Aplazan la audiencia de alias “Fito” en EE.UU. y crecen versiones de una posible negociación con fiscales

La audiencia del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, prevista para el 26 de febrero en la corte federal del Distrito Este de Nueva York , fue aplazada hasta el 17 de septiembre, una decisión que ha generado interrogantes sobre una posible negociación entre el acusado y la Fiscalía estadounidense.

Según una fuente familiarizada con el caso, el Gobierno de Estados Unidos aprobó una visa para la hija menor de Macías Villamar y la niña ya se encuentra en territorio estadounidense. Durante una audiencia previa, la defensa expresó preocupación por los riesgos de secuestro que, según sus abogados, enfrenta su familia en Ecuador.

CNN consultó a la Cancillería de Ecuador, que indicó que no puede pronunciarse en este caso, pues la concesión de visas es una facultad soberana de cada Estado y no constituye un derecho del beneficiario. En este caso, se trata de un privilegio otorgado por Estados Unidos a una menor”, explicaron.

Desde la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, que aprobó la extradición de Fito, respondieron ante una consulta de CNN que no puede” emitir interpretaciones subjetivas de carácter político, pues es una función jurisdiccional del presidente, que emite solamente con los elementos de cada caso en particular”.

El 27 de junio de 2025, dos días después de la captura de Fito en una lujosa casa en Manta, el ministro del Interior de Ecuador, Jhon Reimberg, informó que una hija de Fito de aproximadamente 3 años se encontraba en el lugar cuando el equipo militar ingresó a detener al líder de Los Choneros. “La niña para la operación fue aislada (…) no pudo observar lo que estaba pasando”, detalló en ese momento el funcionario.

Otra de las hijas de Fito, Michelle Macías, fue secuestrada en noviembre de 2021 en la ciudad costera de Manta, presuntamente por integrantes de la banda criminal Los Lobos. La joven fue liberada días después en una zona rural tras permanecer cautiva junto a otra mujer, según informaron autoridades ecuatorianas.

La concesión de esta visa podría reforzar las especulaciones de que Fito estaría cooperando con las autoridades estadounidenses. Hasta ahora, ni la defensa ni la Fiscalía han confirmado públicamente la existencia de negociaciones. CNN solicitó comentarios al Departamento de Justicia y al equipo de defensa del acusado en Estados Unidos, pero no ha recibido respuesta.

En tanto, desde la embajada de Estados Unidos en Ecuador dijeron a CNN que “los registros de visados son reservados según la legislación estadounidense” por lo tanto, no comentan sobre casos individuales.

Macías Villamar, considerado uno de los criminales más peligrosos de Ecuador y líder de la organización Los Choneros, enfrenta en Estados Unidos siete cargos relacionados con narcotráfico internacional y contrabando de armas, incluida conspiración para distribuir cocaína en coordinación con el cartel de Sinaloa.

Fito se declaró inocente de los cargos durante su primera comparecencia ante un tribunal federal de Brooklyn tras su extradición en julio del año pasado. Su extradición marcó un hito, al convertirse en el primer ecuatoriano enviado a Estados Unidos bajo la reforma legal que permite extraditar a ciudadanos requeridos por otros países.

Antes de su traslado, Macías Villamar se había fugado en enero de 2024 de una prisión de máxima seguridad en Guayaquil. donde cumplía una condena de 34 años por delitos de narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada. Su escape desató una ola de violencia en Ecuador, incluyendo enfrentamientos entre bandas criminales y ataques a instituciones públicas.

Tras permanecer prófugo durante más de un año, Fito fue recapturado en junio de 2025 dentro de un búnker subterráneo bajo una vivienda en Manta, su ciudad natal y bastión de Los Choneros, una de las bandas criminales más antiguas y poderosas de Ecuador, con operaciones de tráfico de drogas, armas, extorsión y sicariato y presuntos vínculos con organizaciones transnacionales. Estados Unidos sancionó a Los Choneros y a su líder en 2024 por su papel en el narcotráfico y la violencia en la región.

