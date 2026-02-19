Legisladores de Florida votan para rebautizar el aeropuerto de Palm Beach con el nombre de Trump

Por Kit Maher y Lex Harvey, CNN

Los legisladores de Florida aprobaron un proyecto de ley para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor al presidente Donald Trump.

El proyecto de ley para cambiar el nombre de la terminal del sur de Florida fue aprobado por el Senado estatal el jueves con 25 votos a favor y 11 en contra, todos de demócratas, dos días después de que la Cámara de Representantes de Florida aprobara la medida por 81-30.

El proyecto de ley ahora espera la firma del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el cambio de nombre está sujeto a la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA). Según el texto, la ley entraría en vigor a principios de julio.

La medida llega en un momento en que Trump ya ha estampado su nombre en una serie de inmuebles y cosas, renombrando edificios e iniciativas gubernamentales, algo sin precedentes para un presidente en funciones.

Los líderes republicanos de Florida dijeron que querían rebautizar el aeropuerto de Palm Beach en honor a Trump, el primer presidente en declarar su residencia permanente en Florida.

“Esta es la ciudad donde vive el presidente, reside a cuatro km del aeropuerto”, declaró la copatrocinadora del proyecto de ley, la representante republicana de Florida Meg Weinberger, según WLUK, afiliada de CNN.

Trump, nativo de Nueva York, cambió su residencia a Florida en 2019, declarando su club Mar-a-Lago en Palm Beach como su residencia permanente.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

La congresista Lois Frankel, demócrata que representa a West Palm Beach, manifestó en una declaración después de la votación que es “equivocado e injusto que la Legislatura de Florida controlada por los republicanos haya ignorado las voces del condado de Palm Beach al impulsar un proyecto de ley para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional sin darles a los residentes del condado una oportunidad real de participar”.

Antes de la votación del jueves, algunos demócratas estatales habían expresado su preocupación de que la familia Trump estuviera buscando sacar provecho del posible cambio de nombre, después de que la entidad privada que maneja licencias y marcas registradas de la Organización Trump presentara solicitudes de marca relacionadas la semana pasada.

El senador estatal demócrata de Florida, Shevrin Jones, presentó rápidamente una enmienda en un proyecto de ley complementario del Senado para impedir explícitamente que la Organización Trump se lucrara con la marca registrada, pero fracasó. “Ningún presidente, demócrata o republicano, debería poder beneficiarse” de una licencia de marca registrada en un aeropuerto, afirmó.

Un portavoz de la Organización Trump señaló que el presidente y su familia no recibirían regalías ni derechos de licencia por el cambio de nombre del aeropuerto de Palm Beach, y el texto del proyecto de ley de la Cámara especifica que la marca no tendría ningún costo.

“Para ser claros, el presidente y su familia no recibirán regalías, derechos de licencia ni contraprestación económica alguna por el cambio de nombre del aeropuerto”, declaró Kimberly Benza, directora de operaciones ejecutivas de la Organización Trump.

Enfatizó que el proyecto de ley de Florida exige un acuerdo de licencia con la Organización Trump, pero que están “dispuestos a otorgar este derecho al condado de su ciudad de acogida sin costo alguno”.

Aun así, las solicitudes de marcas registradas para “AEROPUERTO INTERNACIONAL DONALD J. TRUMP”, “AEROPUERTO INTERNACIONAL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP” y “DJT” levantaron sospechas, dado el conocido interés de Trump en renombrar edificios y grandes centros de transporte con su nombre, el amplio alcance de las solicitudes y el potencial de que su familia se beneficie.

Trump ya ha aplicado su nombre al Centro Kennedy, al Instituto de Paz de Estados Unidos, a una clase de acorazados, a cuentas de ahorro para niños e incluso a una plataforma de medicamentos recetados “TrumpRx”.

También ha propuesto específicamente cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional Dulles de Washington y de la Estación Penn de Nueva York por el suyo, según informó anteriormente CNN.

Los esfuerzos para que el Congreso cambie el nombre de Dulles en honor a Trump, cuya legislación fue copatrocinada por un puñado de republicanos y todavía está bajo discusión, podrían complicarse por el cambio de nombre del aeropuerto de Palm Beach, ya que dos aeropuertos que lleven el nombre de Trump podrían causar una confusión significativa.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

Aaron Blake de CNN contribuyó a este informe.

