons, reconocieron ante el Congreso la semana pasada que grabar a los agentes en público y gritarles a los agentes no viola la ley federal.

Los expertos legales dicen que los registros judiciales y los videos muestran que el Gobierno a menudo abusa de la ley para atacar actividades protegidas por la Primera Enmienda, en lugar de usarla para defender a los funcionarios federales.

“Cuando ejerces tus derechos bajo la Primera Enmienda, eso no te impide hacerlo”, dijo el abogado de derechos civiles de Minnesota, James Cook. “Parece que su objetivo final es simplemente arrestar a disidentes y a quienes, en general, discrepan de la administración actual”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mencionó un aumento en las agresiones a agentes del orden público federal para explicar el aumento de arrestos y cargos bajo la ley.

“No debería sorprender que haya un aumento en las derivaciones según el artículo 111 del título 18 del Código de los Estados Unidos, ya que ha habido un gran aumento de la violencia y las amenazas contra las fuerzas del orden federales”, dijo un portavoz del DHS en un comunicado.

Ni el DHS ni el Departamento de Justicia hicieron comentarios sobre las preguntas sobre la relativa falta de condenas bajo el estatuto en comparación con el número de arrestos.

“Hay innumerables factores que afectan el resultado de cualquier proceso judicial; el hecho es que cualquiera que agreda a uno de nuestros agentes está cometiendo un delito grave, y cualquiera que los obstruya está cometiendo un delito federal”, dijo el portavoz del DHS.

Un portavoz del Departamento de Justicia agregó que el departamento “continuará buscando el cargo más grave disponible contra cualquiera que ponga en peligro a los agentes federales” y dijo que “aquellos que ataquen a las fuerzas del orden serán considerados plenamente responsables de sus acciones”.

Aunque el Gobierno de Trump ha ordenado aumentar el envío de agentes de inmigración a las principales ciudades de Estados Unidos, altos funcionarios han advertido a los residentes que no se interpongan en el camino, o se arriesgarán a ser arrestados.

En una entrevista con Fox News, el asesor de Trump Stephen Miller dijo que su mensaje a los agentes de ICE era que “cualquiera que les ponga la mano encima o intente detenerlos o intentar obstruirlos está cometiendo un delito grave”.

Para transmitir ese mensaje, los agentes de inmigración han recurrido cada vez más al Título 18 del Código de los Estados Unidos, que prohíbe agredir, resistir, oponerse, impedir, intimidar o interferir por la fuerza con un agente federal en el ejercicio de sus funciones oficiales. Las condenas pueden conllevar hasta ocho años de prisión, o 20 años si los acusados ​​utilizaron un arma mortal o peligrosa o infligieron lesiones corporales.

Los fiscales de todo el país presentaron alrededor de 580 casos en los que citaban el estatuto durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, un 40 % más que el último año del mandato del expresidente Joe Biden, según datos descargados de la plataforma de búsqueda CourtLink.

El aumento ha sido especialmente marcado en ciudades afectadas por aumentos repentinos de las fuerzas de seguridad y protestas. En Minnesota, los fiscales federales presentaron 35 casos entre diciembre y enero, en comparación con solo nueve durante los cuatro años de mandato de Biden.

Estos cargos parecen representar solo una fracción del número de arrestos en Minnesota bajo la ley. Si bien no se han publicado cifras de arrestos federales, los abogados defensores afirman que decenas de manifestantes han sido arrestados este año bajo este cargo, llevados al Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, donde se encuentra una oficina de ICE, y detenidos durante horas antes de ser liberados sin cargos.

Algunos de estos detenidos podrían ser acusados ​​en las próximas semanas en Minneapolis, donde varios fiscales han renunciado, lo que ha retrasado los casos y ralentizado el sistema judicial. El Pentágono también ha enviado abogados militares para ayudar a gestionar el volumen de casos allí.

Pero en otros distritos judiciales donde los casos están más avanzados, muchos han sido desestimados por los jueces o han resultado en absoluciones.

De los 22 procesamientos bajo el artículo 18 USC 111 relacionados con un aumento de las operaciones de ICE en el área de Chicago por parte del Gobierno de Trump el año pasado, 16 fueron desestimados por los fiscales o desechados después de que un jurado investigador se negara a aprobar una acusación, según un recuento compilado por el Chicago Sun-Times.

De igual manera, los fiscales federales han perdido los cinco casos en los que acusaban a manifestantes de agredir a agentes federales y que se han llevado a juicio en el área de Los Ángeles, según datos de la fiscalía federal de esa ciudad a principios de este mes. De los otros 58 acusados ​​bajo la ley, aproximadamente un tercio ha sido desestimado y un cuarto se ha declarado culpable, muchos de ellos de delitos menores.

En la ciudad de Washington un hombre que fue acusado bajo el artículo 18 USC 111 después de golpear a un agente federal con un sándwich fue absuelto por un jurado después de un juicio.

Es raro que tantos procesos federales no resulten en condenas, dijeron expertos legales.

“Eso es extremadamente inusual”, dijo Stephanie Holmes Didwania, profesora de derecho de la Universidad Northwestern. “El Departamento de Justicia no suele desestimar sus propios casos […] y que una persona sea absuelta después de un juicio también es bastante inusual en los procesos federales”.

En muchos otros casos, los fiscales han decidido emitir multas civiles menores en lugar de presentar cargos penales.

Los funcionarios del DHS emitieron aproximadamente cinco veces más multas por infringir el artículo 18 USC 111 en el primer año de la administración de Trump que en el último año de la administración de Biden, según mostraron datos obtenidos por CNN a través de una solicitud de registros públicos.

Casi 60 personas recibieron infracciones por presuntamente obstaculizar o agredir a agentes del DHS en 2025, y más de la mitad fueron en el norte de Illinois, probablemente relacionadas con el aumento de la aplicación de medidas de seguridad en Chicago. Aproximadamente un tercio de esos casos fueron desestimados por los fiscales, mientras que el resto están pendientes, según los datos.

Ecklund nunca se había considerado un activista político, pero el día que vio a agentes federales de inmigración conduciendo por su comunidad suburbana, una semana después de que otros agentes federales dispararan y mataran a Renee Good, decidió comenzar a participar y documentar las operaciones de inmigración.

“Simplemente me sentí obligado a grabarlos para que haya algún nivel de responsabilidad por lo que pudieran hacer”, dijo a CNN.

Eso fue lo que lo llevó a seguir y documentar a los agentes de ICE que lo arrestaron.

El caso de Ecklund es uno de los muchos que fueron captados en cámara y revisados ​​por CNN en los que los agentes afirmaron que seguir a los agentes federales, tocar bocinas o silbatos violaba la ley.

Los expertos legales dijeron que los agentes federales que arrestan a personas en esas circunstancias parecen estar abusando del artículo 18 USC 111.

El Manual de Recursos Penales del Departamento de Justicia, que es una guía para los fiscales, establece que según el estatuto, “la fuerza es un elemento esencial del delito”, pero señala que puede cubrir una “amenaza de fuerza […] que razonablemente haga que un agente federal anticipe daño corporal” mientras desempeña sus funciones.

“El límite es obstaculizarlos físicamente o impedirles de alguna manera que puedan continuar con su operación”, dijo David Bier, director de estudios de inmigración en el Cato Institute, que ha estado rastreando casos similares.

Sin embargo, los videos revisados ​​por CNN mostraron que los agentes detenían regularmente o amenazaban con arrestar a personas que nunca parecían cruzar esa línea.

“Deja de seguirnos o te rompo la ventana y te acuso de Título 18, USC 111”, gritó un agente a la ventana de una mujer de Minnesota, según un video que ella grabó y proporcionó a CNN. El agente y sus colegas rodearon brevemente su auto antes de que se pudiera ir sin que la detuvieran.

La observadora, Elizabeth, que pidió ser identificada solo por su nombre de pila por temor a represalias legales, dijo que sólo había tenido la intención de documentar las acciones de los agentes federales, no impedirles que hicieran su trabajo.

“Quiero asegurarme de que haya un testigo”, dijo Elizabeth, al comentar que su objetivo era “disuadirlos de violar la ley mientras intentan hacerla cumplir”.

En otro caso en Charlotte, Carolina del Norte, un video grabado por un transeúnte muestra a agentes confrontando a dos mujeres que seguían y grababan a agentes de inmigración desde el interior de su vehículo. Los agentes rompieron la ventanilla con un arma antes de sacarlas y sujetarlas. El agente describió el incidente como una “agresión simple” en los documentos judiciales, a pesar de que las mujeres nunca abandonaron el vehículo. Finalmente, el arresto solo resultó en una citación federal bajo el artículo 111 del Título 18 del Código de Estados Unidos.

El debate sobre lo qué es lo que cubre el estatuto se está causando debate en las calles. Incluso, hay videos que muestran discusiones entre observadores y agentes federales sobre qué conducta es legal y cuál no.

Otro video grabado por un observador en Charlotte muestra a dos oficiales de la Patrulla Fronteriza citando el estatuto mientras le explicaban a una mujer dentro de su automóvil que “obstaculizar” era ilegal.

“¿No se nos permite tocar la bocina?” preguntó un pasajero en el coche.

“Si alguien toca la bocina y grita: ‘¡Agentes de inmigración! ¡Agentes de inmigración! ¡ICE! ¡Patrulla Fronteriza…’”, empezó a responder un agente, antes de que el otro terminara la frase: “Están obstaculizando nuestra investigación”.

En noviembre, los agentes detuvieron a un profesor que los había seguido en un auto en Carpintería, California, según muestra un video grabado con un teléfono celular. “Es un delito federal que interfiera con nosotros”, le dijo un agente al hombre.

“¿Cómo estoy interfiriendo?”, preguntó el profesor. “No he tocado la bocina… ¿Qué estoy haciendo ilegalmente?”

“¡18 USC 111!” gritó el agente mientras regresaba a su auto.

En el caso de Ecklund, los agentes se acercaron a su coche y le advirtieron que no los siguiera después de haberlos seguido durante unos cinco minutos, según declaró. “Puedo seguirte a donde quiera”, respondió Ecklund, según los videos que grabó con su teléfono móvil y que proporcionó a CNN.

Continuó siguiendo a los agentes y, unos dos minutos después, volvieron a detenerse, y se estacionaron delante y detrás de su coche. Lo sacaron del coche, diciéndole: “Estás infringiendo muchas leyes”, muestran los videos. “Puedo grabarte en público”, insistió Ecklund mientras lo detenían.

Ecklund fue esposado y llevado al edificio Whipple. Tras unas nueve horas de detención, durante las cuales otros ocho ciudadanos estadounidenses también estuvieron en la misma celda, Ecklund fue liberado sin cargos, según declaró.

Casos como el de Ecklund muestran que el Gobierno de Trump está interpretando la ley de manera extremadamente amplia, con implicaciones preocupantes para la libertad de expresión y los derechos de protesta, dijeron los expertos.

“Amenazar a las personas con procesarlas porque no te gusta lo que hacen es un ejemplo clásico de intimidación”, dijo Alicia Granse, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles de Minnesota. “No creo que se trate realmente de aplicar medidas inmigratorias, sino de obligar al estado de Minnesota y a sus habitantes a acatar las leyes”.

Ecklund dijo que pensaba que los agentes federales estaban usando el estatuto como “una excusa” para violar los derechos de los manifestantes y observadores.

“Parece una respuesta exagerada a lo que se supone que están haciendo aquí”, dijo Ecklund. “No soy un delincuente empedernido. No soy miembro de un cártel de la droga. Soy un agente inmobiliario local que los seguía en mi coche”.

Con información de Lizzie Jury, Lindsey Knight y Rob Kuznia de CNN.