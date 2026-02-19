¿Por qué arrestaron al expríncipe Andrés y cuál era su vínculo con Epstein?

Por Christian Edwards, CNN

El arresto de Andrew Mountbatten-Windsor el jueves, día de su cumpleaños número 66, es el último acontecimiento en una controversia de años de duración sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Así se desarrolló:

• 2011: Tras una década como enviado comercial, encargado de promover los intereses comerciales británicos en el extranjero, el Palacio de Buckingham confirmó que el ahora expríncipe Andrés renunciaría al cargo. Mountbatten-Windsor, entonces duque de York, había sido duramente criticado debido a su amistad con Epstein, quien había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor.

• 2019: Mountbatten-Windsor accedió a una larga entrevista con BBC Newsnight sobre sus vínculos con Epstein. Declaró haber viajado a Nueva York en 2010 para poner fin a su amistad con el financiero. Al preguntársele por qué esto lo llevó a alojarse en la mansión de Epstein durante varios días, Andrés respondió que “era un lugar conveniente” y que creía que hablar con Epstein en persona era “lo honorable y correcto”. Admitió que su juicio podría haber estado influenciado por su “tendencia a ser demasiado honorable”.

Mountbatten-Windsor también afirmó no recordar haber conocido nunca a Virginia Giuffre, quien posteriormente acusaría al miembro de la realeza de haber tenido relaciones sexuales con ella tres veces cuando era adolescente. Mountbatten-Windsor sugirió que una foto de 2001 en la que aparecían él y Giuffre en la casa de Ghislaine Maxwell podría haber sido falsificada.

• 2022: Giuffre demandó a Mountbatten-Windsor en un tribunal de Nueva York en 2021, acusándolo de agresión sexual. A pesar de afirmar no haberla conocido nunca, la realeza supuestamente pagó millones de dólares a Giuffre en 2022 para resolver el caso, sin admitir ninguna responsabilidad por las irregularidades. •

• Abril de 2025: en abril, Giuffre se suicidó.

• Octubre de 2025: el rey Carlos III despojó a su hermano menor de su título de príncipe e inició el proceso de desalojo de la propiedad real en Windsor. El príncipe Andrés se convirtió en Andrés Mountbatten-Windsor.

• Enero de 2026: la publicación por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. de una gran cantidad de documentos relacionados con su investigación sobre Epstein planteó nuevas preguntas sobre los tratos de Mountbatten-Windsor con el financiero.

• Febrero de 2026: el miembro de la realeza fue arrestado el jueves bajo sospecha de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público.

