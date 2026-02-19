Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que justifica el matrimonio infantil y es acusado de varios delitos

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, asumió el cargo entre severas críticas desde varios sectores por sus declaraciones a favor del matrimonio infantil y un historial de acusaciones e investigaciones por presuntos ilícitos.

El abogado de 83 años es la persona de mayor edad en asumir el cargo en la historia de Perú. Entró al Congreso en 2021 por Perú Libre, el partido con el que llegó a la presidencia Pedro Castillo, quien fue destituido a fines de 2022 y condenado por un intento fallido de disolver el Congreso.

Entre los casos más conocidos, Balcázar fue expulsado por el Colegio de Abogados de la región de Lambayeque por presunta apropiación de fondos y otras acusaciones cuando fue su decano. La organización dijo que Balcázar “no cumple con el estándar ético moral y de integridad exigible”, en un comunicado en el que instó al Congreso a no apoyar su candidatura. En 2021, el abogado declaró a La República que en su gestión se respetó la normativa y que confiaba que la investigación se archivaría.

Este jueves, Balcázar declaró a RPP que enfrentó “envidias y temas gremiales” y agregó sobre el pronunciamiento: “Habría que preguntarle también a los amigos esos que sacan comunicaditos por aquí y por allá cuál fue la causa real”.

Años atrás, cuando se desempeñó como juez de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, Balcázar fue expulsado por anular sentencias que ya estaban en firme. El Consejo Nacional de la Magistratura concluyó en 2011 que Balcázar “no cumple con los estándares esperados” para que se le renueve la confianza en el cargo, en un fallo que repasó “graves deficiencias” en sus funciones.

Más recientemente, en abril de 2025, el Ministerio Público lo denunció como presunto responsable de cohecho (sobornos) por una denuncia en la que una funcionaria de la fiscalía habría ofrecido “favores de naturaleza ilícita” para el sobreseimiento de un proceso penal en Lambayeque a cambio de un voto a favor de archivar una denuncia, cuando era integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Como parte de esta investigación, Balcázar reconoció en una entrevista con Canal N que le entregó a un asesor de la fiscalía el currículum de su nuera, quien luego fue nombrada fiscal adjunta provincial, pero aseguró que “no interfirió” en el proceso. CNN intenta comunicarse con el mandatario para obtener su descargo sobre el caso.

En 2023, Balcázar fue el único congresista que se abstuvo en el voto en comisión ante un proyecto para prohibir el matrimonio infantil. El parlamentario argumentó: “Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, los que han estudiado, saben perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al desarrollo psicológico de una mujer”.

El legislador no presentó pruebas sobre sus declaraciones, que fueron rechazadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que aclaró que “la evidencia existente contradice su posición”. Sin embargo, Balcázar ahondó en el tema meses después.

Balcázar recordó que en Perú “no hay ningún impedimento” para tener relaciones con adolescentes desde los 14 años y validó incluso situaciones que conllevan un abuso de poder. “Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también”, afirmó cuando ya era presidente de la Comisión de Educación del Congreso.

Agregó que la norma lo permite “mientras esto no ocurra contra la libertad de las personas”. Por ello, ratificó que no votaría a favor de un proyecto para prohibir el matrimonio entre los 14 y 18 años. “Considero que eso está hasta ahora bien, salvo en los casos de violación. Ahí no se puede casar. Para mí, como abogado, sería un retroceso”.

El Ministerio de la Mujer volvió a rechazar sus declaraciones, que “esconden una situación de violencia sexual contra niñas y adolescentes”.

El expresidente Ollanta Humala fue en 2016 el último mandatario en completar su período de cinco años. Desde entonces, Perú ha tenido ocho presidentes en casi una década de alta inestabilidad política.

“Quiero garantizar al pueblo de Perú una transición democrática electoral pacífica, transparente”, dijo Balcázar en su primer discurso tras asumir como presidente de transición hasta el próximo 28 de julio. El país irá a las urnas en primera vuelta en abril.

Balcázar también prometió mantener la actual política económica y evitar “ensayos”. Además, aseguró que trabajará “para que las elecciones sean las más limpias”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Jimena de la Quintana, de CNN