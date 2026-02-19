Juanes prepara una gira que lo llevará a Latinoamérica, Europa y Estados Unidos

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Juanes emprenderá una nueva gira musical que lo llevará a distintas ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. La gira, “Juanes World Tour 2026”, servirá como promoción de su más reciente álbum, “JuanesTeban”, que se lanzará el próximo 6 de marzo. El disco presentará 16 canciones, de las cuales “Una noche contigo”, “Hagamos que”, “Muérdeme” y “Cuando estamos tú y yo”, ya se difundieron.

La discográfica del cantante describe el álbum como “una dualidad” que explora “las dos caras opuestas del mismo artista, que se complementan” ya que involucra las personalidades del artista representadas por Juanes y Teban.

“Juanes World Tour 2026” incluye también presentaciones en festivales como Viña del Mar y Vive Latino, en México. El tour llevará a Juanes durante la primera mitad del año por distintas ciudades de México, España, Alemania, Finlandia, Francia, Marruecos y Portugal, entre otros países. Durante septiembre y octubre, Juanes se presentará en Estados Unidos y Canadá.

Juanes es uno de los grandes exponentes de la música latina. Actualmente ha ganado cuatro premios Grammy y 25 Latin Grammy, con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.